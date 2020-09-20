В Москве выделят более 300 млн руб. субсидий на такси и каршеринг

Фото: Олег Яковлев / РБК

Власти Москвы выделят более 300 млн руб. субсидий таксомоторным и каршеринговым компаниям. Деньги предназначены для погашения кредитных и лизинговых платежей. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Также в дептрансе рассказали о 50-процентной скидке на продление льготных разрешений каршерингу. «Общая экономия для рынка — больше 400 млн руб.», — сообщили в ведомстве.

Ранее власти Москвы рассказали о разработке приложения «Народный каршеринг». С помощью приложения автовладельцы смогут сами сдавать свои машины в краткосрочную аренду. «Народный каршеринг» будет собственностью правительства Москвы, оно же будет смотреть профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством.