Суд утвердил мировое соглашение между «Открытием» и Гуцериевым

Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между принадлежащим ЦБ банком «Открытие» и основателем группы «Сафмар» Михаилом Гуцериевым. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Определение о прекращении производства по делу в части в связи с утверждением мирового соглашения вынесено. В ближайшее время должно быть опубликовано в картотеке арбитражных дел», — сказали в пресс-службе.

По мировому соглашению, Гуцериев должен будет выплатить более 14 млрд руб. «Открытию», говорили в декабре источники РБК. Оно было подготовлено в сентябре, одновременно с подачей ЦБ иска о возмещении убытков к бывшим совладельцам Бинбанка на 85,4 млрд руб.

Центробанк подал иск к Гуцериеву, его племяннику и экс-совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а также к бывшим топ-менеджерам этого банка на основании ст. 189.23 (об ответственности лиц, контролирующих кредитную организацию) закона «О банкротстве». Так, к моменту санации Гуцериев был миноритарием, а Шишханов — крупнейшим акционером Бинбанка.