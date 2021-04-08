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Миллиарды пропали в горах
Газета № 047 (3336) (0804) Экономика,
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Миллиарды пропали в горах

Счетная палата сочла неэффективной работу институтов развития Северного Кавказа
Институты развития Северного Кавказа освоили 73 млрд руб. из бюджета, но остались хронически убыточными и не создали медицинский кластер, выявила Счетная палата. Сейчас правительство объединяет их в надежде повысить эффективность
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Счетная палата по итогам аудита институтов развития Северо-Кавказского федерального округа пришла к выводу об их неэффективности и необходимости «перезагрузки». Акционерные общества «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК) хронически убыточны, не выполняют стратегических задач, их KPI оказались нереалистичны. Такие выводы сделаны в отчете Счетной палаты о результатах проверки деятельности институтов развития, финансируемых в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Аудиторы проверяли работу финансируемых из федерального бюджета КСК и КРСК, региональных корпораций развития (Дагестан, Чечня, Ингушетия и т.д.), ставропольского Агентства инвестиционного развития, федеральных Минэкономразвития, Минфина и Министерства по делам Северного Кавказа, упраздненного в январе 2020 года. Аудит охватил период с 2014-го по ноябрь 2020 года. Об итогах аудита Счетная палата проинформировала президента Владимира Путина, указано в пресс-релизе.

«Мы проанализировали большой объем информации и пришли к выводу, что, несмотря на имеющийся потенциал, институтам развития Северного Кавказа не удалось достичь совокупного положительного эффекта на производительность не только региона в целом, но и выбранных для поддержки отраслей», — заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. По данным статистического анализа, деятельность институтов развития, напротив, привела к отрицательному эффекту на темпы роста реального валового регионального продукта (ВРП) Северного Кавказа (минус 2,6% в среднем за год). Результаты аудита свидетельствуют, что институты развития, «по крайней мере, не помогают в ускорении социально-экономического развития Северного Кавказа».

Счетная палата признает, что в 2020 году на результатах деятельности северокавказских институтов развития во многом сказалась пандемия COVID-19. Так, сумма недополученных доходов от продажи ски-пассов в связи с введением на горнолыжных курортах региона ограничительных мер составила 26,6 млн руб.

Бизнес
Минэкономразвития предложило субсидировать курорты Северного Кавказа Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Какие цели не были достигнуты

Среди недостигнутых стратегических целей институтов развития Счетная палата выделяет отказ КРСК от создания инновационного медицинского кластера. В 2015 году в правительстве декларировали задачу создать в Кавказских Минеральных Водах «российский Фрайбург — мировой центр бальнеологии», в 2016 году была утверждена Концепция медицинского кластера, призванного «ликвидировать дефицит высокотехнологичной медицинской помощи на Северном Кавказе».

Однако эта цель была исключена из программы, хотя на разработку проекта из федерального бюджета было потрачено около 2 млрд руб. По словам Орловой, только на одну проектно-сметную документацию было потрачено около 90 млн руб., но она так и не была разработана.

Особые экономические зоны (ОЭЗ), созданные для привлечения инвестиций в регионы Северного Кавказа, тоже не оправдали себя, констатируют в Счетной палате. Объем привлеченных резидентами ОЭЗ инвестиций незначителен и составил лишь 2,4 млрд руб. (на 1 сентября 2020 года), или 9,4% заявленного объема. На территории северокавказских ОЭЗ зарегистрировались 36 резидентов, которые создали 770 рабочих мест.

С 2010 года институты развития Северного Кавказа, по оценке Счетной палаты, получили из федерального бюджета 73 млрд руб., однако финансовые результаты КСК и КРСК «стабильно убыточные», а использование ими денежных средств нельзя назвать экономным. Об этом свидетельствуют «высокий уровень заработной платы, <...> оказание благотворительной помощи», указывают аудиторы. Усилия региональных корпораций развития по привлечению внебюджетного финансирования аудиторы также сочли недостаточными: в 2017–2019 годах им удалось привлечь около 9 млрд руб. внебюджетных инвестиций, то есть 70% от запланированного объема. Прокуратура подозревала КСК в хищениях бюджетных средств, в отношении одного из ее бывших руководителей, Ахмеда Билалова, в 2013 году было заведено уголовное дело.

Что предлагает Счетная палата

По мнению аудиторов, низкая результативность институтов развития Северного Кавказа во многом обусловлена проблемами в организации их деятельности и недостатками нормативного регулирования. В частности, стратегические документы макрорегионального и регионального уровней не актуализированы и не соответствуют показателям национальных целей, а Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского ФО не взаимоувязана с региональными стратегиями. Минэкономразвития в 2020 году начинало работу по актуализации стратегии федерального округа до 2025 года, но Счетная палата отмечает, что эти изменения до сих пор не внесены. Перед институтами развития не поставлены задачи по увеличению объемов производства и доходов бюджета, по обеспечению занятости за счет создания новых рабочих мест.

Счетная палата рекомендует правительству:

  • при реорганизации и создании институтов развития определять их стратегические цели и задачи, ориентиры деятельности и контрольные точки на долгосрочную перспективу, рассчитывать потребности в бюджетных ассигнованиях с обоснованием эффективности планируемых затрат;
  • создать комплексную систему оценки деятельности институтов развития и их топ-менеджмента для корректировки их финансирования в зависимости от достигаемых результатов;
  • создать систему управления процессами отбора и сопровождения инвестпроектов на базе цифровой платформы, устанавливающей единые формы управленческой отчетности и обмена информацией в рамках управления рисками;
  • создать систему профессиональной подготовки и переподготовки кадров для институтов развития.

Не все механизмы северокавказских институтов развития работают эффективно, согласен замминистра экономического развития Сергей Назаров (его слова приводятся в письменном комментарии). «Первая проблема — отсутствие качественного планирования и взаимоувязки федеральных и региональных мер поддержки для достижения максимального мультипликативного эффекта. Еще одна проблема — нормативное регулирование и система внутренней оценки эффективности», — отметил он.

Назаров напомнил, что сейчас проходит реорганизация институтов развития, разрабатываются нормативные документы, связанные со стратегией развития Северо-Кавказского ФО и региональными стратегиями, оптимизируется операционная и хозяйственная деятельность корпораций развития. В конце 2020 года правительство объявило реформу всех институтов развития. В том числе КСК и КРСК будут объединены в один институт развития на Северном Кавказе.

Авторы: Анна Гальчева, Иван Ткачёв.
Теги: Счетная палата , Северный Кавказ , институты развития , «Курорты Северного Кавказа» ...
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