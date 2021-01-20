Минфин допустил расширение финансовой поддержки регионов в 2021 году

Дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 года достиг 707 млрд руб., сообщили в Минфине, подчеркнув, что в текущем году регионы получат 100 млрд руб. помощи. Вопрос о расширении поддержки будет зависеть от ситуации в экономике

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Федеральный бюджет на 2021 год предусматривает 100 млрд руб. на частичную компенсацию выпадающих доходов бюджетов российских регионов, сообщили в пресс-службе Минфина, подчеркнув, что вопрос дополнительной федеральной поддержки будет рассматриваться исходя из ситуации в экономике.

Бюджеты регионов в 2020 году исполнены с дефицитом 707 млрд руб., из них 570 млрд руб. приходятся на 17 сырьевых регионов, а также на Москву и Санкт-Петербург, следует из предварительных данных Минфина, предоставленных пресс-службой ведомства. Ранее министерство уточняло, что регионы сдают отчетность об исполнении бюджетов в Федеральное казначейство после 20 января.

По предварительным данным Федерального казначейства на 15 января 2021 года, проанализированным РБК, большинство российских регионов — 58 из 85 — завершило 2020 год с дефицитом консолидированного бюджета. Совокупный объем бюджетного дефицита регионов, имеющих дефицитный бюджет, по итогам 2020 года составил около 760 млрд руб. Оставшиеся регионы закончили год с суммарным профицитом 50 млрд руб. Разница между ними на 1 января 2021 года, по данным Казначейства, составляла 710,4 млрд руб., что сопоставимо с опубликованными сегодня оперативными данными Минфина.

Исходя из данных Казначейства, самые высокие значения дефицита по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Башкирии (-14%) и Архангельской области (-14%), рассчитали по просьбе редакции эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (входит в холдинг РБК).