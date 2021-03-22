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В Росреестре сообщили о рассылке мошеннических писем от его имени

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Москвичам, которые приватизировали недвижимость, в последнее время от имени Росреестра направляют письма, в которых говорится о необходимости оформить квартиры в Едином государственном реестре недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Руководитель московского отделения ведомства Игорь Майданов указал, что регистрация ранее возникших прав осуществляется по заявлению и бесплатно. «Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает заявителям», — указал Майданов.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В службе отмечают, что об аналогичных случаях мошенничества сообщают центры госуслуг «Мои документы». В них, в частности, обращаются граждане с просьбой разъяснить, что от них требуют авторы рассылки.

В Росреестре призвали вовремя актуализировать данные о недвижимости, которые содержатся в реестре, чтобы предотвратить мошеннические действия. Особенно это касается пожилых и одиноких граждан, а также тех, чьи свидетельства о собственности были выданы до 1998 года.

Об участившихся случаях мошенничества Росреестр заявлял еще в апреле прошлого года. Тогда на фоне пандемии вырос спрос на онлайн-услуги и мошенники начали рекламировать сайты-двойники Федеральной кадастровой палаты и предлагать платные услуги по предоставлению выписок из ЕГРН.

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