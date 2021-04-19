МИД назвал заявление Чехии о Петрове и Боширове беспроигрышным козырем

Руслан Боширов и Александр Петров (слева направо) (Фото: RT / ТАСС)

Западные страны используют фейки и фальсификации, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

«В ход идет все — любые мифы, любые фейки, лишь бы отвлечь от ситуации внутри», — сказала Захарова.

Объявление Чехией в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова она назвала «беспроигрышным козырем».

17 апреля МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны. Премьер-министр Андрей Бабиш тогда заявил, что сотрудники ГРУ причастны к взрывам складов с боеприпасами в моравской деревне Врбетице в октябре 2014 года.