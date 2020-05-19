Минэкономразвития предложило субсидировать курорты Северного Кавказа

По данным министерства, субсидии необходимы, поскольку уже в начале 2021 года возникнет нехватка средств на содержание объектов туркластера Северного Кавказа в связи с недостатком доходов от их эксплуатации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) может получить от государства субсидии для покрытия части расходов на содержание объектов инфраструктуры туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ). Проект соответствующего постановления правительства России подготовлен Минэкономразвития.

По данным министерства, субсидии необходимы для развития ОЭЗ, так как уже в начале 2021 года КСК столкнутся с нехваткой средств на содержание объектов туркластера Северного Кавказа в связи недостатком доходов от их эксплуатации. В конце марта КСК сообщили, что горнолыжные курорты «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус» закрываются до начала лета из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Выход на операционную безубыточность каждого из курортов может быть достигнут только после полного завершения инвестиционной фазы как со стороны АО «КСК», так и со стороны резидентов, создающих коммерческую инфраструктуру курортов (места размещения, туристический сервис)», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэкономразвития опасаются, что ухудшение ситуации может привести к закрытию курортов и консервации ряда объектов. Чтобы не допустить такого развития событий, оно предлагает выделить КСК с 2021 года субсидии из федерального бюджета на компенсацию части расходов по выполнению функций управляющей компании ОЭЗ и заказчика-застройщика, а также затрат на содержание и обеспечение эксплуатации созданных объектов инфраструктуры особой экономической зоны.