Иван Белозерцев победил на выборах главы Пензенской области

Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев победил на выборах главы региона, набрав 78,72% по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя облизбиркома Алексея Климухина.

Кандидат от КПРФ Олег Шаляпин получил 8,45% голосов. За ним идут Александр Васильев от ЛДПР с 5,57%, Анна Очкина от «Справедливой России», заручившаяся поддержкой 4,44% избирателей, и Петр Чугай от Партии пенсионеров, который набрал 1,48%.

Материал дополняется