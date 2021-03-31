«Молния» выпадает из обоймы

Концерн «Калашников» намерен продать крупнейшее предприятие по производству ракет-мишеней

Концерн «Калашников» планирует продать корпорации «Тактическое ракетное вооружение» НПО «Молния», создававшее космический корабль «Буран». Завершению сделки препятствуют долги предприятия, говорят источники РБК

Космический корабль «Буран» (Фото: Илья Наймушин / Reuters)

Концерн «Калашников» (блокпакет — у госкорпорации «Ростех») ведет переговоры о продаже корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) научно-производственного объединения «Молния», участвовавшего в создании космического корабля «Буран». Об этом РБК рассказали два источника в оборонно-промышленном комплексе. По словам одного из них, сделка еще не завершена на 100%. «Ее заключению препятствуют в том числе большие долги «Молнии», еще до конца не сформирован отчет об оценке», — пояснил он.

В концерне «Калашников» не стали комментировать сделку, напомнив, что НПО «Молния» входит в ГК «Калашников» с сентября 2018 года. «Одной из ключевых задач была нормализация финансового состояния и недопущение банкротства «Молнии», так как на момент передачи предприятие имело значительные финансовые проблемы. Данные задачи были успешно реализованы в рамках управления активом», — сообщили в пресс-службе концерна. В КТРВ на запрос РБК не ответили.

Что такое НПО «Молния» НПО «Молния» — одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности России, обладает большим опытом разработок по крылатым авиационно-космическим летательным аппаратам и системам, является разработчиком ракет-мишеней и держателем соответствующей конструкторской документации, говорится на сайте НПО. Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс России, является исполнителем контрактов по гособоронзаказу. НПО основано 26 февраля 1976 года, участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования «Буран», единственный полет которого завершился первой в мире автоматической посадкой 15 ноября 1988 года. В августе 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического корабля на замену «Союзу МС». Предполагается, что он будет аналогом корабля «Буран». В марте гендиректор НПО «Молния» Ольга Соколова заявила, что предприятие ведет разработку нового гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом, который сможет сам садиться на аэродром.

Как НПО «Молния» спасали от банкротства

В 2010 году кредиторы принадлежащего «Ростеху» НПО «Молния» обратились в Арбитражный суд Москвы с иском о признании предприятия банкротом. В конце того же года в отношении «Молнии» была введена процедура наблюдения, а в 2012 году — внешнего управления. Через пять лет производство по делу о банкротстве было прекращено: суд утвердил мировое соглашение научно-производственного объединения с кредиторами. Тогда же была разработана и принята программа финансового оздоровления «Молнии».

В 2018 году «Ростех» продал 60% акций предприятия концерну «Калашников» на условиях недопущения его банкротства, а также запрета на дальнейшую продажу акций без согласия госкорпорации сроком на десять лет. Как отмечал замглавы «Ростеха» Александр Назаров, спасти «Молнию» от банкротства поручал президент Владимир Путин.

Источник ТАСС рассказывал, что «Калашников» потратит на покупку пакета в «Молнии» более 1 млрд руб.: концерну придется погасить часть исторической задолженности «Молнии» в размере 600–700 млн руб. за счет собственных средств, еще около 350 млн руб. — затраты концерна по сделке с учетом инвестиционной стоимости пакета акций НПО «Молния». Общая сумма кредиторской задолженности предприятия на момент сделки составляла 1,35 млрд руб. Часть долгов, которые не закроет «Калашников», планировалось погасить за счет продажи непрофильных активов предприятия, которые оценивались «Ростехом» более чем в 1 млрд руб.

На конец 2019 года кредиторская задолженность НПО «Молния» превысила 1,5 млрд руб., следует из последней отчетности компании. План по выручке в 2019 году был выполнен на 32,9%: вместо запланированных 946,5 млн руб. выручка по итогам 2019 года составила 311,2 млн.

Снижение фактического показателя выручки по отношению к плановому, в частности, возникло из-за переноса производства и реализации таких работ, как ОКР «Гвоздика-РМ» (447 млн руб.), ракета-мишень «Армавир» (144 млн руб.), проведения тепловакуумных испытаний (18 млн руб.), ракета-мишень «Стриж» (14 млн руб.), а также за счет закрытия проекта «Храм» (19 млн руб.), говорится в отчетности.

Почему «Калашников» продает создателя «Бурана»

В декабре 2020 года концерн «Калашников» продал Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 83% акций судостроительного завода «Вымпел». «У «Вымпела» сохраняется долговая нагрузка, но мы разработали план финансового оздоровления, по которому подразумевалось, что данный актив будет переходить в ОСК», — говорил в интервью РБК генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов. Он отмечал, что «Вымпел» производит достаточно большое количество изделий в рамках гособоронзаказа, а это «подходит под профиль компании ОСК». «Вымпел» испытывает финансовые трудности и может достаться ОСК за рубль, писала газета «Коммерсантъ».

И сделка с ОСК, и возможная сделка с КТРВ свидетельствуют о том, что «Калашников» потихоньку начинает избавляться от «навязанных» концерну непрофильных активов, обремененных значительными долгами, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Группа компаний «Калашников» — крупнейший отечественный производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и высокоточного оружия, указано на сайте группы. На долю «Калашникова» приходится около 95% производства стрелкового оружия в России. Блокирующий пакет «Калашникова» в размере 25% плюс одна акция принадлежит «Ростеху», пакетом 75% минус одна акция владеет через «ТКХ-Инвест» бывший замминистра транспорта, а ныне солист рок-группы Ctrlband Алан Лушников. Выручка группы компаний «Калашников» по итогам 2020 года составила 30 млрд руб. (по МСФО). EBITDA— около 3 млрд.

НПО «Молния» обладает компетенциями, которые близки как «Роскосмосу», так и КТРВ, считает Мураховский. «Но вешать на «Роскосмос», предприятия которого и так в долгах, дополнительную финансовую нагрузку крайне нелогично. А КТРВ успешно развивается, нашла новые направления, используя при этом очень эффективно советские заделы», — заключил эксперт.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (на 100% принадлежит Росимуществу) занимается разработкой, производством и модернизацией комплексов стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия классов «воздух — поверхность» и «воздух — воздух», а также унифицированных систем морского вооружения, отечественной ракетно-космической техники, радиоэлектронного оборудования и продукции, созданной на основе технологий двойного назначения в сферах аэрокосмических, информационных технологий и возобновляемой энергетики. По итогам 2019 года совокупный объем выручки по всем предприятиям КТРВ составил около 230 млрд руб., чистая прибыль — около 20 млрд руб.