Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 13:25
ОЭСР предсказала России падение экономики до 10% Экономика, 14:34 Истребители США сопроводили российские Ту-95МС над нейтральными водами Общество, 14:29 Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко Политика, 14:19 Кто такая Алия Григ и почему она может стать русским Илоном Маском Стиль, 14:17 Из Минэкономразвития уволился третий за месяц заместитель министра Политика, 14:11 Как интерпретировать данные исследований во время пандемии Pro, 14:09 Как проект «Остров фортов» повлияет на экономику Кронштадта Партнерский материал, 14:09 СМИ узнали даты проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 14:06 Робота-редактора Microsoft обвинили в расизме Стиль, 13:57 Саакашвили заявил об угрозе распада Украины без быстрых реформ Политика, 13:56 В «Норникеле» заявили о «неоправданной жесткости» следствия по ЧП на ТЭЦ Бизнес, 13:54 Биржа BitMEX ответила мемом на обвинения в мошенничестве Крипто, 13:47 Кремль попросил устранить неточности на сайте дистанционного голосования Общество, 13:42 Здоровье, работа и бюджет: как стать суперпапой РБК и STADA, 13:39
Новости без коронавируса ,  
0 

Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

Прирост выручки Christian Dior в России за 2019-й превысил 1 млрд руб., продажи установили рекорд. Максимумы оборота обновили и другие бренды. Но темпы роста замедляются — негативное настроение клиентов станет ключевым и в 2020-ом
Tiffany & Co. TIF $125,04 +0,35% Купить
Магазин Dior в ГУМе
Магазин Dior в ГУМе (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Рост выручки российской «дочки» производителя премиальных товаров Christian Dior Couture (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») в 2019 году год к году в абсолютных значениях превысил 1,1 млрд руб, следует из обновленных данных компании в системе СПАРК. Годом ранее продавец люкса немногим не дотянул до миллиарда — годовой прирост составил 935 млн руб. — тем не менее результаты года стали рекордным для компании.

Продажи Tiffany и Dior в России в 2018 году установили рекорд
Бизнес
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд руб. против 2,428 млрд руб. в 2018-ом), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-ом к 2018-ому составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.

Проанализировав доступные финансовые результаты российских подразделений компаний за 2019 год (учитывались компании, работающие в России самостоятельно; бренды входят в мировой рейтинг крупнейших продавцов люкса по версии Deloitte) РБК обнаружил, что темпы прироста выручки сбавили большинство игроков рынка люкса. При этом в прошлом году их обороты стали рекордными в абсолютных значениях как минимум с 2014-го.

Продажи мировых брендов в России в 2019 году

  • Christian Dior (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») — 3,562 млрд против 2,428 млрд руб.;
  • Prada (ООО «Прада Рус») — 2,922 млрд против 2,904 млрд руб.;
  • Bogner (ООО «Богнер Истерн Юроп») — 1,242 млрд руб., выручка осталась примерно на том же уровне в сравнении с 2018 годом;
  • Bvlgari (ООО «Булгари Раша») — 1,4 млрд против 1,025 млрд руб.;
  • Burberry (ООО «Берберри Ритейл») — 0,931 млрд против 0,902 млрд руб.;
  • Fendi (ООО «Фенди Ру») —1,2 млрд против 0,832 млрд руб.

Данные для Chanel (ООО «Шанель»), Hugo Boss (ООО «Хьюго Босс Рус») и Tiffany & Co. (ООО «Тиффани Раша») еще не обновлены за 2019 год.

Наименее замедлившими темпы роста выручки в 2019 году стали также бренды Fendi (31,9 против 32% годом ранее) и Bvlgari (27 против 40,6% годом ранее).

В прошлом году, как отмечает директор группы по обслуживанию розничной и оптовой торговли и дистрибуции Deloitte Оксана Кожина, российский рынок товаров люкс демонстрировал рост, но более умеренный, чем в 2018 году. «Замедление темпов роста продаж предметов роскоши в том числе объясняется снижением туристического потока, который был очень высоким в 2018 году из-за Чемпионата мира по футболу, проходившего в России», — уверена эксперт Deloitte. Также дополнительной причиной стало замедление темпов развития экономики и сокращение доходов населения.

Директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс также считает, что на замедлении темпов роста выручки российских люксовых «дочек» сказались покупательские настроения. В 2019 году индекс потребительских настроений снизился по отношению к предыдущему году — покупатели считали, что возможность вернуться к докризисному уровню потребления в ближайшем будущем становилась все менее вероятной.

Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет
Бизнес
Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Ранее Лебсак-Клейманс объясняла, что заметное улучшение результатов российских «дочек» было также связано с тем, что к спросу на люкс внутри страны присоединились новые категории покупателей, которые на фоне курса валют, инфляции отказывались от покупок этих товаров за рубежом.

По оценке Fashion Consulting Group, в 2019 году рынок продолжал восстановление и прирост люксового сегмента оценивался в 6%. Его доля от общего оборота рынка одежды, обуви и аксессуаров составила 12%, или 263 млрд руб.

Мировому рынку люксовых товаров предсказали антирекорд по итогам года
Общество
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В 2020 году люксовый сегмент России, как считает эксперт, будет в таком же сложном положении, как и во всем мире, и прогнозирует снижение его объемов, не называя динамики. Среди основных причин для негативного прогноза: резкое падение доходов высокооплачиваемых профессионалов, которые обеспечивают около трети от общего оборота российского люкса в стабильные периоды; остановка продаж в бутиках и магазинах на весь период режима карантина с начала марта; предстоящие ограничения в работе магазинов на длительный период постепенного выхода из карантина. «В российском люксе физические продажи составляли более 85% от общих оборотов продажи люксовых товаров», — напоминает Анна Лебсак Клейманс.

Мировой рынок люкса, по прогнозу Boston Consulting Group, в 2020 году потеряет около €105 млрд и вернется на уровень 2011 года, когда его объем равнялся €250 млрд.

Автор: Анна Левинская
Теги: Dior, люкс
Материалы по теме
Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет
Бизнес
ЦУМ откроет люксовые пункты выдачи онлайн-заказов в регионах
Бизнес
Продажи Tiffany и Dior в России в 2018 году установили рекорд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter