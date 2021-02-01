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Бизнес ,  
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Ротенберг и партнеры передумали выкупать долю государства в Шереметьево

Частные акционеры крупнейшего аэропорта страны решили не использовать свое право выкупить у Росимущества 30,5% аэропорта. Решение связано с экономической неопределенностью из-за пандемии
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Частные акционеры аэропорта Шереметьево, которым принадлежит 66% акций АО «Международный аэропорт «Шереметьево», решили не пользоваться опционом на выкуп доли государства в аэропорту. Об этом агентству Reuters заявил председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко.

«Практически невозможно оценить справедливую рыночную стоимость доли государства в условиях экономической неопределенности из-за пандемии», — объяснил бизнесмен. Он не уточнил, во сколько государство оценило свою долю в аэропорту. 

Доля в 66,1% в Шереметьево принадлежит ООО «Шереметьево холдинг», которым, в свою очередь, владеет кипрская TPS Avia Holding. В последней 65,2% принадлежит трасту, который действует в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько. Еще 34,8% компании владеет Аркадий Ротенберг. 30,5% аэропорта «Шереметьево» принадлежит государству через Росимущество.

Домодедово перед Новым годом опередило Шереметьево по числу пассажиров
Бизнес
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

В середине февраля прошлого года, еще до введения жесткого локдауна, «Шереметьево холдинг» подала в Росимущество заявку о выкупе госпакета в аэропорту, писали «Ведомости». «Шереметьево холдинг» по акционерному соглашению имела право на call-опцион на выкуп госпакета, а Росимущество — put-опцион на продажу своего пакета частным акционерам. Стоимость госпакета тогда не называлась, аналитики оценивали его в 50-70 млрд руб.

Из-за пандемии российские авиакомпании сократили перевозки на 46%, до 69,24 млн пассажиров, в 2020 году. Пассажиропоток в Шереметьево по итогам года упал c 49,44 млн до 19,57 млн человек. Несмотря на это, Шереметьево по-прежнему крупнейший российский аэропорт по пассажиропотоку — у его ближайшего преследователя, аэропорта Домодедово, этот показатель по итогам 2020 года составил 16,39 млн человек. Сейчас у Шереметьево пять пассажирских терминалов: B и C, составляющие северный комплекс, а также D, E, F, которые располагаются в южной части. Их общая пропускная способность — 80 млн пассажиров в год.

Автор
Георгий Перемитин
Шереметьево Аркадий Ротенберг
РБК
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