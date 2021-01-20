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Экономика ,  
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Минфин допустил расширение финансовой поддержки регионов в 2021 году

Дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 года достиг 707 млрд руб., сообщили в Минфине, подчеркнув, что в текущем году регионы получат 100 млрд руб. помощи. Вопрос о расширении поддержки будет зависеть от ситуации в экономике
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Федеральный бюджет на 2021 год предусматривает 100 млрд руб. на частичную компенсацию выпадающих доходов бюджетов российских регионов, сообщили в пресс-службе Минфина, подчеркнув, что вопрос дополнительной федеральной поддержки будет рассматриваться исходя из ситуации в экономике.

Бюджеты регионов в 2020 году исполнены с дефицитом 707 млрд руб., из них 570 млрд руб. приходятся на 17 сырьевых регионов, а также на Москву и Санкт-Петербург, следует из предварительных данных Минфина, предоставленных пресс-службой ведомства. Ранее министерство уточняло, что регионы сдают отчетность об исполнении бюджетов в Федеральное казначейство после 20 января.

По предварительным данным Федерального казначейства на 15 января 2021 года, проанализированным РБК, большинство российских регионов — 58 из 85 — завершило 2020 год с дефицитом консолидированного бюджета. Совокупный объем бюджетного дефицита регионов, имеющих дефицитный бюджет, по итогам 2020 года составил около 760 млрд руб. Оставшиеся регионы закончили год с суммарным профицитом 50 млрд руб. Разница между ними на 1 января 2021 года, по данным Казначейства, составляла 710,4 млрд руб., что сопоставимо с опубликованными сегодня оперативными данными Минфина.

Пандемия привела к дефициту бюджетов почти у 70% российских регионов
Экономика
Вид Кемерово

Исходя из данных Казначейства, самые высокие значения дефицита по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Башкирии (-14%) и Архангельской области (-14%), рассчитали по просьбе редакции эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (входит в холдинг РБК).

Пандемический кризис и падение цен на нефть привели к серьезному снижению доходов региональных бюджетов из-за уменьшения налоговых поступлений (налоги на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество). А к социальным обязательствам регионов и расходам по нацпроектам добавились антикризисные траты на борьбу с COVID-19.

Снижение налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов началось во втором квартале 2020 года и достигало 9%, указали в Минфине, впоследствии показатели стали восстанавливаться, и по итогам года снижение составило 2%. В 2020 году федеральный центр для дополнительной финансовой помощи регионам увеличил межбюджетные трансферты на 1,3 трлн руб., до 3,7 трлн руб. В результате общие доходы регионов в 2020 году увеличились на 10%.

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Но в период распространения коронавируса регионам пришлось наращивать расходы. В 2020 году, по данным Минфина, они выросли на 15%. В частности, на оплату труда рост составил 15%, на капиталовложения — 10%. Чтобы профинансировать расходные обязательства в 2020 году, российским регионам пришлось тратить накопленные резервы на счетах и наращивать долги. 40% дефицита бюджетов было профинансировано за счет свободных остатков на счетах регионов, а 31% — за счет предоставленных бюджетных кредитов, уточнили в финансовом ведомстве.

В 2021 году дополнительные расходы продолжат оказывать давление на региональные бюджеты, что приведет к сохранению дефицита (хотя и меньшего, чем в 2020 году) и увеличению госдолга российских регионов, полагают аналитики Moody's. В текущем году на региональные бюджеты будет влиять и политический фактор: в электоральный год (в 2021 году пройдут выборы в Госдуму) регионы не смогут пойти на значительное сокращение расходов, замечает управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов.

Автор
Юлия Старостина
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