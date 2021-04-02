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Свободный поток встретил камни преткновения
Газета № 043 (3332) (0204) Бизнес,
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Свободный поток встретил камни преткновения

UC Rusal не устраивает предложенное «Интерросом» изменение дивидендной формулы «Норникеля»
UC Rusal раскритиковала предложение «Интерроса» по изменению дивидендной политики «Норникеля» — платить дивиденды из свободного денежного потока, а не EBITDA. По оценке аналитиков, это снизит доходы UC Rusal на $1 млрд
Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС
Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС

Второй по величине акционер «Норильского никеля» — UC Rusal (владеет 27,8%), основанная Олегом Дерипаской, — раскритиковал предложение «Интерроса», принадлежащего Владимиру Потанину и владеющего 34,6% «Норникеля», об изменении формулы расчета дивидендов компании. В конце марта «Интеррос» выступил за выплату дивидендов из свободного денежного потока, причем в объеме 50–75% от этого показателя, объясняя это необходимостью больших инвестиций компании в развитие и на экологию.

Сейчас, согласно заключенному в 2012 году и действующему до конца 2022 года акционерному соглашению между совладельцами «Норникеля» — «Интерросом», UC Rusal и Crispian Романа Абрамовича и партнеров (4,7%), компания платит дивиденды в размере 60% от доналоговой прибыли (EBITDA) при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8 (по итогам 2020 года этот показатель составил 0,6).

Дивидендная формула, зафиксированная в акционерном соглашении, была принята решением всех партнеров, исходя из долгосрочных планов развития «Норникеля», заявил РБК заместитель гендиректора UC Rusal и член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев (его слова передала пресс-служба компании). «За последние годы уровень освоения инвестпрограммы «Норникелем» не превышал 75%, поэтому такой прямой связи между объемом выплачиваемых дивидендов и необходимостью увеличить свои траты, как это представляет «Интеррос», нет», — добавил он.

Какие аргументы у «Интерроса»

Дивиденды «Норникеля» много лет являлись предметом спора между двумя основными акционерами компании. UC Rusal выступала за поддержание высокого уровня выплат по формуле, закрепленной в акционерном соглашении, а «Интеррос» хотел их сократить, чтобы увеличить инвестиции в развитие компании.

После инцидента с разливом топлива под Норильском в мае 2020 года «Норникелю» пришлось заплатить гигантский штраф 146,2 млрд руб. (около $2 млрд), и у холдинга Владимира Потанина появился новый аргумент — приоритет социальной ответственности и увеличения инвестиций в экологию перед дивидендами. Это только усилило конфликт с UC Rusal. «Штраф выплачивается за счет созданного резерва, который уменьшает показатель EBITDA, являющийся основным в дивидендной формуле», — отмечал ранее Полетаев.

Бизнес
«Норникель» выплатил рекордный штраф ₽146 млрд за разлив топлива Фото: РИА Новости

Руководство «Норникеля», президентом которого является Потанин, предложило рассмотреть вопрос об изменении дивидендной политики на совете директоров в понедельник, 29 марта. Сейчас распределение дивидендов из свободного денежного потока — доминирующая практика в отрасли, заявил РБК член совета директоров «Норникеля» Алексей Башкиров, представляющий интересы «Интерроса». «Ни у одной другой metals&mining компании ни в России, ни в отрасли в целом нет дивидендной политики в таком объеме, как у «Норникеля», это неправильно», — отметил он.

Башкиров признал, что в акционерном соглашении «прописаны другие правила». Но на последнем совете директоров стороны договорились, что менеджмент сделает еще дополнительные расчеты и акционеры их обсудят, добавил он.

По мнению Башкирова, для «Норникеля» более правильно не «раздавать сразу деньги» акционерам, а вкладывать их в бизнес и уже остаток — распределять». «Компания должна реинвестировать и расти, к тому же у нее есть ряд вызовов, которые требуют инвестиций, — экология и перевооружение (модернизация производства)», — заключил он.

В 2021 году «Норникель» планирует увеличить капитальные вложения почти на 80%, до $3–3,4 млрд. На таком уровне инвестиции планируются до 2025 года. Это происходит на фоне старта или развития инвестиционных циклов по крупным проектам, среди которых третий этап расширения мощности Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) до 18 млн т и экологический Серный проект.

