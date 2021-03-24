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В «Молнии» рассказали о разработке многоразового космического корабля

Речь идет о комплексе с пилотируемым орбитальным самолетом, который сможет сам садиться на аэродром. В августе прошлого года «Роскосмос» поручил профильным предприятиям разработать проекты таких кораблей для обслуживания станций
Ольга Соколова
Ольга Соколова (Фото: npomolniya.ru)

Входящее в концерн «Калашников» НПО «Молния» ведет разработку многоразовой космической системы с орбитальными самолетом. Об этом заявила генеральный директор предприятия Ольга Соколова в опубликованном на сайте НПО интервью.

«За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», — сообщила Соколова.

По ее словам, полноразмерный макет комплекса был представлен на форуме «Армия 2020» в закрытом павильоне. Сейчас конструкторское бюро продолжает вносить улучшения в проект, под него активно нанимаются специалисты.

Рогозин поручил разработать аналог «Бурана» на замену кораблям «Союз»
Общество
<p>Полноразмерный макет корабля &laquo;Буран&raquo;</p>

С начала 80-х годов прошлого века «Молния» вела разработку многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС), состоящей из самолета-носителя и орбитального самолета (ракетоплана). Основным назначением МАКС была доставка грузов и экипажей на орбиту, в том числе на космические станции.

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Как писало «РИА Новости», проект возобновился в 2012 году. Речь идет о аэрокосмической системе для суборбитальных туристических полетов и вывода на орбиту коммерческих спутников. Крылатый космический аппарат должен стартовать с самолета-носителя, разгоняться и достигать высоты в 105-120 км. После этого ракетоплан должен самостоятельно садиться на аэродром.

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Рогозин рассказал о попытке выкупить «Буран» с Байконура
Общество
Фото:Сергей Мамонтов / РИА Новости

В мае прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ЦНИИМАШ приступит к разработке нового российского пилотируемого многоразового корабля для полетов на низких орбитах.

В августе Рогозин сообщал, что поручил корпорации «Энергии» и другим профильным предприятиям подготовить проекты крылатого пилотируемого космического корабля, который должен прийти на замену «Бурану» и «Союзу МС». Новый корабль должен будет иметь возможность посадки на аэродром, а использовать его будут для обслуживания орбитальных станций.

Ракетоплан «Буран» разрабатывали в СССР с 1970-х годов как ответ на американскую программу Space Shuttle. Единственный полет космического корабля состоялся в ноябре 1988 года.

Полет проходил в автоматическом режиме и длился 205 минут. «Буран стартовал при помощи ракеты-носителя «Энергия», а садился на аэродром в Байконуре. В 1990 году работы над проектом приостановили, а спустя три года его закрыли окончательно.

Автор
Михаил Котляр
космос орбитальный комплекс космический корабль «Молния»
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