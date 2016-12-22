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«Курорты Северного Кавказа» заподозрили в хищении 3,2 млн руб. из бюджета
Бизнес, 02 апр, 23:26
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«Курорты Северного Кавказа» заподозрили в хищении 3,2 млн руб. из бюджета
Компания, как выяснили в прокуратуре, предоставила в ФНС налоговую декларацию, где был указан контракт на создание художественных фотографий. Однако на самом деле изображения, по данным ведомства, так и не были сделаны
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю позбудило в отношении компании «Курорты Северного Кавказа» уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном на ее сайте.

Компания, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в 2015 году предоставила в пятигорскую налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость. В этом документе, по данным прокуроров, «была незаконно учтена сумма затрат по договору, заключенному [предприятием] с [издательством] ООО «Красивая страна» на создание художественных фотографий». Стоимость этого контракта, как указывалось в декларации, составила 21 млн. руб., однако на самом деле, по информации прокуратуры, работы по этому соглашению не выполнялись.

«В результате АО «Курорты Северного Кавказа» незаконно возмещены из федерального бюджета расходы в размере 3,2 млн руб.», — рассказали в пресс-службе, заметив, что расследование этого производства под свой контроль взяло управление Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе. Остальных подробностей этого дела в ведомстве не уточнили.

Как пояснили газете «Коммерсантъ» в пресс-службе компании, «Курорты Северного Кавказа», действительно, получили представление «о наличии отдельных вопросов со стороны контрольного органа, в том числе в части возврата НДС по договору, о котором говорится в сообщении Генпрокуратуры». В настоящий момент это представление отрабатывается компанией, заверили в пресс-службе, подчеркнув также, что официального уведомления о возбуждении уголовного дела в отношении предприятия в компанию пока не поступало.

Производство, как рассказал изданию неназванный бывший сотрудник «Курортов Северного Кавказа», могло быть связано проектом «Хребет», который компания реализовала в 2014-2015 годах. Согласно материалам на сайте предприятия, он был посвящен созданию «целостного художественного образа региона». В его рамках, по данным собеседника «Коммерсанта», в Северо-кавказском и Южном федеральных округах сначала проходила съемка, затем эти изображения выставлялись в Центральном доме художника. Позже с использованием этих фотографий был снят фильм и издана книга. «Если речь идет об этом проекте, то претензии прокуратуры можно объяснить недоразумением, во всяком случае, наличие гигабайтов информации, то есть выполненной работы, легко установить», — предположил источник газеты, заметив, что «вообще в рамках этого проекта работа была проведена колоссальная». «Только съемочных дней было более ста», — рассказал он.​

АО «Курорты Северного Кавказа» было создано в декабре 2010 года по постановлению российского правительства. Целью предприятия было управление туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Головной компанией предприятия, согласно данным базы СПАРК, является «Росимущество». руководителем АО «Курорты Северного Кавказа» указывается Хасан Тимжиев.

В отношении одного из бывших руководителей «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова в 2013 году было заведено уголовное дело. Бизнесмена заподозрили в причастности к «необоснованным затратам средств на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши» из бюджета «Курортов Северного Кавказа». За три месяца до возбуждения уголовного дела Ахмед Билалов подвергся резкой критике приехавшего в Сочи президента Владимира Путина за срыв сроков строительства олимпийского комплекса трамплинов «Русские горки».

В октябре 2016 года телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники сообщал, что дело против Билалова закрыли, однако МВД тогда же эту информацию опровергло. Билалов — двоюродный брат владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Оба в минувшие выходные были арестованы по подозрению в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб.

Преемник Билалова на посту гендиректора «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчев в сентябре 2017 был найден мертвым в своей квартире.

Авторы: Евгения Маляренко, Мария Бондаренко.
Теги: Генеральная прокуратура , Северный Кавказ
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