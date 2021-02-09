Выручка «Калашникова» снизилась почти на ₽6 млрд

Выручка группы «Калашникова» по итогам 2020 года составила ₽30 млрд, что на ₽6 млрд меньше, чем в 2019-м. EBITDA упала почти в два раза. Из-за COVID-19 часть контрактов перенеслась на следующий год, объяснил гендиректор

Дмитрий Тарасов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Выручка группы компаний «Калашников» по итогам 2020 года составила 30 млрд руб. (по МСФО). Об этом в интервью РБК сообщил генеральный директор группы Дмитрий Тарасов. Это почти на 6 млрд руб. меньше, чем по итогам предыдущего года: тогда выручка достигала 35,98 млрд руб., следует из годовой отчетности.

«EBITDA [по итогам 2020 года] — около 3 млрд», — сообщил Тарасов. Годом ранее этот показатель превышал 5,5 млрд руб.

Около 25% контрактов перенеслось с 2020 на 2021 год, объяснил гендиректор. По его словам, задержки в\при отгрузках происходили «в силу различных обстоятельств, спровоцированных пандемией».

«Мы их отгрузим, как только начнет восстанавливаться сообщение, надеюсь, что уже в первом квартале... Поэтому мы ожидаем по итогам 2021 года рост выручки на 30%, а по EBITDA — на 40% по отношению к 2020-му из-за того, что был переток контрактов», — подытожил Тарасов.