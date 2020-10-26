UC Rusal раскритиковал «Норникель» за медленное освоение инвестпрограммы

UC Rusal считает, что руководство «Норникеля» не справляется с освоением огромной инвестпрограммы на $2 млрд, тратя лишь до 65% заложенных средств. В «Норникеле» объясняют это сложностью и нестандартностью проектов компании

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UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, которой принадлежит 27,8% «Норильского никеля», раскритиковала менеджмент этой компании во главе с Владимиром Потаниным (контролирует 34,5% «Норникеля» и является управляющим партнером) из-за недостаточного освоения инвестпрограммы.

«Инвестпрограмма [«Норникеля»] огромная. Но компания осваивает лишь до 65% заложенных в ней средств. И нам это не может нравиться», — заявил РБК заместитель гендиректора UC Rusal, член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев.

По итогам 2019 году «Норникель» потратил $1,3 млрд, это около 60% от изначального плана в $2,2 млрд. В первом полугодии 2020 года капзатраты составили лишь $600 млн, хотя в в 2020–2021 годах они планировались на уровне $2 млрд ежегодно.

На неполное освоение инвестиционного бюджета влияет несколько причин: сложность и нестандартность проектов компании, ограниченный ресурс подрядчиков в Норильске, передал РБК через пресс-службу старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий. Сроки реализации крупных инвестиционных планов в России редко выдерживаются, потому что компании сталкиваются с постоянными сбоями, авариями и непредвиденными затратами из-за желания экономить на проектной работе, закупках и квалифицированных кадрах, отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Для «Норникеля» в этому году дополнительным фактором неопределенности стала авария с разливом топлива под Норильском, из-за которой Роспририднадзор потребовал возместить ущерб на 148 млрд руб. Поэтому менеджмент мог отказаться от несрочных работ по модернизации оборудования с целью зарезервировать средства на оплату ущерба, полагает эксперт.