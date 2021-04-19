ФБК дождался экстремальных мер

Прокуратура потребовала признать экстремистскими организации Алексея Навального

В случае признания связанных с Алексеем Навальным организаций экстремистскими за участие в их деятельности или ее финансирование будет грозить уголовная ответственность. Юристы солидарны в том, что работать им будет очень сложно

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК). Сообщение об этом появилось на сайте ведомства 16 апреля.

Как говорится в документе, столичная прокуратура провела проверку указанных организаций и пришла к выводу, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

В надзорном ведомстве утверждают, что ФБК, штабы Навального и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

С чем может быть связана инициатива прокуратуры

2 апреля директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прокуратура начала проверку ФБК на экстремизм, от него потребовали предоставить всю информацию о фонде до 30 марта. Жданов говорил РБК, что не знает, с чем связана проверка.

«Это (признание организаций экстремистскими. — РБК) откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник. Просто сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов (официальной работы, вбелую, с уплатой всех налогов!) будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае», — говорится в заявлении Жданова и руководителя штабов Навального Леонида Волкова, опубликованном в Telegram-канале «Команда Навального». Они связали преследование с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму.

«Нам предстоит найти ответы на очень непростые вопросы: как обеспечить безопасность сотрудников, волонтеров, сторонников, как вести работу в новых условиях. Мгновенных ответов у нас, конечно, нет. Но мы их найдем. Мы продолжим нашу работу — мирно, публично, эффективно», — добавили Жданов и Волков.

Какое наказание предусмотрено за деятельность экстремистских организаций

Согласно УК, максимальное наказание за организацию деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК) предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. За вербовку, склонение или иное вовлечение лица в деятельность такой организации грозит срок от четырех до восьми лет, за участие в работе экстремистской организации — от двух до шести лет. В перечне экстремистских организаций Минюста сейчас 83 пункта. Это в том числе основанная Эдуардом Лимоновым Национал-большевистская партия (ее члены продолжали деятельность в рамках незарегистрированной партии «Другая Россия»), «Армия воли народа» Юрия Мухина, несколько региональных отделений «Русского национального единства» Александра Баркашова, Меджлис крымско-татарского народа, несколько объединений футбольных ультрас и многочисленные организации свидетелей Иеговы. По данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2019 году организация деятельности объединения, запрещенного из-за экстремистской деятельности, была основной статьей обвинения у 14 осужденных, еще один был осужден по ней в рамках дополнительной квалификации (это значит, что ему кроме этого преступления вменялся еще какой-то более тяжкий состав). За участие в деятельности такого объединения были осуждены 40 человек в основной квалификации, семь — в дополнительной. За финансирование такого объединения были приговорены пять человек, все в дополнительной квалификации. Большинство осужденных были приговорены к лишению свободы. Из 13 организаторов, получивших этот вид наказания, пятерых отправили в колонию на сроки три—пять лет, восьмерых — на пять—восемь лет. Из 28 человек, которых приговорили к лишению свободы за участие в экстремистской организации, десять человек получили один-два года, еще по девять человек — два-три и три—пять лет колонии. В первой половине 2020 года наказание за организацию деятельности запрещенного объединения получили 12 человек (все в основной квалификации), за участие — 15 человек в основной квалификации и двое — в дополнительной. Приговоры за финансирование не выносились.

Что будет означать признание экстремистскими организациями

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале пояснил, что признание ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями будет означать также запрет их символики и административную ответственность за ее демонстрацию (ст. 20.3 КоАП, до 15 суток ареста), запрет на любую банковскую деятельность, а также уголовную ответственность за финансирование организации (282.3 УК, предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет). Кроме того, СМИ должны будут маркировать сообщения о ФБК или штабах Навального, указывая, что организация признана экстремистской.

На сайте ФБК сообщается, что организация финансируется через пожертвования граждан России — как разовые, так и регулярные. Регулярные, по данным фонда, оформили более 17 тыс. человек.

Если суд признает организацию экстремистской, то любое действие, которое может быть сочтено участием в деятельности ФБК или штаба Навального, становится преступлением, говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» (признан Минюстом иноагентом) Александр Верховский.

За поддержку организаций, признанных экстремистскими, «задним числом» не преследуют, добавил он: физическое лицо можно привлечь за участие в деятельности запрещенной организации с момента, когда после суда первой и второй инстанций Минюст вносит ее в соответствующий перечень у себя на сайте.

«Если такое решение будет выноситься, наверное, ФБК будет как-то диверсифицировать способы получения финансирования. Но на это правоохранительные органы тоже будут реагировать гибко, я уверен. Если люди перевели деньги не на официальный счет ФБК, а на какой-то связанный, то силовики смогут в суде доказывать, что это было финансирование ФБК, и при желании докажут», — сказал Верховский.

По его словам, смена юрлица или названия сама по себе не позволит избежать преследования: «Если суд решит, что под другим названием продолжалась та же самая деятельность, то это будет состав [преступления]. Есть устойчивая судебная практика в этой части». При этом численность сторонников Навального сделает характер их преследования непредсказуемым: «Когда вовлечено много народу, применение закона будет неизбежно избирательным».

Администраторы пабликов, групп и каналов ФБК и штаба Навального не будут обязаны удалять ранее размещенный контент в случае судебного запрета организаций, пояснил РБК адвокат, старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев. Однако они обязуются перестать размещать новый контент и иным образом им управлять.

У сервисов не возникнет обязательства удалить или заблокировать страницы ФБК и штаба Навального одновременно с их судебным запретом, для их блокировки прокуратуре придется подавать отдельные иски, добавил он.

В октябре 2019 года Минюст внес ФБК в реестр организаций, выполняющих функцию иноагента, заявив, что фонд получал средства от испанских и американских организаций. Директор ФБК позже говорил, что один из переводов, которые упоминал Минюст, переводился испанской компанией на уже заблокированный счет фонда и сотрудники ФБК не могли его отклонить. Решение было оспорено, но Мосгорсуд признал его законным.

В 2019-м против ФБК завели дело об отмывании 1 млрд руб. По версии СК, в 2016–2018 годах сотрудники фонда и близкие к нему лица легализовали 1 млрд руб., полученных преступным путем. В ФБК все обвинения отвергли и связали преследование со своей политической деятельностью и расследованиями.