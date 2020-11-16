ЦБ вступился за сбережения

Аналитики Банка России критически оценили данные Росстата о финансовом положении россиян

Росстат занижает сбережения россиян, недоучитывая их вложения в ценные бумаги, считают аналитики ЦБ. Обратное искажение, по их мнению, вносят эскроу-счета для покупки жилья: деньгами на них по факту граждане уже не распоряжаются

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Статистика доходов и расходов россиян, которую ведет Росстат, искажена двумя факторами — учетом эскроу-счетов в рамках новой схемы финансирования жилищного строительства и, напротив, недоучетом вложений россиян в ценные бумаги, написали аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России в новом выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды» (.pdf). Мнение департамента может не отражать официальную позицию ЦБ.

Специалисты Центробанка проанализировали данные Росстата о доходах, расходах и сбережениях россиян за третий квартал 2020 года (Росстат перешел на квартальную публикацию этих данных с ежемесячной в начале 2019-го). Норма сбережений (доля совокупных доходов, направленных на сбережения — банковские вклады, покупку ценных бумаг, недвижимости и т.д.) в третьем квартале, по данным Росстата, упала до 2% с рекордных 18,2% во втором квартале. Резкое повышение показателя весной и в начале лета было вызвано невозможностью потратить часть дохода из-за карантинных мер и накоплением наличности на руках из предосторожности, отмечают в ЦБ.

Двойной счет

Методика Росстата «немного завышает» норму сбережений через двойной счет сбережений в форме приобретения недвижимости (по договорам долевого участия) и прироста средств на эскроу-счетах. С середины 2019 года привлечение средств дольщиков допускается только с использованием счетов эскроу: средства граждан депонируются на таких счетах в банках до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. Прирост средств на этих счетах сейчас включается Росстатом в прирост вкладов населения в составе баланса доходов и расходов, пишет департамент ЦБ. Когда дольщики получают в собственность построенное жилье, эти деньги включаются в статью «Покупка недвижимости на первичном рынке».

«Факт покупки недвижимости до и после введения счетов эскроу в текущей методологии учитывается одинаково. Фактически эскроу-счета сейчас учитываются в составе привлеченных банками средств населения. При этом по экономической сущности эти деньги населению, по сути, не принадлежат: при покупке недвижимости у застройщика денежные средства оказываются замороженными и физическое лицо не может ими свободно распоряжаться», — пояснили РБК в пресс-службе Банка России.

По данным ЦБ, в третьем квартале 2020 года сумма средств на эскроу-счетах выросла на 74%, с 420,3 млрд до 730,5 млрд руб. За последний год объем средств, задепонированных на эскроу-счетах, вырос в 14 раз. Аналитики ЦБ считают, что их нужно вообще исключить из расчета. Без учета прироста эскроу-счетов норма сбережения в третьем квартале составила лишь 0,2% от денежных доходов, или 2,1% с устранением сезонности (примерно на уровне первого квартала 2020 года), отмечается в бюллетене.

Ценные бумаги

Если эскроу-счета завышают норму сбережения по методике Росстата, то недоучет вложений в ценные бумаги, наоборот, занижает ее. В 2020 году произошел существенный рост инвестиций граждан в ценные бумаги, который методология Росстата не учитывает, утверждают в ЦБ. Департамент исследований и прогнозирования оценил чистые вложения населения в ценные бумаги на основе депозитарной отчетности (ее сдают в ЦБ банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг). «Наша оценка оказалась в разы больше, чем у Росстата», — отмечается в бюллетене. По оценке департамента Банка России, чистые вложения граждан в бумаги в третьем квартале 2020 года составили 420 млрд руб. против лишь 3 млрд руб. в данных Росстата.

Это означает, что «при полном учете значительного перетока средств на фондовый рынок» оценка уровня доходов населения могла бы быть на 3–3,5% выше, чем текущая, указывает ЦБ. Причем в Банке России считают, что рост доли сбережений, направляемых на фондовый рынок, может оказаться относительно устойчивым на фоне мягкой денежно-кредитной политики и упрощения процедуры открытия брокерских счетов и проведения операций с ценными бумагами.

В методологии Росстата по расчету сбережений в государственных и других ценных бумагах не используется депозитарная отчетность, которая дает полную информацию о вложениях населения во все ценные бумаги, купленные через российских брокеров. Таким образом, текущая методология может недоучитывать инвестиции населения в российские ценные бумаги, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. По данным Банка России, в текущей версии методологии Росстата данные берутся из формы № 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте», где учитываются только операции, совершенные за наличные деньги. Но их доля «с учетом развития безналичных расчетов и дистанционных операций с ценными бумагами крайне мала».

За статистику операций с ценными бумагами непосредственно отвечает Банк России, сказал РБК профессор департамента статистики и анализа данных факультета экономических наук НИУ ВШЭ, член общественного совета при Росстате Алексей Пономаренко. «В рамках построения Системы национальных счетов (СНС) есть так называемый финансовый счет, где отражаются изменения по финансовым инструментам. Финансовый счет ведет Банк России, а не Росстат», — подчеркивает он. «Почему данные ЦБ и Росстата разошлись, неизвестно. Финальную оценку изменения финансовых активов должен давать именно ЦБ, у него для этого больше информационных возможностей», — говорит Пономаренко.

«Проводимая работа по развитию методологии формирования финансовых счетов в СНС будет способствовать дальнейшему совершенствованию методологии статистического учета в данном направлении», — утверждают в Банке России.

РБК направил запрос в Росстат.

Льготная ипотека

В Банке России также отмечают, что доля доходов россиян, направляемая на покупку недвижимости, выросла в третьем квартале 2020 года до максимума за период с 2013 года — начала расчета баланса доходов и расходов по новой методологии Росстата. Она составила 3%, или 460 млрд руб. Как отмечается в бюллетене, этому способствовала программа льготного ипотечного кредитования на новостройки — «Программа 6,5», которая значительно увеличила спрос на первичном рынке жилой недвижимости.

Объем ипотеки, выданной с начала 2020 года по конец октября, достиг 3,25 трлн руб., превысив выдачу за весь 2018 год (ранее рекордный для российского ипотечного рынка), сообщил РБК 11 ноября со ссылкой на данные «Дом.РФ» и Frank RG. По прогнозам «Дом.РФ», за весь 2020 год может быть выдано ипотечных кредитов на сумму 3,7 трлн руб.

Объемы покупок недвижимости могут оставаться повышенными вплоть до середины 2021 года, прогнозируют в ЦБ. Программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки продлена до июля 2021 года. Впрочем, после ее окончания спрос на жилье может временно снизиться. «Многие покупатели, зная о конечности действия программ льготного кредитования, могут ускорить покупку жилья и совершить ее раньше, чем планировалось. Таким образом, льготные программы оттягивают на себя будущий спрос, поэтому после их окончания обычно происходит временное снижение спроса», — пишут аналитики Банка России.