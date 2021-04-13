Кирилл, Александр, Феликс и другие официальные лица

Как возникла идея снова установить памятник на Лубянской площади

Решение о возможной установке памятника Александру Невскому на Лубянке было принято после звонка патриарха Кирилла в Кремль, говорят источники РБК. Как развивалась история и что пошло не так, разбирался РБК

Вид на Лубянскую площадь в Москве (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Письмо Щеголева и Мединского

В июне 2020 года помощник президента Владимир Мединский и полпред президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев написали письмо на имя президента, в котором предложили установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади. Об этом рассказали РБК два источника, близких к Кремлю, подтвердили еще один собеседник, близкий к администрации президента, два источника, близких к мэрии Москвы, и федеральный чиновник.

Бумага не касалась именно Лубянки, в ней был целый ряд инициатив, включая предложения реставрационного характера в рамках подготовки к празднованию 800-летия князя в 2021 году. Предложение поставить памятник Александру Невскому на Лубянке было в числе инициатив, уточнил один из источников РБК. В случае положительной визы Владимира Путина это был бы первый памятник Александру Невскому в Москве.

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского, указ о праздновании был подписан Владимиром Путиным еще в 2014 году. Тогда же распоряжением правительства образовали оргкомитет по подготовке и проведению празднования, его возглавил Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры. В марте 2020 года главой оргкомитета, согласно новому распоряжению правительства, стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Помимо государственного создан также церковный оргкомитет по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Его возглавляет патриарх Кирилл.

Идея установить памятник на Лубянке обсуждалась с РПЦ, знает один из близких к администрации президента источников. Однако «на самый верх (то есть до Путина. — РБК) письмо так и не дошло, его пустили по горизонтали», уточняет знакомый с ходом дискуссии собеседник. Предложение помощника и полпреда президента обсуждалось на уровне кремлевской администрации, но одобрения тогда не получило — сочли, что Лубянка — «спорное место», реакция общества может быть неоднозначной, поясняет собеседник РБК.

Другие варианты установки памятника Александру Невскому в Москве

16 сентября 2020 года на совещании в храме Христа Спасителя по подготовке юбилейных мероприятий к празднованию 800-летия Александра Невского Щеголев заявил о необходимости сооружения памятника князю в Москве. Полпред президента назвал три места, в одном из которых можно было бы поставить монумент. Лубянки среди них не было.

Речь шла о Миусской площади, где прежде был храм во имя князя, парке «Зарядье» и пересечении улиц Косыгина и Мосфильмовской — рядом с киностудией «Мосфильм», на которой был снят фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

Эти три варианта обсуждались изначально, когда только появилась идея установки памятника князю в столице, поясняет собеседник, знакомый с деталями вопроса. «Лубянская площадь возникла уже потом, в процессе [обсуждения]», — уточняет он.

Но к моменту выступления Игоря Щеголева на совещании в храме Христа Спасителя дискуссию с Лубянкой в Кремле уже закрыли, а письмо полпреда и помощника президента перенаправили в правительство. «Решили, что раз Чернышенко возглавляет оргкомитет, то пусть и занимается», — поясняет один из собеседников РБК.

Дискуссия, где именно в столице мог бы стоять памятник великому князю, вернулась к первоначальным вариантам, в качестве основного стало рассматриваться пересечение улиц Косыгина и Мосфильмовской, рассказывает источник, знакомый с процессом обсуждения. Сценарий с Миусской площадью был плох тем, что там слишком плотная застройка, а идея с парком «Зарядье» не нашла поддержки в ходе предварительных дискуссий с московскими властями, уточняет источник РБК. Но в целом «обсуждения шли вялые» и дело не двигалось, констатирует он.

