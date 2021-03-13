«Траст» подал иск к «Открытие холдингу» на ₽107 млрд

В банке непрофильных активов пояснили, что продолжают подавать иски к тем, кто, по их мнению, причастен к краху банков «московского кольца» и доведению финансовых организаций до санации

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск к АО «Открытие холдинг», а также к бывшему предправления «ФК Открытие» Евгению Данкевичу, бывшему члену правления банка и «Открытие холдинг» Геннадию Жужлеву и бывшему вице-президенту «Открытия холдинга» Михаилу Назарычеву, сообщили РБК в пресс-службе «Траста». Сумма иска — 107,4 млрд руб.

«Банк непрофильных активов считает, что действия/бездействие этих лиц привели к повторной санации банка «Траст» в 2018 году», — говорится в сообщении.

Президент-председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов пояснил, что финансовая организация продолжает работу по расследованию обстоятельств, которые «привели к краху банков «московского кольца».

«В прошлом году завершили подачу исков к их бенефициарам, сейчас предъявляем иски к иным лицам, которые, на наш взгляд, причастны к доведению этих банков до санации», — уточнил Соколов.