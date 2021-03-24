Субъекты угодили в краткосрочную кредитную ловушку

Эксперты АКРА прогнозируют дальнейший рост долгов регионов

В 2020 году регионы России впервые за три года взяли новые кредиты из федерального бюджета. В 2021 году их придется рефинансировать, но банки — в первую очередь Сбербанк — не готовы кредитовать на длительный срок, пишет АКРА

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Российские регионы в этом году могут нарастить долю краткосрочного долга, что отрицательно скажется на их кредитном статусе. К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в исследовании, посвященном практике заимствований регионов (есть у РБК). «Нарастание доли краткосрочного долга в период, когда субъекты вынуждены увеличивать долговую нагрузку, — довольно опасное явление, способное отразиться на их кредитоспособности», — констатируют авторы.

Бюджетный маневр с кредитами регионам

В 2020 году совокупный региональный долг вырос на 18% (+383 млрд руб.), почти до 2,5 трлн руб. Рост произошел впервые с 2016 года — из-за расходов на борьбу с пандемией коронавируса, поддержку населения и бизнеса. Регионы наращивали долги за счет бюджетных кредитов (более 220 млрд руб. в совокупности) и облигаций, что нетипично для последних лет, отмечает АКРА. Краткосрочные бюджетные кредиты, которые Минфин России выдал регионам в конце 2020 года впервые за три года, были своевременной мерой и помогли субъектам сократить расходы на обслуживание госдолга, считает АКРА, но в июле 2021 года эти средства предстоит вернуть.

Как сообщали в Минфине, бюджетные кредиты в прошлом году покрыли 31% от размера дефицита региональных бюджетов. С 2018 года до конца 2020-го такие кредиты не предоставлялись во избежание разбалансировки бюджетов субъектов, а старые бюджетные кредиты были реструктурированы, однако в ноябре прошлого года Госдума за две недели приняла закон, позволявший регионам рефинансировать под 0,1% бюджетными кредитами до середины 2021 года кредиты, выданные управлением Федерального казначейства (УФК). Фактически за счет этого временного маневра кредиты на сумму более 200 млрд руб. были продлены на семь месяцев, что позволило регионам избежать лишних краткосрочных заимствований у банков.

Субъекты смогли выиграть от снижения процентных расходов, однако они по-прежнему испытывают потребность в рефинансировании — пускай это и отодвинулось по срокам на полгода вперед, отмечает АКРА.

В 2021 году регионам необходимо будет погасить бюджетные кредиты, предоставленные в декабре 2020 года Минфином России, указали в пресс-службе министерства в ответ на запрос РБК. После этого субъекты смогут взять кредиты Казначейства, которые предоставляются на срок до 240 дней при условии возврата не позднее 15 декабря текущего финансового года. «В текущем году Минфин России направил в Федеральное казначейство предложения по установлению предельного размера кредитов Казначейства на пополнение остатков средств регионов на 2021 год. Он определялся с учетом ежемесячных объемов социально значимых расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации», — сообщили в Минфине. Максимальный объем средств в 2021 году, запланированный на пополнение остатка средств регионов, составляет 360 млрд руб., следует из документа Казначейства. Указанные меры «позволят обеспечить своевременное погашение задолженности по бюджетным кредитам Минфина, а также исполнить социально значимые расходные обязательства», заключили в министерстве.

Замена одних «коротких» кредитов на другие

По мнению аналитиков АКРА, рефинансирование бюджетных кредитов к 1 июля 2021 года будет осуществляться большей частью с привлечением банковских кредитов и последующей заменой их на кредиты УФК, что является традиционной схемой.

Банковские кредиты и сейчас в большинстве своем краткосрочны: наиболее популярный срок кредитования в 2020 году, исходя из состоявшихся госзакупок кредитных услуг регионами, составил от шести месяцев до двух лет, указывает АКРА. Банки неохотно предоставляют регионам более долгосрочные кредиты из-за низких процентных ставок, которые дополнительно зарегулированы для субъектов — участников программы реструктуризации бюджетных кредитов.

