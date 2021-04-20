Заморозка с атомной накачкой

Какими будут последствия кризиса в отношениях России и Чехии

Отношения России и Чехии переживают самый серьезный за последние годы кризис. Взаимная высылка дипломатов парализует работу посольств, а «Росатом» лишился права участвовать в чешском тендере на €6 млрд

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Политические отношения России и Чехии — в состоянии острого кризиса. В ответ на высылку 18 российских дипломатов Москва предписала 20 чешским дипломатам до конца понедельника покинуть Россию. Как предупредила Прага, госкорпорация «Росатом» будет исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции «Дукованы».

Столь масштабных акций, подрывающих работу посольств и способных привести к фактическому замораживанию двусторонних отношений, стороны прежде не предпринимали. Как они скажутся на остальных областях сотрудничества — разбирался РБК.

Что изменилось в отношениях двух стран

Отношения Москвы и Праги в последнее время не были идеальными. Так, к спору привело прошлогоднее решение пражских властей демонтировать памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Россия шаг осуждала, чешские власти настаивали, что перенос памятника в хранилище, а потом в музей не следует считать неуважением к освободителям столицы от нацистских войск. Кроме того, в связи с этим два российских дипломата были высланы из Чехии. Как объяснял тогда чешский премьер-министр Андрей Бабиш, это решение было принято из-за внутреннего конфликта между сотрудниками российского посольства, итогом которого стали ложные утверждения о том, что Россия угрожает пражским политикам муниципального уровня (принимавшим решение о переносе памятника) отравлением рицином. Бабиш пояснил, что один из российских дипломатов отправил чешским спецслужбам ложную информацию об угрозе отравления.

Кроме того, правительство Чехии, входящей в Евросоюз и НАТО, последовательно поддерживало союзников в санкционном давлении на Москву. Линию правительства, возглавляемого с 2017 года Бабишем, не всегда разделял президент Милош Земан. Он не раз защищал позиции Москвы, встречался с Владимиром Путиным и бывал на парадах 9 мая в Москве. В итоге до нынешнего скандала отношения двух стран были вполне предсказуемыми, отмечает руководитель Центра ситуационного анализа ИМЭМО Ирина Кобринская.

Российские официальные лица настаивают, что к высылке российских дипломатов Чехию подтолкнули США. Кобринская не исключает, что резкое решение чешских властей может объясняться внутриполитическими причинами и нажимом со стороны Вашингтона. Премьер Чехии и глава МИДа Ян Гамачек, назначенный на этот пост только на прошлой неделе, настаивают на том, что причиной всему — наконец ставшие ясными обстоятельства взрывов на складе боеприпасов на юго-востоке Моравии в 2014 году.

При этом Гамачек признает, что ответное российское решение о высылке дипломатов парализует работу посольства в Москве. Из 20 высылаемых 16 являются дипломатами, сообщил он в понедельник. Гамачек уточнил, что Россию покинет заместитель посла (эту должность занимает дипломат Лубош Веселы, а возглавляет дипмиссию с 2018 года посол Витезслав Пивонька), практически все политическое отделение посольства; закрыть пришлось также все экономическое отделение. Продолжит работу только консульский отдел, сообщило Radio Prague International со ссылкой на официальные заявления. По данным радио, всего в посольстве Чехии в России числилось около 60 человек, тогда как в посольстве России в Чехии — около 120.

Блок видео рекомендаций

Москва утверждает, что ее действия были ответными и вынужденными. Чехия нанесла удар по собственной дипломатической службе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Посольству Чехии также будет запрещено нанимать персонал из числа российских граждан. «Это очень для них серьезно», — уверена Захарова. Обычно в посольствах нанятый на месте персонал занят на недипломатических должностях — это водители, техники, сотрудники отделов прессы, переводчики и сотрудники консульских отделов, занятые выдачей виз.

К чему привело расследование взрыва на складе в Моравии 17 апреля власти Чехии официально заявили, что подозревают сотрудников российской военной разведки — ГРУ (ГУ Генштаба) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Врбетице. В розыск были объявлены Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская разведка подозревает в причастности к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году (Москва свою причастность к этому инциденту категорически отрицает). При этом, по данным чешской стороны, в октябре 2014 года, и в частности 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем — в Злинский край. 16 октября 2014 года в селе Врбетице произошла серия взрывов на частных складах боеприпасов, погибли два человека. Одновременно Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, причастных к работе российской разведки.

Какие перспективы у российских туристов

Чехия до пандемии не входила в число самых массовых туристических направлений для россиян. В 2019 году эта страна, по данным погранслужбы ФСБ России, была на 24-м месте по количеству отправившихся туда напрямую граждан России. Всего в тот год Чехию посетили 559,9 тыс. россиян (Турцию, самое массовое направление, посетили тогда 6,9 млн россиян). По итогам 2020 года, когда из-за пандемии турпоток в страны ЕС фактически был с марта остановлен, Чехия оказалась на 22-м месте по числу поездок, совершенных россиянами, — 121,1 тыс. При этом в соседней Германии побывали 303 тыс. россиян, в Австрии — 70,1 тыс.