Что говорит Мединский Помощник президента Владимир Мединский на просьбу РБК прокомментировать информацию о письме на имя главы государства заявил, что не может ее «ни подтвердить, ни опровергнуть». «У каждого видимого вопроса есть невидимая составляющая. Это не вопросы свободы слова, цензуры — это вопросы внутреннего этикета, делопроизводства, ограничений, наконец, приличия. Поэтому ваш вопрос оставлю без ответа», — сказал он. Мединский уточнил, что Российское военно-историческое общество (РВИО), председателем которого он является, в год 800-летия Александра Невского собирается поставить памятник князю в Тосно (Ленобласть) и на Чудском озере в Псковской области — там состоялось Ледовое побоище. Везде, как утверждает Мединский, будет проведено масштабное благоустройство и созданы места для отдыха и историко-культурного туризма граждан. «Есть в планах и памятник [Александру Невскому] в Москве. По поводу места установки пока единого мнения нет, [обсуждаются] несколько вариантов. В том числе среди обсуждавшихся в инициативных группах ранее был и вариант на Лубянке. Больше пока здесь добавить нечего», — сказал помощник президента РБК. Александр Невский, по словам Мединского, «имеет непосредственное отношение к Москве». «Дело в том, что его младший сын Даниил получил от отца в наследство маленький городок Москва с окрестностями и стал, таким образом, основателем московской ветви династии Рюриковичей», — отметил Мединский. Памятники князю, по словам помощника президента, установлены во многих российских городах, «в то время как в Москве, городе, где внуки и правнуки [Александра] Невского созидали, такого памятника до сих пор нет, и это с точки зрения истории Москвы несправедливо». На вопрос, обсуждались ли с РПЦ идеи по поводу мест установки памятника Александру Невскому в Москве, Мединский ответил так: «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — председатель оргкомитета по празднованию 800-летия князя Александра Невского. Князь — не просто князь, но и признанный святой благоверный, чья гибкая и мудрая политика обусловила цивилизационный выбор и духовную независимость Руси той эпохи. Конечно, в подобных аспектах вопросы обсуждаются между светской властью и церковью».

РБК также направил запрос относительно письма на имя Путина в полпредство президента в ЦФО. В аппарате полпредства РБК сказали, что служебную переписку не комментируют.

Звонок в Кремль

В конце 2020 года зависший было вопрос об установке памятника Александру Невскому в столице возник вновь. Причем речь опять зашла о Лубянке.

Мэру Москвы Сергею Собянину позвонили из Кремля, рассказали РБК два федеральных чиновника и подтвердил собеседник, близкий к столичным властям. Звонок был от главы администрации президента Антона Вайно, который сообщил об идее установить монумент великому князю на Лубянской площади, уточнили два собеседника РБК.

Перед тем как глава президентской администрации обратился к мэру Москвы, в Кремль позвонил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который и просил принять решение об установке памятника святому Александру Невскому на Лубянке, сказали два федеральных чиновника РБК.

Владимир Путин был в курсе просьбы патриарха, сообщил один из собеседников РБК.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на просьбу РБК прокомментировать информацию заявил, что ему «ничего не известно ни о каких согласованиях». «Насколько я знаю, патриарх ни к кому не обращался с письмом по вопросу установки памятника на Лубянской площади. И с идеей такой церковь не выступала», — сказал он. На уточняющий вопрос РБК, известно ли ему о звонке патриарха в Кремль, Легойда ответил, что дал исчерпывающий комментарий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова не ответили на запрос РБК.

Планы по установке

После обмена звонками в мэрии началась активная подготовительная работа по установке памятника князю на Лубянке. Торжественно открыть монумент планировали в День народного единства — 4 ноября 2021 года, рассказал собеседник, близкий к столичным властям, и подтвердил федеральный чиновник. Отвечать за изготовление памятника и финансирование процесса должно было РВИО во главе с Мединским. Расходы на благоустройство территории вокруг монумента легли бы на московский бюджет. Это стандартная практика — РВИО оплачивает изготовление памятников, а регион, в котором его устанавливают, — благоустройство территории, поясняет собеседник в Российском военно-историческом обществе РБК.

Но, прежде чем переходить к практической реализации идеи, предстояло определиться, как именно оформить решение. В качестве схемы действий выбрали голосование на портале «Активный гражданин». Модель опробованная: именно по результатам голосования на «Активном гражданине», в частности, определили, где ставить памятник князю Владимиру в Москве (инициатором его сооружения также было РВИО). Победил вариант с Боровицкой площадью, в качестве альтернатив предлагались Лубянка и набережная Москвы-реки у будущего парка «Зарядье».

Подготовка к голосованию

В случае с памятником Александру Невскому власти, правда, решили пойти немного по другому пути: предложить москвичам на выбор не место размещения монумента, а сами монументы. В качестве возможных «конкурентов» полководцу рассматривали, в частности, кандидатуру государя Всея Руси, великого князя Московского Ивана III, вошедшего в историю как собиратель земли русской, и фонтан. Именно фонтан украшал Лубянскую площадь в течение целого столетия — с 1835 по 1935 год, пока его не демонтировали при строительстве метро.

