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«Ростех» и «Калашников» подписали договор о продаже создателя «Бурана»
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«Ростех» и «Калашников» подписали договор о продаже создателя «Бурана»
Бизнес, 08:29
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«Ростех» и «Калашников» подписали договор о продаже создателя «Бурана»
Госкорпорация «Ростех» и концерн «Калашников» подписали договор купли-продажи 60% акций НПО «Молния». Сделка была анонсирована в марте 2018 года. Как поясняли в «Ростехе», спасти «Молнию» от банкротства поручал Владимир Путин
Посадка грузового самолета Ан-225 «Мрия», несущего на верхней подвеске многоразовый космический корабль «Буран». 1989 год.​ (Фото: Владимир Яцина / ТАСС)

Договор о продаже госкорпорацией «Ростех» концерну «Калашников» 60% акций Научно-производственного объединения «Молния», создававшей планер для советского корабля многоразового использования «Буран», подписан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы «Ростеха» Александра Назарова.

«Госкорпорация «Ростех» и концерн «Калашников» подписали договор купли-продажи 60% акций НПО «Молния». Мы долго готовили сделку, просчитывая все нюансы по дальнейшему финансовому оздоровлению предприятия и развитию. «Ростех» сохраняет право в течение десяти лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам. В пользу госкорпорации регистрируется также залог акций НПО «Молния» с запретом на отчуждение без согласия «Ростеха» сроком на десять лет», — сказал Назаров.

Сумма сделки не называется. В то же время источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал агентству, что концерну придется погасить часть исторической задолженности «Молнии» в размере 600-700 млн рублей за счет собственных средств, а суммарные затраты по сделке составят более 1 млрд рублей.

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Еще в марте 2018 года Назаров заявлял, что сделка планируется, чтобы выполнить поставленную президентом Владимиром Путиным задачу не допустить банкротства «Молнии». Однако тогда планировалось, что договор будет подписан уже в апреле. «Калашников» заинтересован в первую очередь в разрабатываемых «Молнией» автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир», имитирующих крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тыс. м. Они будут использоваться для проведения испытаний, рассказал тогда источник ТАСС.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: «Молния» , сделка , Купля-продажа
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