У большинства субъектов с 2017 года заключены такие соглашения с Минфином России, и регионы жаловались на то, что эти соглашения связывают их по рукам и ногам в плане увеличения долговой нагрузки и финансирования бюджетных дефицитов. В частности, в соглашениях с Минфином прописаны ограничения, в соответствии с которыми регионы не могут кредитоваться в банках по ставке выше ключевой ставки ЦБ плюс 1% (на текущий момент это 5,5% годовых). «Банки неохотно дают займы под такой процент — разве что на срок до восьми месяцев. И вторая половина прошлого года отчетливо показала это нежелание — во многих регионах аукционы на открытие кредитных линий срывались один за другим из-за отсутствия участников», — сказал РБК собеседник в одной из региональных администраций. В 2020 году, по сведениям АКРА, региональные власти почти 700 раз безрезультатно выходили на закупку кредитных ресурсов или отменяли объявленные ранее закупки.

Подавляющее большинство банковских кредитов регионам выдает Сбербанк: на 1 января 2021 года на его долю приходилось 85% кредитов, выданных субъектам и муниципальным образованиям, тогда как среди других банков никто не кредитует более 2% рынка, указывает АКРА.

Сбербанк несет определенную «общественную нагрузку» в виде кредитования регионов, пояснил РБК управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов. Ставки по таким кредитам невысоки, многие банки просто не могут себе позволить такого рода кредитование. Также они не способны извлечь коммерческую выгоду из сотрудничества с регионом по другим направлениям, которое сопровождает кредитование самой администрации. «Сбербанк в силу своего обширного регионального присутствия также может брать на расчетно-кассовое обслуживание бюджетников в регионе, обслуживать госсектор в целом», — пояснил он. РБК направил запрос в Сбербанк.

По данным АКРА, чаще других привлекают краткосрочные банковские долги (на сроки один-два года) Магаданская, Новгородская, Мурманская, Рязанская области, Пермский край (РБК направил запросы в эти регионы). Мурманская область в 2020 году в основном заключала двух- и трехлетние контракты на открытие возобновляемых кредитных линий коммерческих банков — в течение срока действия кредиты могли неоднократно быть взяты и погашены, сообщил РБК и.о. министра финансов Мурманской области Михаил Селезнев. С целью экономии средств на обслуживание долга указанные кредиты гасились в том числе при получении кредитов из УФК по Мурманской области в связи с меньшей процентной ставкой (0,1% годовых по казначейским кредитам против 5,25–8,5% годовых по коммерческим кредитам), объяснил Селезнев.

Преимущества облигаций

Проблему роста доли краткосрочного долга регионы могут решить за счет использования облигаций, полагают эксперты АКРА. В текущем году вполне возможен повышенный интерес к облигационному финансированию со стороны регионов, согласен Пискунов.

Облигации в 2020 году стали второй по объему привлеченных средств составляющей регионального долга: на начало 2021 года долг субъектов по облигациям составлял 773 млрд руб., что на 185 млрд руб. больше, чем годом ранее, указывало АКРА в февральском исследовании о долговой нагрузке регионов.

АКРА выделяет такие плюсы при размещении региональных облигаций:

Незарегулированная (рыночная) ставка порождает рыночный спрос и выгодна эмитенту, так как бумаги не уходят единственному инвестору, а в процессе размещения ставка снижается по мере роста интереса к бумагам. Напротив, на закупку кредитов зачастую приходит единственный участник.

В размещениях облигаций участвуют не только банки, но и инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды. Они приобретают около трети выпущенных субъектами облигаций, оставшаяся часть приходится на банки, причем лишь половина этого объема — на Сбербанк (существенно меньше, чем в кредитах).

Облигации в отличие от кредитов позволяют привлечь средства на более длительный срок. В 2020 году наиболее популярными с точки зрения размещений были облигации со сроками обращения пять и семь лет. Кроме того, облигации позволяют в любой момент провести доразмещение первичного выпуска (например, Санкт-Петербург в 2020 году доразместил бумаги, выпущенные еще в 2017 году).

Вместе с тем региональные выпуски далеко не так ликвидны, как, например, федеральные ОФЗ. И, несмотря на отсутствие дефолтов регионов в публичном поле, сами регионы существенно отличаются друг от друга с точки зрения финансовой устойчивости, подчеркивает Пискунов. «Безусловно, ряд регионов способны претендовать на квазисуверенное кредитное качество и соответствующую доходность при размещении (Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область). Однако их число невелико, и сам рынок субсуверенного долга достаточно узкий», — говорит эксперт.

В целом риски регионального долга Пискунов оценивает как низкие: долговая нагрузка хорошо структурирована и по срокам, и по стоимости. «Динамика рынков первого квартала 2021 года позволяет рассчитывать на восстановление экономики более высокими темпами, чем предполагалось ранее», — резюмирует эксперт.