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Преемника Белозерцева рекрутируют из «школы губернаторов»
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Газета
Преемника Белозерцева рекрутируют из «школы губернаторов»
Газета № 036 (3325) (2403)
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Преемника Белозерцева рекрутируют из «школы губернаторов»

Пензенскую область может возглавить Олег Мельниченко
Наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области является сенатор Олег Мельниченко, утверждают источники РБК. В верхней палате он представляет законодательную власть этой области
Олег Мельниченко
Олег Мельниченко (Фото: Global Look Press)

Преемник из верхней палаты

Глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко стал наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента России.

Кандидатура Мельниченко является основной, но окончательного решения пока нет, подчеркнул один из них. Два собеседника РБК в верхней палате подтвердили, что кандидатура Мельниченко рассматривается на пост главы Пензенской области.

Политика
За что задержали пензенского губернатора и главу крупной фармкомпании Иван Белозерцев

Мельниченко может сменить действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который был задержан 21 марта по уголовному делу о коррупции. В понедельник СК предъявил ему обвинение во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Согласно версии следствия, Белозерцев через посредников получил деньги и ценности на общую сумму 31 млн руб. за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», поставлявшей лекарства медучреждениям региона. Белозерцев решением суда арестован на два месяца, свою вину он не признает.

Помимо Белозерцева по этому делу задержаны основатель «Биотэка» Борис Шпигель, его супруга, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и еще два человека. По данным следствия, Шпигель передал губернатору области за покровительство автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Дома у Белозерцева при обыске нашли более 300 млн руб. наличными.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали 21 марта по подозрению в получении взятки в размере 31 млн руб. По версии следствия, он получил деньги от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. В Следственном комитете заявили, что за эти деньги Белозерцев обеспечивал фармкомпании конкурентное преимущество при заключении государственных контрактов на услуги по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медицинских изделий. Оба фигуранта подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки) Михаила Меня, аудитора Счетной палаты и бывшего главу Минстроя, задержали в ноябре 2020 года. Претензии правоохранителей касаются периода, когда он занимал пост губернатора Ивановской области. Мень возглавлял регион с 2005 по 2013 год. По версии следствия, в 2011 году Михаил Мень и еще несколько фигурантов дела растратили 700 млн руб., выделенных на развитие малого предпринимательства. Санкцию на привлечение Меня к уголовной ответственности дал Совфед по запросу Генпрокуратуры. Фигуранты дела не признают вину. В отношении Михаила Меня действует мера пресечения в виде запрета определенных действий Сергей Фургал — фигурант уголовного дела об ОПГ, которая занималась убийствами предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство). Фургал считает, что его уголовное преследование политическое, и не признает вину. 25 ноября 2020 года Басманный районный суд Москвы продлил арест Фургала до марта 2021 года Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, до этого пять лет он занимал пост мэра Челябинска. 16 марта 2017 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту получения в 2012 году взятки в размере 26 млн руб. от Виталия Тесленко, назначенного им на должность министра здравоохранения региона. Юревич отрицает свою вину. В апреле 2017 года он должен был явиться на допрос по своему делу, однако не сделал этого. По словам его адвоката, экс-губернатор находится в Лондоне на лечении и «врачи не рекомендуют ему никуда выезжать в течение месяца». Юревич арестован заочно Еще 13 фото
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Белозерцев пока остается губернатором, указа о его отставке не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник не исключил, что скоро такой документ появится с формулировкой «в связи с утратой доверия». «Президент получал соответствующие доклады, он в курсе произошедшего. Что касается сути обвинений — в настоящий момент это дело правоохранительных органов. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать», — заявил Песков.

Проблема консолидации пензенских элит

47-летний Мельниченко представляет в Совете Федерации заксобрание Пензенской области. В разные годы он был министром образования, вице-губернатором и заместителем председателя правительства Пензенской области. С 2013 по 2017 год работал заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе. С сентября 2017 года — член Совета Федерации. Является выпускником «школы губернаторов» — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.

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Близкий к администрации президента собеседник РБК называет Мельниченко жестким и амбициозным. Он давно находится в кадровом резерве, сказал еще один близкий к администрации президента источник.

«Нет, у меня такой информации нет, и вообще я слухи не комментирую», — ответил Мельниченко на вопрос РБК о том, известно ли ему о возможности назначения на пост врио главы Пензенской области. Он уточнил, что находится на своем рабочем месте председателя комитета и что завтра у него начинается пленарная сессия конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Белозерцев в прошлом году переизбрался от «Единой России» на второй губернаторский срок, получив 78,72% голосов. В начале лета Владимир Путин сказал, что у Белозерцева есть «моральное право» претендовать на новый срок, поскольку определенные успехи в экономике региона налицо. При этом, по мнению политолога Ростислава Туровского, ситуация с выдвижением Белозерцева до последнего момента оставалась неоднозначной. «Он дольше всех ждал разрешения на участие в выборах, и была очень мощная негативная пиар-кампания против него развернута, — напомнил эксперт. — Тем не менее тогда он выстоял».

Губернатор Пензенской области был «не особенно сильной фигурой» во внутриэлитной борьбе, говорил ранее РБК Туровский. Его реальный рейтинг был очень низким, и он сам «его подрывал своими неудачными заявлениями, например в ситуации с цыганами». «Плюс управленческая ситуация была нестабильной: заместители губернатора часто менялись», — добавил эксперт.

Первое, с чем придется столкнуться преемнику Белозерцева, — с необходимостью консолидации местной элиты, которая сейчас находится в растерянности и не понимает, что будет дальше, сказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов.

В рейтинге социально-экономического положения регионов «РИА Рейтинг» по итогам 2019 года область попала на 56-е место. Сама по себе область не является крупной и интересной с точки зрения экономики, сказал РБК Туровский. При этом в Пензенской области на территории ЗАТО «Заречный» расположено находящееся в ведении «Росатома» производственное объединение «Старт». «Регион входит в группу, от которой избирался спикер Госдумы Вячеслав Володин и которую он неформально опекает», — отмечал Туровский.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова.
Теги: Иван Белозерцев , Дмитрий Песков , Пензенская область , Олег Мельниченко , СовФед
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