Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 74,51 (+0,09) Инвестиции, 12:57
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 88,06 (+0,16) Инвестиции, 12:57
Вакцину от COVID-19 Центра Гамалеи зарегистрировали в форме порошка Общество, 21:52 Как узнать, где располагаются разные созвездия РБК и Билайн, 21:51 Продажи подделок люксовых товаров в соцсетях превысили 23 млрд руб. Бизнес, 21:40 Глава Центра Гамалеи назвал дату начала новых испытаний вакцины от COVID Общество, 21:40 «Детский мир» займется онлайн-обучением и подбором нянь Бизнес, 21:36 Лавров заявил об управлении белорусской оппозицией с Запада Политика, 21:18 Главу комиссии РПЦ по делам семьи Димитрия Смирнова отправили в отставку Общество, 21:13 Месси принял решение покинуть «Барселону» Спорт, 21:03 В Минске начались акции противников и сторонников Лукашенко Политика, 20:51 «Сочи» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России Спорт, 20:29 Пользователи сообщили о сбоях в работе каршеринга «Яндекс.Драйв» Технологии и медиа, 20:20 Медведев вышел в четвертьфинал теннисного «Мастерса» в США Спорт, 20:17 МИД назвал отравление Навального невыгодным для российского руководства Политика, 20:09 Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального Политика, 20:07
Бизнес ,  
0 

Продажи подделок люксовых товаров в соцсетях превысили 23 млрд руб.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

За 12 месяцев, с июля 2019 года по июнь 2020-го, продажи поддельных премиальных товаров в социальных сетях выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28% и превысили 23 млрд руб. Такую оценку приводит в имеющемся у РБК отчете специализирующаяся на борьбе с контрафактом компания BrandMonitor.

Не реже чем в семи случаях из десяти люксовый товар, приобретенный через социальные сети, будет подделкой, утверждает BrandMonitor. По его данным, основные каналы для продаж контрафакта — Instagram, «ВКонтакте» и Telegram. Как отмечают исследователи, в России насчитывается 192 тыс. аккаунтов, торгующих репликами известных марок, которые сгенерировали не менее 3,5 млн постов. Из них не менее 625 тыс. постов — это предложения купить товар.

Эксперты оценили потери парфюмеров из-за контрафакта в Сети в $1 млрд
Бизнес
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

У каждого третьего онлайн-поставщика есть традиционный шоурум в Москве, у каждого десятого — офлайн-магазины в Санкт-Петербурге и Краснодаре, утверждают в BrandMonitor. Магазины в других городах-миллионниках есть у 3–7% продавцов поддельных люксовых товаров.

«Социальные сети — самый доступный канал для потребителей, здесь легко красивыми фотографиями создать антураж эксклюзивности. При этом скорость появления новых аккаунтов делает практически невозможным расследование деятельности каждого такого предпринимателя. Продавцы фейка в соцсетях — это часто не физические лица, а организованные преступные группы», — утверждает гендиректор BrandMonitor Юрий Вопилов.

«ВКонтакте» не наблюдает роста числа аккаунтов и сообществ, торгующих контрафактом, утверждает представитель соцсети. Он также сообщил, что команда «ВКонтакте» блокирует личные страницы и сообщества, которые распространяют контрафакт, после жалобы правообладателей или по решению суда, а также ограничивает доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него.

РБК направил запросы Instagram и Telegram.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

Ранее о социальных сетях как о рассаднике фейковых товаров сообщили исследователи из «ТИАР-Центра». Предметом их анализа была в том числе и платформа YouTube, где, как утверждают они, существуют десятки видеоблогов, рассказывающих о продажах контрафактных товаров.

Автор: Анна Левинская
Теги: люкс, контрафакт, борьба с контрафактом
Материалы по теме
Блогеры на YouTube стали одним из каналов продвижения контрафакта
Бизнес
Две трети россиян поддержали уголовное наказание за выпуск контрафакта
Общество
Эксперты оценили потери парфюмеров из-за контрафакта в Сети в $1 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter