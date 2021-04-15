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Андрей Бокарев берется за грозди
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Газета
Андрей Бокарев берется за грозди
Газета № 052 (3341) (1504) Бизнес,
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Андрей Бокарев берется за грозди

Полный тезка главы «Трансмашхолдинга» вложился в винодельческий проект в Краснодарском крае
Новый винодельческий проект неподалеку от Геленджика под названием «Усадьба «Марьина Роща» нашел новых инвесторов. Среди них полный тезка президента «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Андрей Рэмович Бокарев стал владельцем 40% АО «Усадьба «Марьина Роща», собственника крупного участка под виноградники в окрестностях Геленджика, указано в бухгалтерской отчетности компании. Из документов также следует, что в 2018–2019 годах Бокарев предоставил АО займы на общую сумму 272,9 млн руб.

Новый акционер «Усадьбы «Марьина Роща» может быть совладельцем и президентом «Трансмашхолдинга», чье состояние журнал Forbes оценивает в $1,7 млрд. Бокареву также принадлежат доли в УГМК, «Кузбассразрезугле», Центральной пригородной пассажирской компании, нефтяном терминале «Усть-Луга Ойл» и Европейской медиагруппе.

РБК обратился за комментариями в «Трансмашхолдинг».

Что известно про «Усадьбу «Марьина Роща»

АО «Усадьба «Марьина Роща» было зарегистрировано летом 2019 года в Москве (тогда оно называлось «Цифровые системы связи»), среди видов его деятельности в ЕГРЮЛ указаны выращивание винограда, смешанное сельское хозяйство, производство вина из винограда.

Компания владеет 246 га в селе Марьина Роща в окрестностях Геленджика в Краснодарском крае, следует из распоряжения Росавтодора, изданного весной 2020 года. Кроме того, этому АО, по данным ЕГРН, принадлежит еще 35,5 га. Небольшую часть территории, принадлежащей компании, — 1,7 га — планируется изъять для строительства автодороги М4 «Дон» Москва — Новороссийск, участок как раз граничит с трассой. В Росавтодоре подтвердили РБК, что заключили с АО «Усадьба «Марьина Роща» соглашение об изъятии части земельного участка.

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«Усадьба «Марьина Роща» на своих землях планирует «значительный» винодельческий проект, рассказал руководитель отдела сельского хозяйства администрации Геленджика Андрей Гаевой. В администрации рассчитывают, что помимо закладки виноградников весной 2021 года будет также построено новое винодельческое предприятие с дегустационным залом. По словам владельца одного из крупных российских винных предприятий, менеджмент «Усадьбы «Марьина Роща» уже обращался с предложением о покупке саженцев. Кроме того, рядом с виноградниками планируется строительство коттеджей, утверждает собеседник РБК.

В 2020 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи администрация Геленджика планировала презентовать винодельческий кластер «Марьина Роща», который предусматривает закладку виноградников на территории площадью более 170 га и также рассчитан на развитие винного туризма. Но форум не состоялся из-за пандемии коронавируса, и проект так и не был презентован.

Земли, которыми владеет «Усадьба «Марьина Роща», по информации Росреестра, относятся к бывшим территориям ЗАО «Алкогольно-производственная компания «Геленджик». В 2007 году 1,8 тыс. га земель этого предприятия купила группа «Абсолют». Совладелец «Абсолюта» Александр Светаков уточнил РБК, что сейчас компания уже продала почти все земли, купленные тогда, заверив, что группа не планирует участвовать в создании винного проекта под Геленджиком.

Если исходить из предположения, что земельный банк «Усадьбы «Марьина Роща» будет использован практически полностью под виноградники, такое хозяйство может выпускать до 1 млн бутылок в год, оценивает партнер консалтинговой компании Double Magnum Игорь Сердюк. По его словам, инвестиции в проект будут зависеть от того, какая винодельня будет построена, какая техника будет применяться на предприятии — наиболее дорогие варианты потребуют вложений от $40–50 млн.

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Выручка «Усадьба «Марьина Роща» в 2020 году составила 317 тыс. руб., чистый убыток достиг 119,8 млн руб., следует из отчетности АО по РСБУ. Компанию возглавляет Михаил Робски, также он является владельцем ООО «Агропромышленная компания «Марьина Роща», зарегистрированного в феврале 2019 года, чьим основным видом деятельности заявлено выращивание винограда.

Связаться с Робски не удалось. По указанным в регистрационных документах телефонам «Усадьбы «Марьина Роща» никто не ответил.

Кто еще инвестирует в винодельческий проект

До того как Бокарев получил 40% в АО «Усадьба «Марьина Роща», владельцами компании были Мария Игоревна Вихлянская (81%) и АО ГК «Сфера» (19%). После сделки прямая доля Вихлянской снизилась до 41%, ей же принадлежат оставшиеся 19% через ООО «Макрон СТ».

Мария Вихлянская по состоянию на 31 декабря 2019 года была членом совета директоров АО «Машиностроительное производственное объединение им. И. Румянцева», специализирующегося на выпуске гидромеханических систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Крупнейший акционер предприятия — АО «Технодинамика», российский производитель оборудования для авиации, который с конца 2018 года на 75% принадлежит основному владельцу НК Банка Виктору Григорьеву. В 2012–2014 годах Вихлянская была вице-президентом НК Банка.

Ранее «Коммерсантъ» называл АО ГК «Сфера» и ООО «Макрон СТ» структурами Виктора Григорьева. Ранее он был совладельцем группы КАСКОЛ, в 1990-е владевшей акциями предприятий авиационной и космической отраслей. В 2005 году Григорьев перешел в «Оборонпром» заместителем руководителя предприятия Дениса Мантурова, сейчас министра промышленности и торговли. В «Оборонпроме» Григорьев возглавил дирекцию вертолетных программ и вместе с будущим министром занимался созданием холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»), в которые перешли в том числе и вертолетные активы КАСКОЛа.

В компании «Макрон СТ» отказались связаться с Вихлянской или передать ей вопросы.

Кто еще занимается виноделием

Сегодня среди владельцев винодельческих активов много представителей политической и бизнес-элиты, мода на виноделие в России усилилась после присоединения Крыма в 2014 году. Винодельческими активами, в частности, владеют семья экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, семья министра промышленности Дениса Мантурова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова, структуры Романа Абрамовича.

В конце 2020 года дочерняя структура банка «Россия», основным акционером которого является Юрий Ковальчук, приобрела старейшую и крупнейшую крымскую винодельню «Массандра» за 5,3 млрд руб.

Авторы: Анна Левинская, Надежда Федорова.
Теги: виноделие , Геленджик , Андрей Бокарев , вино , Краснодарский край
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