Владелец ГУМа стал партнером Farfetch в России

Farfetch также заключает крупные партнерства с универмагами: подразделение Farfetch Platform Solutions разрабатывает для них технологическую платформу для электронной коммерции и предоставляет логистические услуги. Например, в 2019 году компания заключила партнерство с британским универмагом Harrods, которое подразумевало создание для него международной торговой онлайн-платформы, операционный менеджмент, логистическую и техническую поддержку. Harrods же самостоятельно продолжает управлять процессами онлайн-торговли на сайте, в том числе контролировать маркетинговую, имиджевую и продуктовую составляющие, а также клиентские службы.

Что такое Farfetch Farfetch — онлайн-агрегатор, он не закупает товары, а служит площадкой для представления брендов. Бутики подключаются к платформе и самостоятельно торгуют, отдавая Farfetch комиссию от продаж. С момента запуска в 2008 году число бутиков на Farfetch выросло с 25 до более чем 1,3 тыс., а продажи в 2020 году выросли на 64% и составили $1,7 млрд. За прошедшие годы компания привлекла 12 раундов финансирования на общую сумму $1,6 млрд. В ноябре 2020 года стало известно, что Alibaba Group и швейцарская группа Richemont инвестируют $1,1 млрд в новое совместное предприятие Farfetch China. Farfetch открыла представительство в Москве, чтобы развивать бизнес на локальном рынке, в странах СНГ и Балтии, в 2015 году. Компания уже локализовала часть бизнес-процессов — открыла рублевые платежи, русскоязычную поддержку и службу для работы с VIP-клиентами. По ее собственным данным, на площадке уже представлены более десяти мультибрендовых бутиков из России, которые позволили охватить основные города-миллионники, а также есть несколько партнеров в Казахстане. В частности, онлайн-ретейлер работает с бутиками в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и других городах. Чем известна Bosco di Ciliegi Bosco di Ciliegi основана в 1991 году Михаилом Куснировичем. Розничная сеть группы включает более 200 монобрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров: Alberta Ferretti, Antonio Marras, Brooks Brothers, Ermanno Scervino, Etro, ISAIA, Malo, La Perla, Marina Rinaldi, Max&Co, Max Mara, Moschino и другие, а также магазины часов и ювелирных украшений Jaquet Droz, Pomellato, Ulysse Nardin, Chaumet. Магазины расположены в исторических торговых центрах Москвы — в ГУМе, Петровском и Смоленском Пассажах, в «Весне» на Новом Арбате — и в других городах: Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи. Выручка операционной структуры Bosco, по данным системы СПАРК, — АО «Группа компаний Восток и Запад» — в 2019 году составила 832,6 млн руб., чистая прибыль — 408,3 млн руб.

Farfetch не раскрывает долю российских продаж в выручке, но Невеш подчеркнул, что это один из ключевых для нее регионов. По его словам, здешний рынок показал одну из самых высоких динамик роста в 2020 году. «Бизнес в России, а также на таких рынках, как Китай и Великобритания, рос значительно быстрее, чем в других регионах», — отметил он.

В целом, как ожидали эксперты отрасли, по итогам 2020 года игроки мировой индустрии роскоши могли потерять около €70–90 млрд: такой прогноз весной прошлого года дали аналитики Boston Consulting Group (BCG). Однако проведенный BCG опрос представителей люксовых брендов показал, что те сделали ставку на онлайн: более 40% компаний нарастили инвестиции в онлайн-продажи и перенаправили маркетинговые бюджеты в этот канал.

Внешний эксперт Bain & Company по рынку ретейла и товарам класса люкс Ирина Куликова отмечает, что российский рынок люкса почти не отличается от международного с точки зрения общих трендов. По подсчетам Bain & Сompany, из-за влияния пандемии рынок персональной роскоши упал на 23%. Но, как отмечает Куликова, для российского рынка есть несколько позитивных факторов. С мая-июня 2020 года в России не было таких жестких правил изоляции, как в большинстве европейских государств, а ограничения на перемещения за пределы страны способствовали тому, что часть потребителей роскоши, ранее приобретавших товары за рубежом, переключились на покупки на российском рынке.