По формуле, установленной в акционерном соглашении, «Норникель» должен выплатить дивиденды за 2020 год примерно на $3,5 млрд, из них компания уже заплатила $1,2 млрд за девять месяцев прошлого года. Гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин недавно сказал «Интерфаксу», что считает такой уровень неприемлемым с социальной точки зрения. «Норникелю» потребуется заимствовать, чтобы платить дивиденды по нынешней формуле и поддерживать инвестпрограмму, пояснил он.

Почему UC Rusal не устраивает это предложение

По оценке аналитиков «Велес Капитала», в случае изменения дивидендной политики в соответствии с предложениями «Интерроса» UC Rusal по итогам 2021 года недополучит как минимум около $1 млрд, так как в этом году ожидается низкий показатель свободного денежного потока «Норникеля». «Рынок каждый раз четко реагирует на негативные заявления наших партнеров о судьбе соглашения снижением котировок «Норникеля», что противоречит интересам компании и всех миноритариев, которых мы также представляем», — отмечает Полетаев.

UC Rusal раньше уже критиковала «Норникель» за медленное освоение инвестпрограммы. «Инвестпрограмма [«Норникеля»] огромная. Но компания осваивает лишь до 65% заложенных в ней средств. И нам это не может нравиться», — заявлял РБК Полетаев в октябре 2020 года.

Бизнес
UC Rusal раскритиковал «Норникель» за медленное освоение инвестпрограммы Фото: Дмитрий Шаромов / AP

У компании, основанной Олегом Дерипаской, есть претензии к эффективности работы менеджмента «Норникеля» в целом. «Мы видим решение в повышении в первую очередь эффективности реализации «Норникелем» инвестпрограммы и качества управления проектами», — говорит теперь топ-менеджер UC Rusal. По его словам, доля дивидендов от «Норникеля» занимает «заметную часть» в планировании алюминиевой компании и она хотела бы, чтобы это было предсказуемым процессом и не зависело от «неэффективного управления».

Дивиденды «Норникеля» UC Rusal направляет не только на инвестпрограмму, но и на обслуживание своего долга, который составляет $5,6 млрд.

Даже если переходить на выплаты дивидендов из свободного денежного потока, то нужно использовать коэффициент не 50–75%, а все 100%, считают аналитики «Велес Капитала», ссылаясь на низкий уровень долга «Норникеля» и опыт других горнодобывающих и металлургических компаний.

Crispian Романа Абрамовича и партнеров допускает изменение формулы расчета дивидендов «Норникеля», но на лучших условиях, сказал РБК источник, знакомый с ходом обсуждения предложения «Интерроса». Представитель Crispian отказался от комментариев.

UC Rusal добьется сохранения дивидендной формулы в 2020–2021 годах или пойдет на незначительные уступки — например, согласится на коэффициент выплат на уровне 45% EBITDA или 100% свободного денежного потока, говорится в отчете «Велес Капитала». Второй вариант позволит UC Rusal сохранить лицо в глазах делового сообщества и власти и при этом не приведет к драматическому уменьшению выплат «Норникеля», заключают аналитики.

«Мы готовы обсуждать с партнерами любые предложения, которые имеют под собой четкие аргументированные обоснования, — желательно в формате, предусмотренном акционерным соглашением. Мы руководствуемся исключительно интересами компании, задача «сохранить лицо» — это не про бизнес», — сказал РБК представитель UC Rusal.

Другие нюансы в споре акционеров «Норникеля»

Акционерное соглашение между UC Rusal и «Интерросом» было заключено в декабре 2012 года, но распространилось на дивиденды за весь 2012 год. Оно подписывалось на десять лет, и 2021 год станет десятым по счету годом, в который дивиденды будут выплачены по текущей дивидендной формуле.

Финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев говорил в декабре 2020 года, что дивиденды за 2021 год, которые будут выплачены в 2022 году, станут последними, рассчитанными по этой формуле. Но UC Rusal может возразить, заметив, что акционерное соглашение действует до 1 января 2023 года и потому распространяется на все дивиденды до этой даты, включая финальные выплаты за 2022 год, решение по которым будет приниматься весной 2023 года. Таким образом, новая дивидендная политика может начать действовать только с 2023 года, отмечают аналитики «Велес Капитала».

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal , «Норникель»
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