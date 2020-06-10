Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

Продажи мировых брендов в России в 2019 году
- Christian Dior (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») — 3,562 млрд против 2,428 млрд руб.;
- Prada (ООО «Прада Рус») — 2,922 млрд против 2,904 млрд руб.;
- Bogner (ООО «Богнер Истерн Юроп») — 1,242 млрд руб., выручка осталась примерно на том же уровне в сравнении с 2018 годом;
- Bvlgari (ООО «Булгари Раша») — 1,4 млрд против 1,025 млрд руб.;
- Burberry (ООО «Берберри Ритейл») — 0,931 млрд против 0,902 млрд руб.;
- Fendi (ООО «Фенди Ру») —1,2 млрд против 0,832 млрд руб.
Данные для Chanel (ООО «Шанель»), Hugo Boss (ООО «Хьюго Босс Рус») и Tiffany & Co. (ООО «Тиффани Раша») еще не обновлены за 2019 год.
Наименее замедлившими темпы роста выручки в 2019 году стали также бренды Fendi (31,9 против 32% годом ранее) и Bvlgari (27 против 40,6% годом ранее).
В прошлом году, как отмечает директор группы по обслуживанию розничной и оптовой торговли и дистрибуции Deloitte Оксана Кожина, российский рынок товаров люкс демонстрировал рост, но более умеренный, чем в 2018 году. «Замедление темпов роста продаж предметов роскоши в том числе объясняется снижением туристического потока, который был очень высоким в 2018 году из-за Чемпионата мира по футболу, проходившего в России», — уверена эксперт Deloitte. Также дополнительной причиной стало замедление темпов развития экономики и сокращение доходов населения.
Директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс также считает, что на замедлении темпов роста выручки российских люксовых «дочек» сказались покупательские настроения. В 2019 году индекс потребительских настроений снизился по отношению к предыдущему году — покупатели считали, что возможность вернуться к докризисному уровню потребления в ближайшем будущем становилась все менее вероятной.
Ранее Лебсак-Клейманс объясняла, что заметное улучшение результатов российских «дочек» было также связано с тем, что к спросу на люкс внутри страны присоединились новые категории покупателей, которые на фоне курса валют, инфляции отказывались от покупок этих товаров за рубежом.
По оценке Fashion Consulting Group, в 2019 году рынок продолжал восстановление и прирост люксового сегмента оценивался в 6%. Его доля от общего оборота рынка одежды, обуви и аксессуаров составила 12%, или 263 млрд руб.
В 2020 году люксовый сегмент России, как считает эксперт, будет в таком же сложном положении, как и во всем мире, и прогнозирует снижение его объемов, не называя динамики. Среди основных причин для негативного прогноза: резкое падение доходов высокооплачиваемых профессионалов, которые обеспечивают около трети от общего оборота российского люкса в стабильные периоды; остановка продаж в бутиках и магазинах на весь период режима карантина с начала марта; предстоящие ограничения в работе магазинов на длительный период постепенного выхода из карантина. «В российском люксе физические продажи составляли более 85% от общих оборотов продажи люксовых товаров», — напоминает Анна Лебсак Клейманс.
Мировой рынок люкса, по прогнозу Boston Consulting Group, в 2020 году потеряет около €105 млрд и вернется на уровень 2011 года, когда его объем равнялся €250 млрд.