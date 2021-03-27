Росреестр предложил частично снять запрет на приватизацию участков у воды
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предлагает разрешить передачу в частную собственность участков, расположенных у источников питьевой воды. Для этого служба разработала поправки в Земельный кодекс, которые касаются земель во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Сейчас эти территории относятся к землям, ограниченным в обороте: их нельзя выкупить, а можно только арендовать. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмена запрета на приватизацию позволит получать в консолидированный бюджет только Московской области не менее 4,5 млрд руб. ежегодно от продажи земельных участков, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. В пресс-службе Росреестра уточнили, что поправки разработаны по поручению правительства в связи с обращением Московской области.
В пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области заявили, что активно поддерживают законопроект, поскольку он может помочь жителям и бизнесу оформить права на свою недвижимость и обеспечить поступления в бюджет в виде налоговых и неналоговых доходов. В министерстве пояснили, что ограничения второго пояса охватывают 35% площади Московской области.
Первый и второй пояс
Вокруг водозаборов питьевой воды устанавливается несколько поясов защиты. Землю нельзя приватизировать в первых двух, самых близких к источнику воды. На территории первого пояса находится скважина или другой источник воды, насосная станция и другие инженерные сооружения. Эта зона, как правило, огорожена и может использоваться только для целей водозабора.
Второй пояс, о котором идет речь в законопроекте, существенно шире. Для рек, каналов, водохранилищ и озер при их значительной протяженности он может иметь ширину более двух километров, говорится в пояснительной записке.