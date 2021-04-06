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Москва заводит «народный каршеринг»
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Газета
Москва заводит «народный каршеринг»
Газета № 045 (3334) (0604)
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Москва заводит «народный каршеринг»

Столичные власти готовятся к запуску нового транспортного сервиса
Дептранс столицы готовится к запуску сервиса аренды автомобилей между физлицами — его разработку власти анонсировали уже давно. Но всех преимуществ шеринга — бесплатного паркинга или обслуживания машины — у клиентов может не быть
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Суть проекта

О том, что московские власти готовятся в ближайшее время запустить платформу «народного каршеринга», РБК рассказали два источника на рынке автомобильных арендных сервисов. Суть проекта — позволить владельцам автомобилей сдавать свои машины в аренду другим физлицам (так называемый сервис peer-to-peer). Как уточняет один из собеседников РБК, у пользователей приложения не будет бесплатной парковки, как это предусмотрено в традиционных сервисах каршеринга. «Сервис [московских властей] будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок. То есть это будет более долгосрочная аренда, чем в обычном каршеринге, и, как следствие, стоимость использования такого сервиса будет ниже», — говорит источник. Кроме того, в отличие от традиционного каршеринга пользователь должен будет сам следить за состоянием автомобиля: мыть его, заправлять и т.д.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти работают над проектом «народного каршеринга», с помощью которого любой автовладелец сможет сдавать свою машину в краткосрочную аренду, еще с середины 2018 года. Однако детали проекта столичные власти раскрыли только в сентябре 2020 года. В колонке на сайте мэрии глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов объяснил, что сервис поможет автовладельцам заработать деньги, а городу — разгрузить дороги. Он приводил статистику, согласно которой личный автомобиль простаивает более 90% времени. При этом Ликсутов отмечал, что автовладелец сможет сам определять, кому разрешить брать в аренду свою машину (возраст, опыт и др.) и где вернуть ее. Правительство Москвы намеревалось проверять профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством.

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«Яндекс» вычислил границу выгоды между своей машиной, каршерингом и такси Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

При этом представители рынка ранее высказывали опасения, что власти отменят льготную стоимость парковки для сервисов каршеринга и в этом случае стоимость аренды автомобиля в них может вырасти почти вдвое, до 15–16 руб. в минуту. Они отмечали, что если для народного каршеринга парковка останется бесплатной, то пользователи переключатся на него, поскольку это приложение будет выгоднее.

РБК направил запрос в дептранс.

Перспективы и риски

Согласно исследованию Российской ассоциации электронных коммуникаций и ТИАР-центра, в 2020 году объем рынка каршеринга вырос на 9% и достиг 22,4 млрд руб. При этом количество поездок за год снизилось с 78 млн до 70 млн, в основном из-за весенней приостановки работы сервисов во время пандемии. По словам экспертов, основными тенденциями на рынке являются консолидация (поглощение менее крупных игроков, сейчас на рынке осталось только шесть сервисов) и приостановка экспансии в регионы.

Видео: РБК
Видео: РБК

Соосновательница компании BelkaCar Лориана Сардар рассказала РБК, что московские власти обсуждали с ними и другими участниками рынка проект «народного каршеринга». «С точки логики этот проект хорошо укладывается в систему мобильности города: в тот момент, когда человеку не нужен автомобиль, им смогут воспользоваться другие люди, что позволит снизить размер общего автопарка в Москве», — рассказала она.

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МВД даст доступ каршерингу и такси к базе данных ГИБДД о правах водителей Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По словам гендиректора YouDrive Алексея Сергеева, вариант запуска каршеринга «между людьми» пользуется популярностью на Западе и мог бы быть интересным для России, но его необходимо тщательно проработать. Он объяснил, что по сравнению с классическим каршерингом в «народном» будет не один, а два пользователя — тот, кто хочет арендовать машину, а также тот, кто готов ее сдать. «В проект нужно привлечь не только водителей, но и тех, кто хочет заработать на своем авто. Это совершенно другой алгоритм работы, пользовательский опыт, формат использования, другие регламенты и юридические процессы — по сути, другой рынок», — рассуждает он. Нужно решить вопросы «от того, кто поставит и за чей счет телематическое оборудование, до компенсации ущерба в случае ДТП и стоимости услуги», предупредил Сергеев.

Источник РБК в одном из «традиционных» сервисов каршеринга напомнил, что перед использованием каждая новая модель автомобиля у них проходит тесты и обкатку, поскольку от этого зависит в том числе и оборудование, которое будет необходимо установить, а как это будет происходить в рамках «народного каршеринга» — неизвестно.

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В России спрос на долгосрочный каршеринг вырос до 40% Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев говорил РБК, что в случае участия автомобилиста в «народном каршеринге» он должен будет оформить на машину ОСАГО для неограниченного круга лиц, причем стоимость страховки будет выше, чем для обычного авто, поскольку по статистике ДТП с участием каршеринга происходят чаще, чем с личными автомобилями. При этом в случае аварии при превышении лимита по ОСАГО потерпевшие могут предъявить претензии как водителю (то есть пользователю сервиса), так и владельцу машины.

Блок видео рекомендаций

Кто еще

В октябре 2020 года в России запустился сервис Getarent — частный проект, работающий по схеме peer-to-peer каршеринга. Его разработчик — ООО «Гептоп», которое, по данным СПАРК, было зарегистрировано в конце 2019 года в Краснодаре и на 100% принадлежит основателю сервиса Якову Ахмадуллину. По итогам 2020 года чистый убыток компании составил 345 тыс. руб. Согласно информации в соцсетях, компания сама устанавливает на автомобиль телематическое оборудование для его контроля, оплачивает штрафы и компенсирует возможные убытки (за позднее возвращение автомобиля или за простой во время ремонта). При этом проект обещает владельцам машин зарабатывать на них от 24 тыс. руб. в месяц.

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В Москве выделят более 300 млн руб. субсидий на такси и каршеринг Фото: Олег Яковлев / РБК

Яков Ахмадуллин рассказал РБК, что рынок шеринга машин в России находится «на нулевом уровне развития», поскольку для большинства людей личный автомобиль — это большая ценность и роскошь. При этом он отметил, что обычно люди размещают сразу несколько объявлений об аренде автомобилей и для авторов это способ заработать. Он подчеркнул, что модель «народного каршеринга» может существовать только на рынке аренды «от одного дня» и не может конкурировать с традиционными каршерингами в сегменте поминутной и почасовой аренды из-за простоты получения услуги, размеров автопарков и ценообразования последних. Ахмадуллин добавил, что, если владелец машины в Москве решит сдать ее в аренду, он получит массу предложений: сдать автомобиль под управление в прокатные компании, в такси или в традиционные каршеринги.

По словам основателя Getarent, они не раз пытались связаться с дептрансом, чтобы обсудить варианты возможного сотрудничества, «но связь стартапов с государством находится также на нулевом уровне». Однако в выходе правительственного игрока на этот рынок он видит «только плюсы», поскольку благодаря неограниченным ресурсам сервис мэрии поспособствует развитию рынка шеринга в России.

Авторы: Владислав Скобелев, Анна Балашова.
Теги: каршеринг , Дептранс , Сергей Собянин
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