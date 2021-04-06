СБП выдала 15-кратный прирост

Аналитики Frank RG подвели итоги 2020 года для рынка платежных сервисов

В Системе быстрых платежей в 2020 году россияне перевели друг другу по номеру телефона ₽795 млрд. Это 1,5% от общего объема их денежных переводов, в том числе с карт, счетов и т.д. СБП — единственный канал, чья доля за год выросла

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Доля денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП), созданную ЦБ для конкуренции Сбербанку на этом рынке, по итогам 2020 года составила 1,5% от общего объема переводов, совершенных россиянами. Всего в прошлом году физлица перевели друг другу 53,6 трлн руб. (+27,2% год к году). Такие данные представлены в исследовании Frank RG «Тренды денежных переводов в России» (есть у РБК).

В суммарный объем денежных переводов, кроме СБП, входят переводы с карты на карту (как между банками, так и внутри одного банка), переводы с банковского счета, электронного кошелька, а также переводы без открытия банковского счета. Общий показатель был рассчитан на основе данных ЦБ, а также собранной Frank RG информации с банков, систем денежных переводов и электронных кошельков.

Существуют разные методики оценки показателей, указали в пресс-службе Банка России. По данным самого ЦБ, доля переводов через СБП в межбанковских карточных переводах, обрабатываемых Национальной системой платежных карт (НСПК), по итогам 2020 года составила около 15%. При такой методике переводы между физлицами внутри одного банка, например между клиентами Сбербанка, не учитываются.

«По нашим оценкам, эта доля будет и далее увеличиваться благодаря удобству, доступности и безопасности сервисов СБП», — сообщили РБК в пресс-службе ЦБ, добавив, что в марте объем операций в СБП увеличился на 32% к показателям февраля. К концу 2023 года регулятор планирует нарастить долю СБП в межбанковских переводах физлиц до 25%.

Как работает СБП Система быстрых платежей была запущена Банком России в январе 2019 года. Она позволяет совершать переводы между счетами разных банков по простому идентификатору — номеру телефона. Весной 2020 года к СБП по требованию регулятора присоединился Сбербанк, который занимает лидирующую позицию на рынке денежных переводов. После этого объем переведенных средств через СБП начал расти быстрее. Если в первом и втором кварталах через СБП было проведено в совокупности 111,5 млрд руб., то в третьем квартале — уже 224,3 млрд руб., а в четвертом — 459,3 млрд руб. Всего к СБП сейчас подключена 221 кредитная организация. Для продвижения системы ЦБ обязал подключиться к СБП все системно значимые банки, а также кредитные организации с универсальной лицензией. Также в системе по требованию регулятора отсутствуют комиссии за операции до 100 тыс. руб. в месяц. Свыше этой суммы банки могут устанавливать плату за перевод до 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. С 1 октября 2021 года ЦБ хочет запретить банкам вводить лимиты ниже 150 тыс. руб. на суточные переводы через СБП. В первую очередь это касается Сбербанка, у которого такой лимит установлен на уровне 50 тыс. руб.

Как СБП начала менять рынок денежных переводов

За 2020 год объем денежных переводов через СБП вырос в 15 раз и составил 795 млрд руб. Общий показатель денежных переводов увеличился на 27,2% против роста на 29,8% за 2019 год.

Аналитики Frank RG по итогам 2021 года прогнозируют ускорение темпов роста объемов переводов населения: совокупный объем денежных переводов физлиц в 2021 году, по их оценкам, может увеличиться на 30%, до 69,4 трлн руб. Объемы переводов через СБП также будут расти, говорится в исследовании: «Темпы роста будут во многом зависеть от распространения этого способа перевода среди клиентов самого крупного банка страны и основного игрока рынка денежных переводов физлиц».

Наибольшую долю в общем объеме операций занимают переводы с карты — 83,3%, или 44,8 трлн руб. Переводы через СБП — единственный канал, чья доля выросла в прошлом году. Доля переводов с карты уменьшилась на 0,9 п.п., доля переводов с банковского счета сократилась с 14% в 2019 году до 13,8% в 2020 году, доля переводов без открытия счета — с 0,7 до 0,5%, доля переводов через электронные кошельки — с 1 до 0,9%.

По данным опроса Frank RG, который компания проводила в феврале 2021 года среди 700 респондентов, о СБП ничего не знают 16% россиян, еще 41% слышали, но не пользуются. Оставшиеся 43% используют ее для перевода средств. В сентябре 2020 года аналитический центр НАФИ сообщал, что переводы через СБП в предшествующие шесть месяцев совершали менее 15% россиян.

Перспективы развития

Переводы через СБП стали востребованы среди потребителей, так как легко позволяют переводить денежные средства родным, друзьям и знакомым вне зависимости от банка получателя средств, объясняет директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Кроме того, по его словам, данная система оказалась весьма кстати для банков, переходящих на дистанционный режим обслуживания клиентов, но не имеющих сервисов межкарточных переводов между физическими лицами.

По мнению сооснователя и генерального директора платежного сервиса CloudPayments Дмитрия Спиридонова, переводы через СБП будут расти за счет клиентов Сбербанка, также на увеличение объема переводов будет влиять и рост информированности об услуге среди населения за счет активности банков и ЦБ. Дальнейший рост доли СБП на рынке будет происходить за счет снижения доли переводов, за которые банки получают наибольшую комиссию — переводы/платежи с текущего счета, с электронного кошелька, а также переводы без открытия счета, добавляет Бородулин.

«У СБП еще есть хороший потенциал для дальнейшего развития. Уверен, что в ближайшие годы СБП обгонит по объему переводы с карты на карту (между клиентами разных банков. — РБК)», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. С ним соглашается и Спиридонов, который считает, что объем переводов через СБП сравняется с межбанковским карточным каналом в течение двух-трех лет. Промсвязьбанк прогнозирует, что за 2021 год число переводов через СБП в целом по рынку может увеличиться в четыре раза.

Как отмечает Спиридонов, оценка роста общего объема переводов в размере 30% за 2021 год весьма оптимистичная. «Мы оцениваем рост переводов между физическими лицами скорее на уровне 15–20% в 2021 году. Дело в том, что сейчас нет предпосылок для взрывного роста на этом рынке, так как к СБП уже подключились все крупные и системно значимые банки и увеличиваться рынок будет постепенно за счет роста с2с-переводов через СБП по мере роста информированности об услуге среди клиентов банков», — поясняет он.