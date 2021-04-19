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Люкс по-домашнему
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Люкс по-домашнему

Премиальные марки нарастили в России локальные продажи
Пять из девяти мировых люксовых марок, самостоятельно работающих в России, в прошлом году смогли нарастить продажи внутри страны. Из-за закрытых во время пандемии границ потребители роскоши сосредоточились на покупках дома
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

РБК проанализировал доступную бухгалтерскую отчетность российских подразделений глобальных люксовых брендов за 2020 год. Учитывались только компании, которые работают в России самостоятельно и входят в первую двадцатку мирового рейтинга крупнейших продавцов роскоши по версии Deloitte, — таких оказалось девять.

Часть люксовых марок (пять из девяти) смогли в год пандемии и карантинных ограничений увеличить продажи в России. Именно закрытие границ стало одной из причин возросшего спроса на товары компании, прямо говорится в отчетности ООО «Булгари Раша», дочерней компании итальянской Bvlgari (принадлежит группе LVMH).

Наибольшую динамику — почти на 49%, до 5,3 млрд руб., — показало ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников», «дочка» Christian Dior Couture (также входит в LVMH). Марка обновила и свой прошлогодний рекорд по росту выручки в абсолютных значениях: если в 2019 году продажи увеличились на 1,1 млрд руб., то в 2020-м — на 1,7 млрд руб. В целом продажи по всему миру владелец марки не раскрывает.

На треть, до 3,9 млрд руб., выросли продажи и ООО «Прада Рус», «дочки» Prada. Выручка всей группы из-за последствий пандемийных ограничений, в частности из-за закрытия магазинов в первом полугодии, снизилась на 24%, до €2,4 млрд.

РБК направил запросы в российский офис LVMH и Prada.

Бизнес
Продажи подделок люксовых товаров в соцсетях превысили 23 млрд руб. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Как закрытие границ влияло на покупателей люкса

В целом из-за пандемии в прошлом году объем всего глобального рынка персональной роскоши, по подсчетам Bain & Сompany, упал на 23%, до $217 млрд. Российский рынок люкса почти не отличается от международного с точки зрения общих трендов, отмечала ранее внешний эксперт Bain & Company по рынку ретейла и товарам класса люкс Ирина Куликова. Но для местного рынка, по ее мнению, были все-таки позитивные факторы: прошлой весной в России не было таких жестких правил изоляции, как в большинстве европейских стран, а ограничения на перемещения за пределы страны способствовали тому, что часть потребителей роскоши, ранее приобретавших товары за рубежом, сосредоточились на покупках дома.

Российский сегмент роскоши оказался самым стрессоустойчивым, потеряв в продажах значительно меньше, чем игроки среднего и массового сегментов, констатирует гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее данным, сокращение потребления одежды люксовых марок оценивается в 15%, обуви и аксессуаров — в 12% по сравнению с 2019 годом. Уже можно говорить о стабилизации спроса и даже росте продаж у ведущих крупных игроков: показатели третьего квартала 2020-го ГУМа и ЦУМа превысили уровень прошлого года, несмотря на отсутствие иностранного турпотока, который обеспечивал до 10–15% продаж, говорит эксперт.

Закрытие границ с Европой, куда россияне традиционно отправляются не только на отдых, но и на шопинг, помогло и операторам аутлетов (скидочных магазинов) внутри страны, указывает Лебсак-Клейманс: трафик в таких аутлетах ежемесячно растет на 20%, в то время как поток посетителей в традиционных торговых центрах падает.

В группе Mercury, которой, в частности, принадлежит ЦУМ, сообщили, что у ее ювелирно-часового подразделения продажи в 2020 году выросли, несмотря на двухмесячный карантин. Ни динамику, ни абсолютные значения в группе не назвали.

Во время пандемии клиенты были вынуждены оставаться дома, в связи с чем произошел значительный рост онлайн-продаж: потребители, которые ранее покупали только офлайн, в период карантина совершали покупки в этом канале продаж, отметили в пресс-службе ЦУМа. Объем онлайн-продаж, по данным компании, за время карантина вырос в три раза, в целом в 2020 году в сравнении с 2019 годом продажи интернет-магазина выросли на 90%. В универмаге продажи после открытия показали рост более чем на 20%, а некоторые из бутиков в «Барвиха Luxury Village» показали рост свыше 80%. Абсолютные значения годовой выручки и динамику компания не раскрывает.

РБК обратился за комментариями в ГУМ.

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Кто не стал бенефициаром пандемии

Выручка ООО «Фенди Ру», российского юрлица Fendi (принадлежит LVMH), в 2020 году снизилась на 12%, до 1 млрд руб. В отчетности компания связывает падение доходов со «снижением покупательной способности и сокращением деловой активности».

Блок видео рекомендаций

Для того чтобы уменьшить влияние пандемии на финансовые показатели, российская «дочка» Fendi, в частности, запустила онлайн-продажи товаров. Пандемия подтолкнула многие премиальные бренды к тому, чтобы изменить политику продаж и начать торговать в онлайне: весной 2020-го так впервые поступил и часовой бренд Patek Philippe.

У ООО «Хьюго Босс Рус», дочерней компании Hugo Boss, выручка в прошлом году опустилась почти на 5%, до 4,4 млрд руб. Продажи всей группы Hugo Boss упали на 33%, до €1,9 млрд. РБК направил запрос в компанию.

Автор: Анна Левинская.
Теги: люкс , онлайн-продажи , Prada , Tiffany & Co
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