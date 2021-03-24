В «Молнии» рассказали о разработке многоразового космического корабля

Речь идет о комплексе с пилотируемым орбитальным самолетом, который сможет сам садиться на аэродром. В августе прошлого года «Роскосмос» поручил профильным предприятиям разработать проекты таких кораблей для обслуживания станций

Ольга Соколова (Фото: npomolniya.ru)

Входящее в концерн «Калашников» НПО «Молния» ведет разработку многоразовой космической системы с орбитальными самолетом. Об этом заявила генеральный директор предприятия Ольга Соколова в опубликованном на сайте НПО интервью.

«За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», — сообщила Соколова.

По ее словам, полноразмерный макет комплекса был представлен на форуме «Армия 2020» в закрытом павильоне. Сейчас конструкторское бюро продолжает вносить улучшения в проект, под него активно нанимаются специалисты.

С начала 80-х годов прошлого века «Молния» вела разработку многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС), состоящей из самолета-носителя и орбитального самолета (ракетоплана). Основным назначением МАКС была доставка грузов и экипажей на орбиту, в том числе на космические станции.