«Калашников» сообщил о продаже ОСК убыточного завода «Вымпел»

Сделка состоялась в декабре, заявил РБК гендиректор концерна «Калашников». Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что верфь может быть продана группой «Калашников» за 1 руб.

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

18 декабря 2020 года 83% акций судостроительного завода «Вымпел» перешло в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК). Об этом РБК заявил генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

«У «Вымпела» сохраняется долговая нагрузка, но мы разработали план финансового оздоровления, по которому подразумевалось, что данный актив будет переходить в ОСК», — заявил он. Тарасов отметил, что «Вымпел» производит достаточно большое количество изделий в рамках Гособоронзаказа, а это «подходит под профиль компании ОСК».

Судостроительный завод «Вымпел» основан в 1930 году в Рыбинске. Предприятие специализируется на выпуске средне- и малотоннажных судов, военных и гражданских катеров. В группу «Калашников» верфь вошла в 2016 году. С 2017 года предприятие перестало быть прибыльным, следует из базы данных СПАРК. По итогам 2019 года чистый убыток «Вымпела» составил почти 797 млн руб.

В ноябре 2020 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писала, что в правительстве обсуждают передачу рыбинского судостроительного завода «Вымпел» в ОСК. Верфь может быть продана группой «Калашников» за 1 руб., отмечала газета. По словам ее источников, в перспективе группа откажется и от остальных судостроительных предприятий.

Тарасов отказался комментировать сумму сделки с ОСК, однако подчеркнул, что «Калашников» не уходит из судостроительного бизнеса. В периметре концерна останутся еще две верфи — Рыбинская и Верфь братьев Нобель.