Мэрия Москвы хотела восстановить фонтан на Лубянке еще в преддверии чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, рассказал РБК собеседник, близкий к столичным властям. По его словам, идею обсуждали в Кремле, но там она энтузиазма не вызвала. Собеседник, близкий к администрации президента, сказал РБК, что в случае установки фонтана на площади возникли бы сложности с проведением коммуникаций, поэтому от идеи решили отказаться.

Видео: РБК

Неизбежно возникла и кандидатура основателя ВЧК Феликса Дзержинского, памятник которому был снесен с Лубянки в 1991 году и сейчас находится в парке «Музеон» на Крымском Валу. Сначала рассматривались варианты включить в «бюллетень» для голосования несколько разных кандидатур, но в конце концов решили оставить две — Александра Невского и Дзержинского, рассказывает близкий к мэрии источник. Это было совместное решение мэрии и администрации президента, уточняет собеседник РБК.

Дзержинский не мог не появиться в «бюллетене», поскольку проводить голосование о судьбе Лубянской площади без его кандидатуры было бы странно, продолжает источник. В Кремле и мэрии были уверены, что Железный Феликс объективно проиграет и, таким образом, вопрос о его возвращении на Лубянку будет закрыт раз и навсегда.

О том, что в Кремле считали, будто пришло время разрешить спор между сторонниками и противниками возвращения памятника Дзержинскому, сообщали также источники Русской службы BBC.

Как публично обсуждался памятник 8 февраля стало известно, что группа граждан, среди которых были главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов и писатель Захар Прилепин, обратились в мэрию Москвы с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку. 12 февраля зампред Общественной палаты Москвы, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что комиссия по развитию гражданского общества обсудит с экспертами, нужен ли какой-то памятник на Лубянской площади. Само заседание прошло 16 февраля, на нем, в частности, обсуждались такие варианты, как возвращение памятника Дзержинскому, установка памятников Александру Невскому, Юрию Андропову и Ивану III, которые должны были войти в шорт-лист. С инициативой поставить монумент князю на заседании комиссии выступил замгендиректора по научной работе Музеев Московского Кремля Андрей Баталов. А уже 19 февраля в Общественной палате Москвы решили, что на голосование вынесут только Александра Невского и Дзержинского. Другие варианты, как, например, установить фонтан или оставить площадь в ее нынешнем виде, общественники отклонили.

Раскол путинского электората

Стартовавшее 25 февраля голосование на «Активном гражданине» должно было продлиться неделю — до 5 марта. Но практически с самого начала власти столкнулись с неожиданным результатом: Дзержинский, который изначально считался аутсайдером, начал стремительно набирать голоса, а сторонники его возвращения мобилизовались. Никто не думал, что Железный Феликс окажется настолько популярным, признается участвовавший в различных совещаниях по теме голосования собеседник РБК. Власти поняли, что решение противопоставить Александру Невскому Железного Феликса было ошибкой, говорит один из близких к президентской администрации источников РБК.

Блок видео рекомендаций

Собянину в этот период поступали звонки с Лубянки о желательности поставить памятник Дзержинскому, рассказывали источники «Медузы». Близкий к столичным властям источник знает, что звонили не только Собянину, но и чиновникам мэрии Москвы.

Конфликты проявлялись и в публичном пространстве. Один из авторов обращения об установке памятника основателю ВЧК, Захар Прилепин, после старта голосования заявил о фальсификациях: по его словам, на сайт «Активного гражданина» было «загружено» 2 тыс. голосов за Александра Невского, чтобы он получил «немедленное большинство».

По сути, голосование превратилось в противоборство сторонников и противников возвращения Железного Феликса на Лубянку, а самое главное — это было противоборство внутри электората Путина, констатируют два близких к Кремлю источника. Чтобы предотвратить дальнейший раскол среди президентских сторонников, было принято решение голосование прекратить, говорит один из собеседников РБК.

26 февраля Собянин объявил о приостановке голосования, объяснив это тем, что оно «все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов». Памятники «должны не раскалывать, а объединять общество», отметил мэр.

К этому моменту участие в голосовании приняли почти 320 тыс. человек. За установку памятника Александру Невскому отдали голос 55,3% москвичей, за возвращение монумента Дзержинскому — 44,6%.

В настоящее время вопрос об установке какого бы то ни было памятника на Лубянке закрыт, и в обозримой перспективе власти к этой теме возвращаться не собираются, сообщили близкие к мэрии и администрации президента источники РБК.

Но говорить о том, что в целом закрыта тема с установкой монумента Александру Невскому в столице, по словам федерального чиновника, пока рано.