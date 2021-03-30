ВТБ разработал для риск-весов ESG-диету

Крупнейший российский банк выступил за поощрение «зеленого» инвестирования со стороны правительства

Госбанк предложил снизить нормативные риск-требования к инвестированию и кредитованию проектов с ESG-статусом. В России пока немного компаний, готовых брать на себя риски за экологию и качество управления

Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ обсуждает с правительством послабления для банков, желающих заниматься «зеленым» финансированием, — кредитованием и инвестициями в компании, работающие по принципам ESG (E — экология, S — социальная политика, G — управление).

«Сейчас на фоне пандемии, думаю, многие поняли, что экологическая обстановка — это такая же беда, может, еще похуже, и экологию надо спасать. Но нужно понимать: без стимулирования экологическая повестка, к сожалению, тяжело продвигается. Я об этом с руководством правительства говорил. Должна быть четкая привязка. Государственное стимулирование», — сказал на встрече с журналистами президент ВТБ Андрей Костин. Он рассчитывает на «набор определенных инструментов [от ЦБ и правительства], которые банки смогут задействовать» для финансирования экологических проектов.

Как уточнили РБК в пресс-службе госбанка, ВТБ уже направил Минэкономразвития предложение установить для инструментов «зеленого» финансирования пониженный риск-вес в 50%. Надбавка влияет на объем сформированных резервов по кредиту и в конечном счете — на ключевые нормативы. В ВТБ считают, что послабления должны использоваться при расчете норматива достаточности собственных средств (Н1), а также максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных клиентов (Н6).

В Минэкономразвития сообщили, что знакомы с инициативой. «Мы поддерживаем данные предложения и предложили включить их в проект «дорожной карты» по реализации мер стимулирования финансирования устойчивого (в том числе «зеленого») развития», — сказал РБК замглавы ведомства Илья Торосов. Он добавил, что проект «дорожной карты» сейчас обсуждается, в том числе с привлечением ЦБ. Представитель Банка России отказался от комментариев.

Как ESG-повестка стала популярной в России ESG — три параметра, на которые ориентируется бизнес в разработке стратегий устойчивого развития. Это вопросы защиты окружающей среды (управление отходами, снижение вредных выбросов), социальной сферы (например, безопасности труда на производстве), а также стандартов корпоративного управления (управление рисками, прозрачность закупок). Следование компанией принципам ESG отражается на ее инвестиционной привлекательности. Так, международное агентство MSCI ESG Research летом прошлого года снизило ESG-рейтинг «Норникеля» после инцидента с разливом топлива в Красноярском крае. А в конце 2020 года международный инвестфонд PIMCO отказался участвовать в размещении облигаций «Российских железных дорог» (РЖД) на 25 млрд руб., сославшись на значительную долю угля и нефтепродуктов в перевозках компании. ESG-риски также могут учитываться при предоставлении финансирования банками, хотя единых стандартов и подходов в России пока нет. Общество Путин поручил восстановить природу на средства штрафа «Норникелю» Как сообщал «Коммерсантъ», в феврале Банк России создал рабочую группу по вопросам устойчивого развития и начал искать сотрудников со знанием ESG-тематики. 2 марта президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать план мероприятий, чтобы снизить возможные риски бегства инвесторов из активов «с высокими климатическими рисками».

Нужны ли ESG-послабления банкам

Сейчас в нормативных актах ЦБ нет правил, как кредитные организации должны рассчитывать риски по займам компаниям с ESG-рейтингами или по вложениям в «зеленые» проекты, отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, предложение ВТБ предполагает заметное послабление для банков в части резервов.

Инструкция Банка России 199-И дает возможность участникам рынка относить качественных заемщиков к «инвестиционному классу» и применять к их кредитам риск-вес в 65%. У обычных корпоративных клиентов риск-вес выше —100%, напоминает Беликов. При расчете норматива достаточности собственных средств активы, взвешенные по риску, попадают в знаменатель: чем больше их величина, тем ниже показатель Н1. При расчете норматива Н6 риск-вес актива, наоборот, отражается в числителе: снижение этого параметра позволит банку выдать большую сумму «в одни руки», поясняет аналитик.

«Да, предлагаемое снижение риск-веса относительно велико. Но в моменте оно не привело бы к значимому высвобождению капитала, поскольку покрытие субъектов на российском рынке ESG-рейтингами пока небольшое. ESG-рейтинги есть у некоторых выпусков облигаций, но обычные непубличные заемщики еще не начали активно их получать», — заключает Беликов.

В ВТБ считают, что критерии ESG, которым следуют некоторые заемщики, являются неким индикатором «хороших» компаний. «Есть основания полагать, что компании, следующие принципам ESG, ориентированы на долгосрочный рост, а не на сиюминутную прибыль и поэтому являются перспективными инвестициями», — сказал представитель банка.

Хотя ESG-проекты, как правило, более прозрачны для инвесторов, они не обязательно обладают лучшим кредитным качеством, говорит управляющий директор АКРА Алексей Мухин: «В России пока не утверждена собственная таксономия (классификация. — РБК) «зеленых» проектов, нет четких определений социальных проектов, а без этого высока вероятность так называемого зеленого и социального камуфляжа (greenwashing) при применении любых регуляторных послаблений. Это существенная причина, по которой говорить о смягчении требований сейчас нельзя». Он также отмечает, что взгляды финансовых регуляторов на ESG-финансирование пока консервативны — например, Европейский ЦБ и Европейская служба банковского надзора (ЕВА) были не готовы давать игрокам подобные послабления по капиталу.

Кому интересно ESG в России

По данным Глобального альянса за устойчивые инвестиции (GSIA), которые привел РБК представитель ВТБ, доля фондов, учитывающих факторы ESG, от общих активов под управлением в различных регионах, составляла 48,8% в Европе и 25,7% в США на конец 2018 года. В Австралии этот показатель находится на уровне 63,2%, в Канаде — 50,6%, в Японии — 18,3%. «Из порядка $110 трлн публичных денег фондов в мире $40 трлн уже полностью подчиняют себя повестке ответственного финансирования», — сказал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

На 15 марта 2021 года в России насчитывались 81 компания и 19 банков, внедривших принципы устойчивого развития, показал ренкинг агентства RAEX-Europe. Например, это все системно значимые банки, а также Тинькофф Банк, банки «Россия», «Ак Барс» и «Санкт-Петербург». По оценкам Investfunds, в прошлом году работающие с ESG инвестфонды, подконтрольные «Сберу», ВТБ, РСХБ, а также группе «Райффайзен», привлекли от инвесторов 2,62 млрд руб. Данных о совокупном объеме ESG-кредитов, выданных российскими игроками, нет. В 2020 году Сбербанк сообщал об открытии кредитной линии на 10 млрд руб. на особых условиях АФК «Система», а Совкомбанк — о выдаче ESG-кредита на $300 млн на строительство АЭС в Турции.