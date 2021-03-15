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Суд утвердил мировое соглашение между «Открытием» и Гуцериевым

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между принадлежащим ЦБ банком «Открытие» и основателем группы «Сафмар» Михаилом Гуцериевым. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Определение о прекращении производства по делу в части в связи с утверждением мирового соглашения вынесено. В ближайшее время должно быть опубликовано в картотеке арбитражных дел», — сказали в пресс-службе.

По мировому соглашению, Гуцериев должен будет выплатить более 14 млрд руб. «Открытию», говорили в декабре источники РБК. Оно было подготовлено в сентябре, одновременно с подачей ЦБ иска о возмещении убытков к бывшим совладельцам Бинбанка на 85,4 млрд руб.

Гуцериев и «Открытие» заключат мировое на фоне иска от ЦБ на ₽85 млрд
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<p>Михаил Гуцериев</p>

Центробанк подал иск к Гуцериеву, его племяннику и экс-совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а также к бывшим топ-менеджерам этого банка на основании ст. 189.23 (об ответственности лиц, контролирующих кредитную организацию) закона «О банкротстве». Так, к моменту санации Гуцериев был миноритарием, а Шишханов — крупнейшим акционером Бинбанка.

Лица, к которым регулятор подал иски, отвечали за обеспечение финансовой надежности кредитных организаций, надлежащую организацию системы управления рисками, а также за систему внутреннего контроля, сообщали в пресс-службе ЦБ.

В сентябре 2017 года Центробанк начал санацию Бинбанка. Регулятор влил деньги в его капитал и объединил с другим санированным банком, с «Открытием». При этом в 2014 году под санацией Бинбанка был Рост Банк. Его в 2018 году присоединили к банку «Траст».

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Осенью 2019 года «Траст» урегулировал первые претензии с Гуцериевым по итогам санации Бинбанка. Тот согласился выкупить с баланса финансовой организации активы на сумму 94 млрд руб. и провести реструктуризацию активов банка на 41 млрд руб. Кроме того, в соглашении было предусмотрено улучшение условий дивидендных выплат по привилегированным акциям «РуссНефти» Гуцериева, находившихся на балансе «Траста».

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