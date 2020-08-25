Продажи подделок люксовых товаров в соцсетях превысили 23 млрд руб.

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За 12 месяцев, с июля 2019 года по июнь 2020-го, продажи поддельных премиальных товаров в социальных сетях выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28% и превысили 23 млрд руб. Такую оценку приводит в имеющемся у РБК отчете специализирующаяся на борьбе с контрафактом компания BrandMonitor.

Не реже чем в семи случаях из десяти люксовый товар, приобретенный через социальные сети, будет подделкой, утверждает BrandMonitor. По его данным, основные каналы для продаж контрафакта — Instagram, «ВКонтакте» и Telegram. Как отмечают исследователи, в России насчитывается 192 тыс. аккаунтов, торгующих репликами известных марок, которые сгенерировали не менее 3,5 млн постов. Из них не менее 625 тыс. постов — это предложения купить товар.

У каждого третьего онлайн-поставщика есть традиционный шоурум в Москве, у каждого десятого — офлайн-магазины в Санкт-Петербурге и Краснодаре, утверждают в BrandMonitor. Магазины в других городах-миллионниках есть у 3–7% продавцов поддельных люксовых товаров.

«Социальные сети — самый доступный канал для потребителей, здесь легко красивыми фотографиями создать антураж эксклюзивности. При этом скорость появления новых аккаунтов делает практически невозможным расследование деятельности каждого такого предпринимателя. Продавцы фейка в соцсетях — это часто не физические лица, а организованные преступные группы», — утверждает гендиректор BrandMonitor Юрий Вопилов.