Экс-главком ракетных войск построит у «Ласточкина гнезда» люксовый отель

На месте санатория «Жемчужина» неподалеку от Ялты за 1,2 млрд руб. будет построен новый пятизвездочный отель. Стройкой займется компания Владимира Зарицкого, ранее командовавшего Ракетными войсками и артиллерией России

Вид на пляж санатория «Жемчужина» в поселке Гаспра. 2015 год (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

Генерал для «Жемчужины»

В конце декабря власти Крыма утвердили проект строительства гостиничного комплекса со спа-центром в поселке Гаспра на мысе Ай-Тодор в 11 км от Ялты, следует из информации, размещенной на инвестиционном портале Республики Крым. Инвестором застройки санатория «Жемчужина», принадлежащего ГУП «Солнечная Таврика», выступит ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). Санаторий находится рядом с замком «Ласточкино гнездо».

Учредителем УКИП, по данным ЕГРЮЛ на апрель 2015 года, является Владимир Николаевич Зарицкий. По его ИНН в базе СПАРК можно найти несколько компаний, в том числе ликвидированный Фонд поддержки ракетных войск и артиллерии. Некто с аналогичным именем в звании генерал-полковника командовал Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск России в 2001–2008 годах.

УКИП зарегистрирована в Симферополе, на ул. Севастопольской, 41/2. Такой же адрес и у ООО «Инжиринговая компания «Интеграл», в которой Зарицкому через Агентство инфраструктурных проектов принадлежит 99%. В ноябре 2016 года «Интеграл» стал, по информации «РИА Новости», инвестором реконструкции аэропорта Бельбек в Севастополе. Агентство уточняло, что от имени «Интеграла» меморандум подписал Владимир Зарицкий, генерал-полковник, в прошлом начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России (позже, по данным «Коммерсанта», развитие аэропорта было поручено Минобороны).

Гендиректор УКИП Николай Козорез подтвердил РБК информацию о проекте строительства нового гостиничного комплекса, не ответив на дополнительные вопросы. В фонде «Офицерское братство», президентом которого является Владимир Зарицкий, не ответили на запрос РБК.

Проект нового гостиничного комплекса (Фото: инвестиционный портал Республики Крым)

Спа вместо казино

Осенью 2015 года «Российская газета» писала, что на территории «Жемчужины» планируется разместить игорную зону. Впрочем, в начале 2018 года крымское издание «Примечания» сообщило об отказе от этих планов. Региональные власти не отказывались от строительства игорной зоны в Крыму, но еще не определились с точным местом ее размещения, уточняет источник РБК в окружении премьер-министра Крыма Сергея Аксенова.

Документов проекта застройки мыса Ай-Тодор на сайте министерства экономического развития Республики Крым и в открытых источниках нет, но они сохранились в кэше «Яндекса». На 20 га пансионата «Жемчужина» будет построен пятизвездочный отель площадью 12,7 тыс. кв. м стоимостью 1,2 млрд руб., следует из сохранившихся документов. Гостиничный фонд будет насчитывать 172 номера. Так называемый жилой кластер будет состоять из главного гостиничного корпуса, отдельных коттеджей, бунгало и апартаментов. Проектом предусмотрено также строительство спа-комплекса, торгового, развлекательно-ресторанного и спортивно-туристического кластеров. Ввод в эксплуатацию намечен на июль 2020 года. Срок окупаемости проекта — 8–9 лет.

Финансироваться проект будет исключительно за счет заемных средств, говорится в документах УКИП. Кредиты уже согласился предоставить банк «Таатта» из Якутии. Соответствующее письмо от его предправления есть в документах проекта. В банке не смогли предоставить оперативный комментарий.

Сейчас санаторий «Жемчужина» насчитывает 48 зданий и сооружений, в том числе 14 спальных корпусов и коттеджей, лечебный корпус, столовую и кинозал на 450 мест, указано на сайте ГУП «Солнечная Таврика». На территории сохранились отдельные участки старинного Харакского парка, основанного великим князем Георгием Михайловичем, уточняет владелец «Жемчужины».

Максимальная стоимость стандартного двухместного номера в «Жемчужине» с 1 июля по 30 сентября (так называемый высокий сезон) составляет 3,2 тыс. руб. за ночь, следует из прайс-листа гостиничного комплекса. После реконструкции самый дешевый номер первой категории будет стоить 7 тыс. руб. за ночь, самый дорогой — «Сюит» — 22 тыс. руб.

В 2017 году, по данным министерства курортов и туризма Республики Крым, на полуострове отдохнули 5,4 млн туристов, что на 3,2% ниже уровня предыдущего года. Большинство туристов — 45,3% — отдохнули на Южном берегу, где расположена Ялта. Средняя загрузка гостиниц, санаториев и пансионатов Крыма в 2017 году составила 37%. Максимальной она была в июле — почти 65%, минимальной — в январе, 17%.

Гостиницы в районе Ялты работают существенно лучше, чем в остальных частях полуострова, указывает гендиректор Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. По его мнению, заполняемость качественных пятизвездочных отелей в районе Ялты в сезон (июль—сентябрь) может быть близка к 100%. Поэтому окупаемость в десять лет, по словам Ивашкевича, выглядит «достаточно адекватной». Обычно окупаемость гостиниц в Крыму больше на 3–4 года, чем в других регионах России, из-за ярко выраженной сезонности, указывает гендиректор Hospitality In.Comm Елена Лысенкова.

Заявленного бюджета (1,2 млрд руб.) хватит разве что на строительство трехзвездочного отеля формата Holiday Inn или Hilton, тогда как для пятизвездочного понадобится минимум на 50% больше инвестиций, добавляет Ивашкевич. Лысенкова согласна, что для строительства пятизвездочной гостиницы средств действительно мало, но их хватит для возведения гостиницы категории «четыре звезды».