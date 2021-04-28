Амурское правосудие склонилось на сторону бенефициаров

Обнародовано полное решение по делу санированного Азиатско-Тихоокеанского банка

Принадлежащий ЦБ Азиатско-Тихоокеанский банк проиграл иск к своему бывшему бенефициару и топ-менеджерам. Банк не смог взыскать 13,5 млрд руб., так как, по мнению суда, не смог доказать такие убытки. В ЦБ с решением не согласны

Андрей Вдовин (Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости)

Арбитражный суд Амурской области решил, что убытки по итогам санации Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) не могут быть взысканы задним числом — на основании нормы, которая была принята уже после оздоровления банка. Более того, Центральный банк не только не потерял денег на санации, но даже заработал, счел судья. Об этом говорится в опубликованной во вторник, 27 апреля, мотивировочной части решения об отклонении требований Центрального банка о взыскании 13,5 млрд руб. убытков с бывших топ-менеджеров и экс-бенефициара АТБ Андрея Вдовина.

Банк России не согласен с доводами, которые были положены в основу решения суда, и полагает необходимым обжаловать решение, сообщила РБК пресс-служба регулятора.

Банк попал на санацию в 2018 году. Иск АТБ по итогам оздоровления был подан в апреле 2019 года. Норма закона о банкротстве гласит, что ЦБ после санации может обращаться в суд с требованием взыскать убытки с лиц, которые ранее контролировали банк. Обращаться с таким заявлением может как сам банк, так и ЦБ. В данном случае иск подал АТБ, но представители регулятора участвовали в заседаниях.

Закон определяет в качестве причин санации действия или бездействие бывших топ-менеджеров или бенефициаров банков. Убытки равны доходам, которые ЦБ мог бы получить со средств, которые пришлось предоставлять банку или вложить в его капитал с целью оздоровления. В случае с АТБ убыток Банка России был рассчитан следующим образом: ЦБ внес в капитал АТБ 9 млрд руб., но мог бы получить с этой суммы 13,5 млрд руб., если бы разместил ее на 20 лет по ключевой ставке на тот момент (7,5%).

В случае с АТБ ответчиками по иску были 13 человек. 19 апреля судья отказал в удовлетворении требований к экс-бенефициару банка Вдовину и компании «ППФИН Регион», через которую Вдовин контролировал банк, а также отказал в требованиях ЦБ к бывшим зампредам Вячеславу Андрюшкину, Андрею Чавтуру, Татьяне Чеконовой и бывшему и.о. предправления Дмитрию Макарову. От требований еще к семи бывшим топ-менеджерам банка истец отказался сам, суд прекратил производство по делу в их отношении.

Какие дела ЦБ выиграл по подобным искам Иски, основанные на той же норме закона о банкротстве, уже получали бывшие топ-менеджеры и владельцы банка «Открытие» (на 289,5 млрд руб.), Бинбанка (на 283 млрд и 85 млрд руб.), Минбанка (198 млрд руб.), Автовазбанка (113 млрд руб.). В этих случаях речь шла о предоставлении банкам сотен миллиардов рублей, в результате чего и образовался недополученный процентный доход. Заявления к бывшим собственникам и топ-менеджерам «Открытия» и Минбанка уже были рассмотрены и удовлетворены в полном объеме в пользу ЦБ. Иски к бывшим собственникам Бинбанка рассматриваются в суде, но один из бывших ответчиков — экс-совладелец Бинбанка и владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев — уже заключил мировое соглашение с принадлежащим ЦБ «Открытием» на 14 млрд руб. После этого сумма исковых требований была скорректирована до 71 млрд руб.

Почему ЦБ впервые проиграл в суде по делу о санации

«Первый глобальный довод, на основании которого отказано в иске, заключается в том, что специальная норма закона о банкротстве не применяется в данном деле. Ее просто не было на момент, когда совершались действия», — говорит руководитель судебной практики Crowe CRS Александр Шугаев, представляющий одного из бывших зампредов банка.

Второй абзац п. 5 ст. 189.23 закона о банкротстве вступил в силу в июне 2018 года, а ЦБ ввел временную администрацию в АТБ в апреле 2018 года. «Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие», — напомнил судья.

