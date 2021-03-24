Преемника Белозерцева рекрутируют из «школы губернаторов»

Пензенскую область может возглавить Олег Мельниченко

Наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области является сенатор Олег Мельниченко, утверждают источники РБК. В верхней палате он представляет законодательную власть этой области

Олег Мельниченко (Фото: Global Look Press)

Преемник из верхней палаты

Глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко стал наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента России.

Кандидатура Мельниченко является основной, но окончательного решения пока нет, подчеркнул один из них. Два собеседника РБК в верхней палате подтвердили, что кандидатура Мельниченко рассматривается на пост главы Пензенской области.

Мельниченко может сменить действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который был задержан 21 марта по уголовному делу о коррупции. В понедельник СК предъявил ему обвинение во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Согласно версии следствия, Белозерцев через посредников получил деньги и ценности на общую сумму 31 млн руб. за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», поставлявшей лекарства медучреждениям региона. Белозерцев решением суда арестован на два месяца, свою вину он не признает.

Помимо Белозерцева по этому делу задержаны основатель «Биотэка» Борис Шпигель, его супруга, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и еще два человека. По данным следствия, Шпигель передал губернатору области за покровительство автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Дома у Белозерцева при обыске нашли более 300 млн руб. наличными.

Белозерцев пока остается губернатором, указа о его отставке не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник не исключил, что скоро такой документ появится с формулировкой «в связи с утратой доверия». «Президент получал соответствующие доклады, он в курсе произошедшего. Что касается сути обвинений — в настоящий момент это дело правоохранительных органов. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать», — заявил Песков.

Проблема консолидации пензенских элит

47-летний Мельниченко представляет в Совете Федерации заксобрание Пензенской области. В разные годы он был министром образования, вице-губернатором и заместителем председателя правительства Пензенской области. С 2013 по 2017 год работал заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе. С сентября 2017 года — член Совета Федерации. Является выпускником «школы губернаторов» — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва.

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Близкий к администрации президента собеседник РБК называет Мельниченко жестким и амбициозным. Он давно находится в кадровом резерве, сказал еще один близкий к администрации президента источник.

«Нет, у меня такой информации нет, и вообще я слухи не комментирую», — ответил Мельниченко на вопрос РБК о том, известно ли ему о возможности назначения на пост врио главы Пензенской области. Он уточнил, что находится на своем рабочем месте председателя комитета и что завтра у него начинается пленарная сессия конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Белозерцев в прошлом году переизбрался от «Единой России» на второй губернаторский срок, получив 78,72% голосов. В начале лета Владимир Путин сказал, что у Белозерцева есть «моральное право» претендовать на новый срок, поскольку определенные успехи в экономике региона налицо. При этом, по мнению политолога Ростислава Туровского, ситуация с выдвижением Белозерцева до последнего момента оставалась неоднозначной. «Он дольше всех ждал разрешения на участие в выборах, и была очень мощная негативная пиар-кампания против него развернута, — напомнил эксперт. — Тем не менее тогда он выстоял».

Губернатор Пензенской области был «не особенно сильной фигурой» во внутриэлитной борьбе, говорил ранее РБК Туровский. Его реальный рейтинг был очень низким, и он сам «его подрывал своими неудачными заявлениями, например в ситуации с цыганами». «Плюс управленческая ситуация была нестабильной: заместители губернатора часто менялись», — добавил эксперт.

Первое, с чем придется столкнуться преемнику Белозерцева, — с необходимостью консолидации местной элиты, которая сейчас находится в растерянности и не понимает, что будет дальше, сказал РБК политконсультант Дмитрий Фетисов.

В рейтинге социально-экономического положения регионов «РИА Рейтинг» по итогам 2019 года область попала на 56-е место. Сама по себе область не является крупной и интересной с точки зрения экономики, сказал РБК Туровский. При этом в Пензенской области на территории ЗАТО «Заречный» расположено находящееся в ведении «Росатома» производственное объединение «Старт». «Регион входит в группу, от которой избирался спикер Госдумы Вячеслав Володин и которую он неформально опекает», — отмечал Туровский.