Пять крымских звезд Аркадия Ротенберга

Российский миллиардер раскрыл структуру своих гостиничных активов

Бизнесмен уже более двух лет владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму. В реконструкцию советских санаториев миллиардер обещает вложить в ближайшие четыре года около 15 млрд руб.

Аркадий Ротенберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Аркадий Ротенберг планирует вложить около 15 млрд руб. в реконструкцию санаториев в Крыму, рассказал РБК его представитель. По его словам, бизнесмен уже второй год является бенефициаром санаториев на южном берегу полуострова и сейчас «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов».

Все санатории, кроме «Жемчужины», которая сейчас не работает, объединены в сеть «Курорты Крыма». Ротенберг, как утверждает сейчас его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. Еще в сентябре 2019-го представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму. В то время переговоры об условиях вхождения в проект еще не завершились, а делать публичным факт владения санаториями планировалось после оформления документов о прямом владении, объясняет сейчас представитель бизнесмена.

Санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» были проданы на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за 1,5 млрд руб. В лот вместе с санаторием «Дюльбер» вошли также земля санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор», в которой был открыт отель «Дача Рахманинов». За здания санатория «Жемчужина», расположенного около замка «Ласточкино гнездо», в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 млн руб.

Во всех торгах победило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). На момент покупки 95% долей в этой компании принадлежало экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому, еще 5% — УК «Визант Групп», которую контролировал Денис Козорез. В январе 2021 года Зарицкий в разговоре с изданием «Проект» заявил, что бизнесом не занимается и в УКИП был лишь номинальным собственником. С осени 2019 года УКИП принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Терс».

В конце 2018-го Ротенберг впервые заинтересовался гостиничными комплексами, в 2019 году начались переговоры о сделке, а подготовка документов о вхождении в состав ЗПИФ «Терс» закончилась в конце 2019-го, уточняет сейчас представитель бизнесмена.

Впервые Аркадий Ротенберг признал, что инвестирует в санаторий «Ай-Петри», в январе этого года: в сюжете на канале «Россия 24» эту информацию озвучила представитель санатория. В том же сюжете Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса под Геленджиком, которому Фонд борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального посвятил фильм «Дворец для Путина». Ротенберг рассказал, что хочет открыть под Геленджиком апарт-отель, и сказал, что он не сразу сообщил о том, что владеет комплексом, из-за «чисто человеческого фактора».

Когда гостиничный бизнес в Крыму вошел в сферу интересов Ротенберга, в «Курортах Крыма» «была группа сторонних инвесторов», и бизнесмен стал одним из пайщиков ЗПИФ «Терс», рассказывает представитель бизнесмена, не называя партнеров Ротенберга по этому бизнесу. Сейчас идет переоформление документов, примерно к лету этот процесс закончится и Аркадий Ротенберг станет единственным бенефициаром активов, продолжает собеседник РБК. По его словам, решение о том, будет ли Ротенберг также собственником санатория «Морской прибой», пока не принято.

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Какая доля в санаториях сейчас принадлежит Ротенбергу, сколько он уже вложил в гостиничные комплексы и за сколько планирует выкупить доли партнеров, представитель бизнесмена не сообщил, сославшись на конфиденциальность сделок.

Чем известен Аркадий Ротенберг В глобальном рейтинге богатейших бизнесменов мира по версии Forbes Аркадий Ротенберг занял в этом году 1064-е место (41-е место среди бизнесменов из России). Его состояние оценено в $2,9 млрд. Ротенберг владеет 94,2% крупной подрядной компании «Мостотрест», контролирует 80% компании «Минудобрения», 35% международного аэропорта Шереметьево и 49,9% СМП Банка. Ранее бизнесмену принадлежала компания «Стройгазмонтаж», которая была основным подрядчиком строительства Крымского моста. В марте 2014 года Минфин США наложил на Аркадия Ротенберга визовые и экономические санкции, принятые в отношении российских чиновников и бизнесменов «в связи с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины». Ротенберг включен в санкционный список как представитель «ближнего круга» президента Владимира Путина, с которым он знаком с детства, в Ленинграде они занимались дзюдо в одной группе. С такой же формулировкой в санкционный список попали брат Аркадия Борис Ротенберг, владелец Volga Group Геннадий Тимченко и основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук.

Что будет с санаториями

Основная ценность санаториев, как правило, — это земельный участок, на котором они расположены, и пляж, указывает руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. По ее данным, в Сочи инвесторы готовы заплатить за старый, построенный еще в советскую эпоху комплекс и сопутствующие ему 3–5 га земли не больше 400–500 млн руб., в Крыму оценки могут быть схожими, говорит Смирнова. Директор управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает общую стоимость активов, если бы они продавались по отдельности, в 4–4,5 млрд руб., но при покупке их вместе можно рассчитывать на дисконт и тогда стоимость бы составила 2,5–3,5 млрд руб.

В техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей уже вложены около 300 млн руб., отмечает представитель Ротенберга. Общий размер заявленных инвестиций в реконструкцию объектов составит около 15 млрд руб., работы будут проходить поэтапно, их окончание запланировано на май 2024 года. Наибольшие вложения — более 6 млрд руб. — запланированы в «Жемчужину»: на территории санатория площадью почти 17 га построят пятизвездочный отель, виллы и апартаменты. Проект застройки территории «Жемчужины» власти Крыма утвердили еще в декабре 2017 года, тогда планировалось, что УКИП за 1,2 млрд руб. построит здесь гостиничный комплекс со спа-центром.

В январском сюжете на «России 24» сам Ротенберг говорил, что ему также принадлежат туристические объекты в Сочи, на Дальнем Востоке и что он планирует развивать туристический проект на Алтае. Представитель бизнесмена уточнил, что в районе Бирюзовой Катуни на Алтае может быть построен круглогодичный горнолыжный курорт.

Что еще приписывают Ротенбергу в Крыму

УКИП помимо санаториев в Крыму выкупила также компанию «Крымтелеком», которой принадлежит оператор сотовой и фиксированной связи и объекты недвижимости в Крыму. В собственности компании — 21,5 га земли, в том числе 4,3 га на берегу моря, на которых расположен санаторий в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Крыма. В декабре 2018 года, когда «Крымтелеком» был выставлен на торги, представитель Ротенберга заявлял, что бизнесмен не интересуется покупкой компании. Этот актив не интересует и не интересовал Ротенберга, подтвердил и сейчас представитель бизнесмена. По его словам, сейчас идут переговоры с членами ЗПИФ об единоличном владении бизнесменом санаториями без «Крымтелекома».

На торги по продаже «Крымтелекома» и санаториев, которые сейчас развивает Ротенберг, кроме УКИП заявлялось также ООО «Сарыч». Эта компания, как писало издание «Проект», владеет лесными и пляжными участками на острове Сарыч, по соседству с которыми строится особняк площадью 6–7 тыс. кв. м, хозяином которого местные жители, по информации издания, считают самого Ротенберга. Осенью 2019 года его представитель отрицал связь с ООО «Сарыч», сейчас он отказался комментировать этот вопрос.