В статье разделены виды убытков: если ЦБ предоставил банку деньги (например, депозит для поддержания ликвидности), то регулятор несет убытки, так как вместо этого мог бы разместить их под ключевую ставку. Докапитализация банка, в свою очередь, «рассматривается как предоставление денежных средств на срок 20 лет по процентной ставке 0%». Судья обратил внимание, что если буквально читать этот абзац, «никакой упущенной выгоды у Банка России не возникает» и «никакой компенсации разницы по отношению к ключевой ставке это предложение не предусматривает».

Эта норма закона о банкротстве применяется только в случае, когда бы ЦБ утратил вложенные средства из-за ликвидации банка, решил суд. АТБ продолжает работать и не стал банкротом. Значит, «потери в результате вложения средств в организацию отсутствуют», говорится в определении. АТБ в иске основывает свои исковые требования именно на тех 9 млрд руб., которые ЦБ внес в его капитал.

В такой ситуации, сказано в решении, убытки должны определяться по общим нормам гражданского права. Но истец не представил доказательств того, что Банку России были причинены убытки в результате докапитализации АТБ, уверен судья. «Напротив, исходя из фактически сложившейся ситуации, вложения Банка России в уставный капитал АТБ являются прибыльными. В результате санации АТБ у Банка России образовался доход, равный 6,7 млрд руб., а размер собственных средств [АТБ] увеличился до 15,8 млрд руб.», — говорится в решении. В дальнейшем Банк России может продать АТБ. При таких обстоятельствах вложение Банком России 9 млрд руб. в капитал АТБ не может быть расценено в качестве убыточного, делает вывод судья. Банк также получал от ЦБ ликвидность в виде депозитов Фонда консолидации банковского сектора на 6 млрд руб., но эти деньги АТБ вернул, следовательно, предоставление ликвидности нельзя считать убытками, отмечается в решении.

«Прямой посыл суда был в том, что истец должен доказать конкретные незаконные действия конкретных лиц. Но все обстоятельства по ст. 15 ГК не были доказаны», — считает Шугаев.

В качестве подтверждения своей позиции АТБ указывал, что бывшие руководители банка не исполняли предписания Банка России, что привело к нехватке собственного капитала для доформирования резервов банка и, как следствие, к необходимости его спасения. Судья же указал, что наличие предписаний ЦБ само по себе не свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий бывшего руководства банка. Сами предписания и требования об устранении нарушений в отсутствие ответов на предписания, отчетов об их исполнении, плана санации и отчета о его выполнении не могут подтверждать приведенных истцом доводов, написал он.

Как можно оценить решение суда

Сложно согласиться с выводом суда о том, что убытки от санации могут возникнуть только при дальнейшем прекращении правоспособности банка, считает партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Максим Степанчук. «Однако суд верно указывает, что реальность убытков необходимо устанавливать. Представляется важным, что в данном деле ЦБ отказался предоставлять в материалы дела план санации АТБ, содержащий конкретный перечень мер, направленных на финансовое оздоровление банка. Его анализ мог бы помочь суду в определении наличия или отсутствия убытка и его размера», — замечает эксперт.

Практика применения п. 5 ст. 189.23 закона «О банкротстве» показывает, что суды все-таки применяют эту норму в том числе к случаям, когда ЦБ взял банк на санацию до того, как она вступила в силу. «Эту практику сформировал и сам ЦБ, например, по искам об убытках к менеджерам «Открытия» и Минбанка», — говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Хантимирова. «С высокой вероятностью вышестоящие суды отменят решение Арбитражного суда Амурской области ради единообразия судебной практики», — полагает она.

Ключевой вопрос дела — надо ли ЦБ доказывать размер убытка и причинно-следственные связи, замечает Степанчук. «Если вышестоящие инстанции согласятся с логикой ЦБ о безусловном убытке вследствие санации, то решение может быть пересмотрено в полном объеме в пользу ЦБ», — считает он. В противном случае без доказательств решение в пользу ЦБ вынесено не будет, полагает юрист.

РБК направил вопросы в пресс-службу АТБ.