Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

Прирост выручки Christian Dior в России за 2019-й превысил 1 млрд руб., продажи установили рекорд. Максимумы оборота обновили и другие бренды. Но темпы роста замедляются — негативное настроение клиентов станет ключевым и в 2020-ом

Магазин Dior в ГУМе (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Рост выручки российской «дочки» производителя премиальных товаров Christian Dior Couture (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») в 2019 году год к году в абсолютных значениях превысил 1,1 млрд руб, следует из обновленных данных компании в системе СПАРК. Годом ранее продавец люкса немногим не дотянул до миллиарда — годовой прирост составил 935 млн руб. — тем не менее результаты года стали рекордным для компании.

Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд руб. против 2,428 млрд руб. в 2018-ом), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-ом к 2018-ому составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.

Проанализировав доступные финансовые результаты российских подразделений компаний за 2019 год (учитывались компании, работающие в России самостоятельно; бренды входят в мировой рейтинг крупнейших продавцов люкса по версии Deloitte) РБК обнаружил, что темпы прироста выручки сбавили большинство игроков рынка люкса. При этом в прошлом году их обороты стали рекордными в абсолютных значениях как минимум с 2014-го.