Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
«Челси» в меньшинстве не забил пенальти и проиграл «Ливерпулю» Спорт, 20:49 Новый адвокат Ефремова объяснил просьбу сменить срок на условный Общество, 20:48 При взрыве газа в жилом доме в Тюмени пострадали два человека Общество, 20:35 «Динамо» с сухим счетом разгромило «Спартак» в матче КХЛ Спорт, 20:23 Газизов допустил усиление «Спартака» футболистом «Тоттенхэма» Спорт, 20:02 Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию Политика, 20:01 В Москве выделят более 300 млн руб. субсидий на такси и каршеринг Бизнес, 19:56 Чиновник Госдепа встретится с белорусскими активистами в Литве Политика, 19:34 Федун отреагировал на выездную победу «Спартака» в Казани Спорт, 19:28 Умер актер из «Папиных дочек» Владимир Чуприков Общество, 19:16 В Бресте силовики сделали предупредительный выстрел на акции протеста Политика, 18:39 «Спартак» обыграл «Рубин» и сравнялся по очкам с лидирующим «Зенитом» Спорт, 18:30 В Нижегородской области загорелся танк-памятник Т-34 Общество, 18:18 СМИ сообщили об уверенности «Спартака» в подписании игрока «Тоттенхэма» Спорт, 18:16
Бизнес ,  
0 

В Москве выделят более 300 млн руб. субсидий на такси и каршеринг

Фото:Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Власти Москвы выделят более 300 млн руб. субсидий таксомоторным и каршеринговым компаниям. Деньги предназначены для погашения кредитных и лизинговых платежей. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Также в дептрансе рассказали о 50-процентной скидке на продление льготных разрешений каршерингу. «Общая экономия для рынка — больше 400 млн руб.», — сообщили в ведомстве.

Ранее власти Москвы рассказали о разработке приложения «Народный каршеринг». С помощью приложения автовладельцы смогут сами сдавать свои машины в краткосрочную аренду. «Народный каршеринг» будет собственностью правительства Москвы, оно же будет смотреть профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством.

Общественники предложили Минтрансу ужесточить контроль за каршерингом
Общество
Фото:Павел Кассин / ТАСС

Материалы по теме
Власти предложат москвичам сдавать свои машины в каршеринг
Общество
«Яндекс.Такси» пошел на мировую с московской дорожной инспекцией
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter