Ротенберг и партнеры передумали выкупать долю государства в Шереметьево

Частные акционеры крупнейшего аэропорта страны решили не использовать свое право выкупить у Росимущества 30,5% аэропорта. Решение связано с экономической неопределенностью из-за пандемии

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Частные акционеры аэропорта Шереметьево, которым принадлежит 66% акций АО «Международный аэропорт «Шереметьево», решили не пользоваться опционом на выкуп доли государства в аэропорту. Об этом агентству Reuters заявил председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко.

«Практически невозможно оценить справедливую рыночную стоимость доли государства в условиях экономической неопределенности из-за пандемии», — объяснил бизнесмен. Он не уточнил, во сколько государство оценило свою долю в аэропорту.

Доля в 66,1% в Шереметьево принадлежит ООО «Шереметьево холдинг», которым, в свою очередь, владеет кипрская TPS Avia Holding. В последней 65,2% принадлежит трасту, который действует в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Еще 34,8% компании владеет Аркадий Ротенберг. 30,5% аэропорта «Шереметьево» принадлежит государству через Росимущество.

В середине февраля прошлого года, еще до введения жесткого локдауна, «Шереметьево холдинг» подала в Росимущество заявку о выкупе госпакета в аэропорту, писали «Ведомости». «Шереметьево холдинг» по акционерному соглашению имела право на call-опцион на выкуп госпакета, а Росимущество — put-опцион на продажу своего пакета частным акционерам. Стоимость госпакета тогда не называлась, аналитики оценивали его в 50-70 млрд руб.