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UC Rusal раскритиковал «Норникель» за медленное освоение инвестпрограммы

UC Rusal считает, что руководство «Норникеля» не справляется с освоением огромной инвестпрограммы на $2 млрд, тратя лишь до 65% заложенных средств. В «Норникеле» объясняют это сложностью и нестандартностью проектов компании
Норникель GMKN ₽19 662 -0,89% Купить
«Русал» RUAL ₽32,63 -0,62% Купить
Фото:Дмитрий Шаромов / AP
Фото: Дмитрий Шаромов / AP

UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской, которой принадлежит 27,8% «Норильского никеля», раскритиковала менеджмент этой компании во главе с Владимиром Потаниным (контролирует 34,5% «Норникеля» и является управляющим партнером) из-за недостаточного освоения инвестпрограммы.

«Инвестпрограмма [«Норникеля»] огромная. Но компания осваивает лишь до 65% заложенных в ней средств. И нам это не может нравиться», — заявил РБК заместитель гендиректора UC Rusal, член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев.

По итогам 2019 году «Норникель» потратил $1,3 млрд, это около 60% от изначального плана в $2,2 млрд. В первом полугодии 2020 года капзатраты составили лишь $600 млн, хотя в в 2020–2021 годах они планировались на уровне $2 млрд ежегодно.

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На неполное освоение инвестиционного бюджета влияет несколько причин: сложность и нестандартность проектов компании, ограниченный ресурс подрядчиков в Норильске, передал РБК через пресс-службу старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий. Сроки реализации крупных инвестиционных планов в России редко выдерживаются, потому что компании сталкиваются с постоянными сбоями, авариями и непредвиденными затратами из-за желания экономить на проектной работе, закупках и квалифицированных кадрах, отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Для «Норникеля» в этому году дополнительным фактором неопределенности стала авария с разливом топлива под Норильском, из-за которой Роспририднадзор потребовал возместить ущерб на 148 млрд руб. Поэтому менеджмент мог отказаться от несрочных работ по модернизации оборудования с целью зарезервировать средства на оплату ущерба, полагает эксперт.

По словам Дубовицкого, компания активно работает над решением существующих проблем и подтверждает планы по новому инвестиционному циклу с увеличением капвложений в ближайшие годы в 2–2,5 раза. В конце 2019 года Норникель» объявил о планах нарастить производство никеля к 2030 году на 19%, меди — на 25%, платиноидов — на 30%, увеличив инвестпрограмму с $2 млрд до $3,5–4 млрд в период с 2022 по 2025 год. В соответствии с соглашением акционеров представители UC Rusal в совете директоров «Норникеля» обязаны голосовать за бюджет и инвестпрограмму, предлагаемые менеджментом компании, указывает Полетаев. «Если у управляющего партнера [Владимира Потанина] есть желание увеличить инвестпрограмму в ущерб дивидендам, то мы готовы это обсуждать. Но тогда хотелось бы увидеть конкретные проекты, на что предлагается потратить деньги», — добавил он.

Позиция самого UC Rusal «не всегда конструктивна», парирует Дубовицкий. Только в этом году он блокировал одобрение ключевых сделок по Серной программе и освоение новых месторождений в проекте «Арктик Палладий» совместно с «Русской платиной» Мусы Бажаева.

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Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal
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<p>Владимир Потанин (слева) и Муса Бажаев</p>

Почему UC Rusal заблокировал сделку с Бажаевым

В марте стало известно, что UC Rusal заблокировал проект «Арктик Палладий» на $15 млрд, который предполагал инвестиции в разработку палладиевых месторождений на Таймыре на паритетных условиях. Планировалось, что «Норникель» передаст в этот проект лицензию на разработку Масловского месторождения, а компания Бажаева — лицензию на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорского месторождения. Запасы этого кластера, потенциально крупнейшего неразработанного в мире, оцениваются в 724 млн т. Каждый из партнеров должен был получить в СП по 50%. Предполагалось, что «Норникель» и «Русская платина» получат в проекте по 50%. «Мы были не согласны с инвестициями на паритетной основе с «Русской Платиной» в проект «Арктик Палладий», потому что он предусматривает использование инфраструктуры «Норникеля» — и перерабатывающей, и транспортной — поэтому, конечно, доля «Норникеля» в проекте должна быть больше», — пояснил Полетаев.

UC Rusal не первый раз критикует руководство «Норникеля» и требует увеличить дивиденды. По мнению представителя холдинга «Интеррос» Потанина, фокус UC Rusal на дивидендах препятствует планам развития «Норникеля». «Являясь с 2008 года крупным акционером «Норникеля», Rusal направлял все свои усилия лишь на получение максимальных дивидендов, так и не сумев слезть с «дивидендной иглы», — заявили в пресс-службе «Интерроса» в августе.

По словам замглавы UC Rusal, за все время владения долей в «Норникеле» компания получила $7,6 млрд дивидендов. Около половины этих денег UC Rusal направил на снижение долговой нагрузки и оплату процентов в российских банках, остальное — на капитальные инвестиции в российских регионах, сказал Полетаев.

Автор
Светлана Бурмистрова
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