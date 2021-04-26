ЦБ выставил инфляции пятерку

Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку вдвое выше обычного

ЦБ решил повысить ключевую ставку с 4,5 до 5%. Одновременно он поднял прогноз по инфляции сразу на 1 процентный пункт. Если не сбить инфляцию сейчас, то в дальнейшем ставку пришлось бы повышать еще сильнее, заявила Набиуллина

Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5%, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор ужесточил денежно-кредитную политику (ДКП) сильнее, чем ожидали большинство аналитиков: согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, рынок готовился к повышению на 0,25 п.п., хотя и не исключал роста ставки на 0,5 п.п.

«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», — сообщил Центральный банк. Диапазон нейтральной ставки оценивается как 5–6%. В ряде секторов экономики восстановление спроса опережает возможности наращивания выпуска, баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, констатировал регулятор. Прогноз по инфляции на этот год повышен с 3,7–4,2% до 4,7–5,2%.

Инфляция превышает таргет регулятора в 4% с осени 2020 года. В марте рост цен достиг своего локального пика 5,8%, считали аналитики ЦБ. В апреле рост цен действительно замедлился, но только до 5,5%, сообщало Минэкономразвития за день до решения по ставке — 22 апреля. Банк России ждет «сохранения годовой инфляции на плато вблизи значений первого квартала до середины года», сказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, надевшая брошь, которую можно трактовать как перечеркнутую инфляционную спираль. Повышение ставки на 0,5 п.п. позволит вернуть годовую инфляцию к таргету к середине 2022 года, подчеркнула Набиуллина: «Если мы будем медлить, то не только цель будет достигнута позже, но и ставка, которая потребуется для этого, будет гораздо выше».

К краткосрочным проинфляционным рискам ЦБ отнес как геополитические события (они влияют на курсовые и инфляционные ожидания), так и вероятность более быстрой нормализации ДКП в западных странах. Последнее может привести к росту волатильности на мировых рынках. На рост цен в среднесрочной перспективе «значимо влияет», по мнению ЦБ, и бюджетная политика.

Регулятор смягчил сигнал о действиях на ближайшем заседании — теперь он «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки». По итогам предыдущего — мартовского — заседания ЦБ «допускал возможность» дальнейшего повышения.

О завершении периода смягчения денежно-кредитной политики Банк России объявил в феврале и пообещал вернуть ставку в нейтральный диапазон. Уже в марте ЦБ неожиданно для рынка сделал первый шаг, повысив ее на 0,25 п.п., до 4,5%, — большинство экономистов тогда ждали сохранения ставки. Свое решение он объяснил тем, что восстановление внутреннего спроса «приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее», а «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных».

Теперь Банк России снова указал на устойчивый характер восстановления экономической активности. Например, по итогам первого квартала оборот розничной торговли приблизился к уровню до начала пандемии. «Это означает, что российская экономика вернется к своему докризисному уровню во втором полугодии 2021 года», — сообщил ЦБ. Прогноз по росту экономики в 2021 году сохранен на уровне 3–4%. В обновленном среднесрочном прогнозе ЦБ ожидает в 2021 году значительного роста расходов на конечное потребление (7,1–8,1% против 4,7–5,7% в февральском прогнозе), а также роста импорта (13,8–15,8% против 8,9–10,9%).

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Отмена льгот для банков ЦБ 23 апреля также объявил, что планирует завершать регуляторные послабления, действовавшие для банков. Темпы потребительского кредитования в марте выросли и составили 1,9% (то есть вернулись к докризисному уровню), а потери банков от признания потерь по кредитам, реструктурированным в пандемию, будут меньше, чем ожидалось, и не превысят 70–90 млрд руб., оценил ЦБ. В связи с этим регулятор требует от банков уже с 1 июля в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам физическим лицам и малому бизнесу. Регулирование с этой даты вернется к допандемийному уровню — надбавки к кредитам заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки будут повышены. Чтобы капитал банков не снизился, ЦБ планирует отменить ряд старых надбавок, что высвободит 124 млрд руб.

Как ключевая ставка изменится к концу года

Среди основных аргументов в пользу повышения ставки до заседания опрошенные РБК экономисты называли санкционные риски, закрытие Турции как туристического направления (это приведет к росту трат внутри страны) и новые социальные инициативы властей (поддержат потребление и инфляцию). В среду, 21 апреля, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о новых мерах поддержки незащищенных слоев населения. Расходы на реализацию этих инициатив Минфин оценил в 400 млрд руб. за два года, 170 млрд из них пойдет на разовую выплату на детей школьного возраста в августе.

Еще один аргумент в пользу повышения ставки — геополитическая напряженность. Хотя новые санкции президента США Джо Байдена против госдолга оказались не самыми жесткими, «геополитический «навес» дальнейших ограничений сохраняется», писал в обзоре аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин. «Рубль будет оставаться под давлением, что, на наш взгляд, потребует от регулятора повысить ставку более широким шагом», — отмечал он.

Сам ЦБ впервые опубликовал средний диапазон для ключевой ставки. На период с 26 апреля до конца года он составляет 5–5,8%. Так как это лишь среднее значение, ставка может измениться более значительно в течение года. Регулятор подчеркивал, что не надо рассматривать прогноз как обязательство следовать среднему значению.

Не исключено, что рост инфляции в ближайшее время продолжится, полагает Коныгин. «Мы можем увидеть рост цен в середине года вблизи 6%, так как прошлым летом началось торможение по ценам из-за коронавирусных ограничений. Но к концу года вполне вероятно, что инфляция замедлится до нижней границы прогноза ЦБ (4,7–5,2%)», — считает эксперт. Важным аргументом в пользу снижения цен во втором полугодии будет являться поступление нового урожая, а также разрешение логистических затруднений на мировом рынке торговли, добавляет он.

«Сложно вспомнить, когда ЦБ пересматривал прогноз по инфляции сразу на 1 п.п. вверх. Это весомый аргумент для того, чтобы повысить ставку сразу на 0,5 п.п. Формулировка пресс-релиза также указывает на то, что ЦБ признал инфляционные риски, и то, что возврат к 4% будет непростой задачей», — замечает Коныгин. В качестве базового прогноза по ставке аналитик Газпромбанка предлагает опираться на значение 5,75% на конец года.

Публикация средней траектории ставки предполагает широкий разброс вариантов для ЦБ, от сохранения ставки на текущем уровне до перехода к жесткой политике (выше верхней границы нейтрального диапазона 6%), пишет в обзоре аналитик Citi Иван Чакаров. «В этом смысле трудно утверждать, что траектория ставки будет полезна для участников рынка, так как предполагает очень широкий набор действий», — считает он. Но более вероятным видит повышение ставки на 0,5–0,75 п.п. к концу года.