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Минэкономразвития предложило субсидировать курорты Северного Кавказа

По данным министерства, субсидии необходимы, поскольку уже в начале 2021 года возникнет нехватка средств на содержание объектов туркластера Северного Кавказа в связи с недостатком доходов от их эксплуатации
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) может получить от государства субсидии для покрытия части расходов на содержание объектов инфраструктуры туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ). Проект соответствующего постановления правительства России подготовлен Минэкономразвития.

По данным министерства, субсидии необходимы для развития ОЭЗ, так как уже в начале 2021 года КСК столкнутся с нехваткой средств на содержание объектов туркластера Северного Кавказа в связи недостатком доходов от их эксплуатации. В конце марта КСК сообщили, что горнолыжные курорты «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус» закрываются до начала лета из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Выход на операционную безубыточность каждого из курортов может быть достигнут только после полного завершения инвестиционной фазы как со стороны АО «КСК», так и со стороны резидентов, создающих коммерческую инфраструктуру курортов (места размещения, туристический сервис)», — говорится в сообщении ведомства.

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Минэкономразвития опасаются, что ухудшение ситуации может привести к закрытию курортов и консервации ряда объектов. Чтобы не допустить такого развития событий, оно предлагает выделить КСК с 2021 года субсидии из федерального бюджета на компенсацию части расходов по выполнению функций управляющей компании ОЭЗ и заказчика-застройщика, а также затрат на содержание и обеспечение эксплуатации созданных объектов инфраструктуры особой экономической зоны.

В настоящее время средства федерального бюджета выделяются КСК (на период до 2025 года) в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа  только на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ.

КСК осуществляют функции управляющей компании ОЭЗ на территории Северного Кавказа, в том числе создают за счет средств федерального бюджета объекты горнолыжной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающие деятельность частных инвесторов — резидентов особой экономической зоны.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Минэкономразвития, туризм, Северный Кавказ
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