Однако для Чехии Россия до пандемии были в первой десятке стран, откуда приезжают туристы. По данным статистического офиса Чехии, в 2019 году в стране побывали 564,8 тыс. россиян, которые провели в чешских отелях и других объектах размещения 2,3 млн ночей (по числу гостей Россия была на четвертом месте, по числу ночевок — на втором). В 2020 году россияне по числу прибывших в топ-10 гостей не вошли, поэтому точные данные о количестве гостей не приводятся. Но по числу ночей, проведенных в чешских отелях в 2020 году, россияне заняли четвертое место с 536,2 тыс. ночевками. В соседней Австрии, для сравнения, россияне провели в 2020 году почти столько же — 519,8 тыс. ночевок.

Доходы Чехии от российского туризма в 2019 году составили 13,8 млрд чешских крон (или 39,1 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за тот год), следует из данных Чешского института туризма. По его оценкам, один турист из России тратил в 2019 году во время поездки в среднем 3,3 тыс. чешских крон в день (около 9,2 тыс. руб.). Длительность поездки в среднем составляла пять дней. Большинство туристов приезжали из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.

Сейчас границы закрыты, но в случае их открытия Чехия, которая была ранее одной из любимых для россиян стран, окажется в аутсайдерах, полагает политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. «После высылки дипломатов, даже если отношения с Россией стабилизируются, у чехов просто нет ресурсов, чтобы полноценно вернуться к выдаче виз. Когда и если вопрос все же будет решен, сохранится негативный фон в виде заметного ухудшения отношения к россиянам со стороны, если верить соцопросам, приблизительно 60% чехов», — говорит он.

Чехия была также популярной страной для покупки недвижимости у россиян и выходцев из стран бывшего СССР. В 2017 году им принадлежала половина недвижимости в Карловых Варах, согласно данным «Радио Свобода» (признано Минюстом СМИ-иноагентом). По данным национального статистического управления, на конец 2019 года в стране проживали 38 тыс. россиян, из них 23 тыс. — в Праге, 2,1 тыс. — в Брно, 1,6 тыс. — в Карловых Варах. Более актуальных данных в открытых источниках нет.

По словам генерального директора компании — брокера зарубежной недвижимости Tranio Георгия Качмазова, спрос на недвижимость в Чехии в последние годы среди россиян был стабилен, хотя владение ею не дает преимуществ при получении гражданства или вида на жительство. Наибольшей популярностью, по словам эксперта, пользовались квартиры в Праге, тогда как курортная недвижимость в Карловых Варах в последние годы немного теряла популярность. В коммерческую недвижимость (склады, торговые и офисные центры) Чехии россияне, по данным CBRE, практически не вкладывали средства — за последние три года российские инвестиции в этот сектор составили всего €37 млн.

Чешские надзорные органы и так все жестче проверяли россиян в последние годы, правда, на уровне банковских операций, а не собственно покупки недвижимости, уточняет Преображенский. Ограничений на въезд в страну для российских граждан или на владение имуществом ожидать не стоит, уверен старший научный сотрудник отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников.

Что будет с сотрудничеством в сфере энергетики

Министр промышленности и торговли страны Карел Гавличек сообщил, что российская госкорпорация «Росатом» будет исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» мощностью 1,2 ГВт и стоимостью €6 млрд. «Росатом» также не сможет участвовать в тендере в качестве субподрядчика, добавил Гавличек: «Это практически невозможно. Ни один из кандидатов не сможет прийти с «Росатомом» как субпоставщиком».

В число будущих участников тендера «Росатом» был включен в марте наряду с американо-канадской Westinghouse, французской EDF и южнокорейской KHNP. Теперь «Росатом» потеряет эту возможность, а чешское правительство планирует обсудить Национальную стратегию противодействия гибридным угрозам, которая предусматривает «снижение зависимости республики от стран с иной идейно-ценностной ориентацией». Согласно выдержкам из документа, такие страны и реализующие их интересы негосударственные субъекты могут использовать зависимость Чехии от поставок нефти, газа или ядерного топлива для АЭС.

В Чехии действуют две АЭС с реакторами советской разработки — «Дукованы» (четыре энергоблока общей мощностью порядка 2000 МВт) и «Темелин» (два блока общей мощностью 2000 МВт). Их обеспечивает топливом «дочка» «Росатома», контракт с ней подписан до 2023 года.

РБК направил запрос в «Росатом» и чешскую энергокомпанию CEZ Group, владелицу обеих АЭС.

Помимо топлива для АЭС Россия в 2020 году поставила Чехии 5,1 млрд куб. м газа, по данным статистики ФНС. Экспорт нефти из России в Чехию в 2019 году составил 4,3 млн т на $1,73 млрд.

Общий товарооборот России с Чехией в 2020 году составил $6,1 млрд, уменьшившись на 28,62% по сравнению с 2019 годом.

Однако резкого сворачивания энергетического сотрудничества ожидать не стоит, уверен Михаил Ведерников. По его мнению, главной цели — устранения «Росатома» от участия в конкурсе — чешское правительство добилось. До этого момента в чешском истеблишменте существовали полярные мнения относительно участия российской госкорпорации в этом проекте: представители бизнеса выступали «за», оппозиционные политики — «против». Последние считали, что участие России в столь крупном инфраструктурном объекте приведет к установлению геополитической зависимости от Москвы, усилению пророссийского влияния. Теперь же, после обнародования данных о возможной причастности ГРУ к взрыву во Врбетице, элита страны как никогда монолитна и едина в своей позиции относительно России, объясняет Михаил Ведерников.