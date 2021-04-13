Базовые просчеты

Счетная палата оценила эффективность работ по созданию и запуску ФГИС ЕГРН

Единая база данных о недвижимости была запущена Росреестром почти на четыре года позже запланированного срока, указала Счетная палата. Работа госреестра сопровождалась сбоями, приводившими к задержкам госуслуг, отмечают аудиторы

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Росреестр затянул фактическое введение в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) — единой базы данных о недвижимости — почти на четыре года, а подсистемы ФГИС уже сейчас нуждаются в существенной модернизации. Об этом сообщила Счетная палата по итогам проверки деятельности Росреестра (РБК ознакомился с отчетом).

До создания единой системы постановка на кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость велись в двух отдельных реестрах — Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Государственном кадастре недвижимости. Росреестр должен был к январю 2017 года объединить все в единую базу данных. Работа над этим была начата в 2014 году.

Как отмечает Счетная палата, в установленный срок (то есть в 2017 году) система была запущена лишь формально, фактически же внедрение системы во всех регионах было завершено только в октябре 2020 года. Поэтому в 2017–2020 годах ведение ЕГРН осуществлялось в «устаревших децентрализованных информационных системах».

Вице-премьер Виктория Абрамченко (бывший руководитель Росреестра, возглавляла ведомство с осени 2016 года по январь 2020 года) презентовала ФГИС ЕГРН в октябре 2020 года как «уникальную систему; полностью отечественную разработку, не зависящую ни от каких санкций». ФГИС — это более 10 петабайт данных о недвижимости, сообщала Абрамченко. По ее словам, переход на новую систему ЕГРН закрыл «задние калитки», через которые застройщики меняли в документах категории земель и увеличивали их площади.

Сбои и аварии

Процесс доработки ФГИС ЕГРН к настоящему времени не завершен, подчеркивает Счетная палата. Эксплуатация информационных систем Росреестра в течение переходного периода сопровождалась авариями и сбоями, причинами которых были отсутствие системности в разработке информационного ресурса, необходимого оборудования и технической поддержки, недостаточное качество программного обеспечения, объясняют аудиторы.

Сбои в работе сервисов Росреестра привели к массовым нарушениям срока оказания государственных услуг. Самая крупная авария произошла с 19 августа по 3 сентября 2018 года, когда остановились все сервисы ФГИС ЕГРН, пишет Счетная палата. Летом 2020 года семьи не могли завершить сделки по ипотеке с использованием маткапитала из-за другого сбоя в ЕГРН, сообщали СМИ. При этом нет гарантий, что эти сбои не будут повторяться, — к началу 2021 года «подтвердить создание Росреестром бесперебойной и безаварийной системы функционирования ФГИС ЕГРН невозможно», констатируют аудиторы.

«Мы плавно переносили сведения из двух реестров в единую базу данных. Мы ни на один день не остановили рынок недвижимости», — заявляла Абрамченко в октябре 2020 года.

Проблемы с ПО

На создание программного обеспечения ФГИС ЕГРН с 2014 по 2020 год было израсходовано около 1,6 млрд руб., подсчитали аудиторы. Сроки выполнения госконтрактов зачастую устанавливались необоснованно короткими, что приводило к их несоблюдению. Еще одной проблемой стал несвоевременный перенос данных из унаследованных систем во ФГИС ЕГРН. Причина задержки заключалась главным образом в недостаточном качестве разработанного программного обеспечения специальной подсистемы, утверждает Счетная палата.

В результате с исполнителей госконтрактов на разработку подсистем ФГИС ЕГРН была удержана неустойка в размере лишь 105 млн руб. (6,6% совокупной цены), что «несоизмеримо с последствиями нарушения обязательств», указывает Счетная палата.

Кроме того, аудиторы выявили в Росреестре «нарушения закупочной деятельности и исполнения договоров, факты неэффективного использования средств при исполнении контрактов, а также признаки коррупционных правонарушений и причинения материального ущерба».

Кто ответственен

В 2014–2016 годах, когда Росреестр начал работу над ФГИС ЕГРН, ведомством руководил Игорь Васильев, с конца 2016-го по начало 2020 года — Виктория Абрамченко, теперь занимающая должность вице-премьера. «Я получила эту задачу вместе с должностью руководителя Росреестра в конце 2016 года. И скажу честно, если бы не мой сибирский характер, воспитанная родителями сила духа, моя небольшая, но зверски крутая команда, результата бы не было», — писала Абрамченко у себя в Instagram. По ее словам, в Московском регионе чиновники саботировали внедрение ФГИС, поскольку старые системы позволяли бизнесменам нелегально менять категории земель, увеличивать площади участков и т.д.

Еще до прихода Абрамченко к вступлению в силу 1 января 2017 года должна была заработать новая информационная система, которая бы объединила реестр прав и кадастр недвижимости, объясняет представитель вице-премьера. По ее словам, фактически в конце 2016 года, когда руководителем Росреестра стала Абрамченко, в России существовало более 340 разрозненных систем в 85 регионах, которые было необходимо готовить к объединению в силу реформы, готовившейся еще с 2014 года. «Новая команда Росреестра под руководством Виктории Абрамченко предотвратила полную блокировку рынка. Однако накопленный груз не проведенных в 2014–2017 годах работ, отсутствие архитектуры системы и центров обработки данных, противодействие со стороны повлияли на график создания и внедрения ФГИС ЕГРН и стали причиной ряда сбоев», — утверждает представитель Абрамченко.

Борьба с сайтами-двойниками

В своем отчете аудиторы Счетной палаты также предлагают изменить систему формирования тарифов за предоставление сведений из ЕГРН, чтобы побороть нелегальный рынок спекулянтов-посредников. Сейчас Росреестр позволяет дифференцированно покупать набор выписок пакетом посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН: за разовое предоставление сведений из ЕГРН о владельцах недвижимости физические лица должны заплатить 290 руб., юридические — 820 руб. А если покупать пакет выписок, одна выписка обойдется физическому лицу от 55 коп. до 4,6 руб., юридическому лицу — от 1,1 до 9,1 руб., отмечается в отчете.

«Изменение подхода к формированию платы за предоставление сведений из ЕГРН путем выравнивания тарифов вне зависимости от способа направления запроса могло бы позитивно сказаться на ликвидации (сокращении) спекулятивного рынка в указанной сфере», — пишут аудиторы. Росреестр, впрочем, разработал законопроект, предусматривающий иной подход к решению проблемы, — запрет так называемых сайтов-двойников с выписками из ЕГРН.

В марте 2019 года руководившая тогда Росреестром Виктория Абрамченко оценивала объем рынка по перепродаже сведений из ЕГРН в 2,5 млрд руб. Эта сумма сопоставима с доходами федерального бюджета от предоставления выписок (2,9 млрд руб.), отмечают в Счетной палате. Представители бизнеса выступали против законопроекта Росреестра. По мнению предпринимателей, он ударит не только по сайтам-двойникам с недостоверной информацией, но и по добросовестному бизнесу, который создает для своих клиентов сервисы и продукты с использованием общедоступных данных госреестра.