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«Траст» подал иск к «Открытие холдингу» на ₽107 млрд

В банке непрофильных активов пояснили, что продолжают подавать иски к тем, кто, по их мнению, причастен к краху банков «московского кольца» и доведению финансовых организаций до санации
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск к АО «Открытие холдинг», а также к бывшему предправления «ФК Открытие» Евгению Данкевичу, бывшему члену правления банка и «Открытие холдинг» Геннадию Жужлеву и бывшему вице-президенту «Открытия холдинга» Михаилу Назарычеву, сообщили РБК в пресс-службе «Траста». Сумма иска — 107,4 млрд руб.

«Банк непрофильных активов считает, что действия/бездействие этих лиц привели к повторной санации банка «Траст» в 2018 году», — говорится в сообщении.

Президент-председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов пояснил, что финансовая организация продолжает работу по расследованию обстоятельств, которые «привели к краху банков «московского кольца».

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Финансы
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«В прошлом году завершили подачу исков к их бенефициарам, сейчас предъявляем иски к иным лицам, которые, на наш взгляд, причастны к доведению этих банков до санации», — уточнил Соколов.

РБК направил запрос адвокату «Открытия холдинга».

По данным в картотеке Арбитражного суда Москвы, иск был подан 12 марта. В качестве третьих лиц в иске указаны ООО «Управляющая компания фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС, через него санировали «Траст» и «Открытие», среди прочих) и ЦБ.

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В сентябре «Траст» подал иск к бывшему совладельцу входившего в «московское кольцо» Бинбанка Микаилу Шишханову, а также трем топ-менеджерам банка на 306,5 млрд руб. Позже банк подал еще один иск к Шишханову, двум топ-менеджерам и двум компаниям.

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Финансы
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Представитель «Траста» тогда пояснял РБК, что претензии связаны с работой «Рост Банка», который находился на санации у Бинбанка с 2014 года. Иски касаются одобрения топ-менеджментом сделок, которые, как считает «Траст», нанесли ущерб банку, а также связаны с покупкой неликвидных ценных бумаг и выдачей невозвратных кредитов.

Входившие в «московское кольцо» банки «Промсвязьбанк» и «Открытие» также подавали иски к своим бывшим совладельцам на 282 млрд и 289 млрд руб. соответственно.

ЦБ принял решение отправить банк «Траст» на санацию в 2014 году, санатором выступил банк «ФК Открытие». В 2017 году «ФК Открытие» уже сам попал под санацию, тогда же были санированы две другие группы — Бинбанк и Промсвязьбанк.

После завершения процесса оздоровления их плохие долги перешли в созданный банк непрофильных активов «Траст». Последний получил активов на 2 трлн руб. и должен вернуть ЦБ 482 млрд руб.

В феврале 2020 года «Открытие холдинг» подало заявление о банкротстве.

Авторы
Мария Лисицына, Павел Казарновский
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