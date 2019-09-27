«Крымтелеком» и «Курорты Крыма» сменили владельца

«Крымтелекомом» и сетью санаториев в Крыму, принадлежавшими ранее экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому, теперь владеет не раскрывающий учредителей паевый фонд. Из-за этих активов Зарицкий попал под санкции

Владимир Зарицкий (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Сеть санаториев «Курорты Крыма» и оператор связи «Крымтелеком» сменили владельца, следует из данных ЕГРЮЛ. ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП), которая владеет санаториями «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Морской прибой», отелем «Дача Рахманинов» и оператором «Крымтелеком», с 16 сентября принадлежит закрытому паевому фонду (ЗПИФ) «Трес». Этот же фонд теперь владеет УК «Визант Групп», которая управляет сетью санаториев.

Ранее 95% долей в УКИП принадлежало Владимиру Зарицкому, еще 5% — УК «Визант Групп», которую контролировал Денис Козорез. В ноябре прошлого года УКИП и лично Зарицкого включили в санационные списки США за покупку активов у правительства Крыма. УКИП купила санатории в 2017–2018 годах, в 2019-м компания почти за 1 млрд руб. купила «Крымтелеком».

PR-директор УК «Визант Групп» Антон Вертунцов отказался от комментариев, добавив, что санатории работают в штатном режиме. РБК направил запрос Владимиру Зарицкому через фонд «Офицерское братство», президентом которого он является.

Вместимость всех санаториев «Курортов Крыма» — более 2,3 тыс. человек. По оценке генерального директора Hospitality IIncome Consulting Елены Лысенковой, стоимость санаториев — от 2,5 млрд до 4 млрд руб. Итоговая цена, по ее словам, зависит от объема земельных участков, ограничений по реновации и обременениям. По словам Лысенковой, самый дорогой актив в портфеле в пересчете на номер — бутик-отель «Дача Рахманинов». Этот отель на 14 номеров был открыт в этом году, он может стоить от 200 млн до 400 млн руб. «Но сделку по таким активам проводить сложно, так как номерной фонд компактный, а объем операционных расходов сравним с отелями полного цикла в несколько раз крупнее», — говорит Лысенкова.