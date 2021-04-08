Бак по расчету

В регионы до сих пор не поступили средства на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ускорить выделение средств на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. После срыва сроков поставки этих баков в 2020 году в отставку ушел замглавы Минприроды Константин Румянцев

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды «в кратчайшие сроки», до 12 апреля, внести в правительство проект постановления для предоставления регионам средств федерального бюджета на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов в 2021 году.

Об этом говорится в поручении вице-премьера от 2 апреля, копия которого есть у РБК. Его подлинность подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева. «Поручение прорабатывается», — сообщила пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева, отказавшись сообщить детали.

Почему до сих пор не выделены средства из бюджета

Абрамченко еще 2 февраля поручала Минприроды и Минфину до конца февраля найти источники финансирования и подходы для обеспечения регионов контейнерами для раздельного сбора отходов. Но этого сделано не было. «Обращаю внимание на недопустимость затягивания сроков выполнения поручения правительства от 2 февраля», — говорится в новом поручении вице-премьера.

Представитель Минфина переадресовал запрос РБК в Минприроды — именно главе этого ведомства Александру Козлову направлено новое поручение от Абрамченко. Минприроды поручено разработать проект постановления, которое позволит направить финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, подтверждает представитель вице-премьера.

Субсидия на такие баки должна быть выделена из не использованного в прошлом году резерва средств Минприроды, в том числе из нацпроекта «Экология», говорит источник в правительстве. По его словам, размер субсидии должен быть определен по итогам обработки заявок регионов, которые собирались минимум полгода. Но точная сумма необходимой поддержки не определена, так как до сих пор поступили не все заявки, сказал источник в Минприроды. Количество необходимых контейнеров можно будет вычислить только после сбора заявок, добавил он, не уточнив, как долго ведомство намерено еще собирать заявки.

В 2020 году на закупку контейнеров правительство согласовало выделение 1 млрд руб., но эти деньги так и не дошли до регионов и вернулись в бюджет. Этой суммы должно было хватить на закупку примерно 70 тыс. контейнеров, сообщала пресс-служба правительства. По данным Российского экологического оператора (куратор мусорной реформы), для обеспечения всей страны раздельным сбором отходов потребуется более 290 тыс. контейнеров стоимостью 4 млрд руб.

Абрамченко также поручила главе Минприроды доложить о «мерах ответственности» (наказаниях), принятых в отношении должностных лиц и работников, виновных в неисполнении ее февральского поручения. Козлов, назначенный руководителем этого ведомства в ноябре 2020 года, почти сразу начал служебную проверку из-за неисполнения нескольких предыдущих поручений правительства о выделении средств на закупку мусорных контейнеров. Уже после завершения этой проверки, в январе 2021 года, в отставку ушли директор департамента по обращению с отходами Николай Борисов и заместитель министра природных ресурсов Константин Румянцев.

Раздельный сбор по всей стране В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору отходов в России. По данным Российского экологического оператора, частично раздельный сбор мусора внедрен в 69 из 85 регионов. Наиболее широко эта услуга представлена в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Костромской и Ярославской областях. В этих регионах ею могут воспользоваться от 60 до 100% населения.

Какой есть альтернативный вариант

В качестве альтернативного варианта поддержки в правительстве рассматривается возможность снять с региональных операторов ограничение на затраты при покупке контейнеров (сейчас они могут тратить не более 1% ото своей выручки, это ограничение установлено ФАС в целях недопущения роста тарифа на обращение с отходами выше инфляции) или разрешить им приобретать баки в лизинг, говорит источник в Минприроды. Это подтверждает федеральный чиновник. В пятницу, 9 апреля, состоится Госсовет, на котором, в частности, планируется обсудить такие варианты поддержки операторов, добавляет один из собеседников РБК.

Блок видео рекомендаций

Такой же вариант решения проблемы нехватки контейнеров ранее предлагал и гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. «Ее можно решать следующими способами — раздать деньги/контейнеры или создать условия для участников рынка приобретать контейнеры самостоятельно, используя соответствующие меры поддержки. <...> Второй вариант — отнесение этих затрат на себестоимость оказываемой услуги», — заявил он в интервью РБК, опубликованном 3 марта.

По словам Буцаева, в большинстве случаев региональные операторы были бы готовы в рамках существующего тарифа выполнить задачу по оснащению площадок контейнерами, если бы было снято ограничение ФАС по уровню затрат. «Мы переговорили со всеми коллегами, включая ФАС, они готовы согласиться с тем, чтобы это ограничение отменить. Если это сделать, то мы не видим особой целесообразности в выделении прямых денег на закупку контейнеров на всю страну», — заключал глава Российского экологического оператора. РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Если регионы не получат из федерального бюджета субсидии на покупку контейнеров, то региональные операторы могут сами их закупать в необходимом объеме при снятии ограничений в объеме 1% от валовой выручки, отмечает исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин. Это самая простая в применении и экономически обоснованная мера, считает он. Возможность же покупки контейнеров в лизинг, по его словам, неоправданная мера. «Это скорее мера поддержки лизинговых компаний, а не участников рынка обращения с отходами, — объясняет он. — Контейнеры изнашиваются, их срок службы — три—пять лет. К тому же для лизинга, как правило, необходимо оплачивать страховку, которая не учитывается в тарифе. Это невыгодно операторам».