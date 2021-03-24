Георгию Беджамову грозит двойное банкротство

В отношении бывшего совладельца Внешпромбанка готовится процесс в Великобритании

Против признанного банкротом в России бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова инициируют аналогичный процесс в Великобритании. Финансовый управляющий его банкротством хочет добраться до имущества экс-банкира за рубежом

Георгий Беджамов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Финансовый управляющий банкротством бывшего совладельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в России планирует обратиться в Высокий суд Лондона с заявлением о признании его несостоятельным и на территории Великобритании. Информация об этом содержится в карточке банкротства Беджамова на портале «Федресурс».

Управляющий банкротством Любовь Киреева вынесла на утверждение комитета кредиторов Беджамова вопрос об «одобрении действий по обращению в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса с заявлением о признании процедуры банкротства Беджамова в Англии». Она намерена добиться одобрения «всех необходимых действий для наиболее полного удовлетворения требований кредиторов за счет имущества должника, находящегося в России и за рубежом».

Арбитражный суд Москвы признал Беджамова банкротом еще в июле 2018 года, из России он уехал в 2015 году — незадолго до того, как Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка, обнаружив дыру в активах организации размером более чем 200 млрд руб. Более того, Беджамов обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 113 млрд руб. во Внешпромбанке. По версии следствия, Беджамов вместе со своей сестрой Ларисой Маркус выдавал невозвратные кредиты фиктивным компаниям, аффилированным с ними, а также списывал средства со счетов клиентов без их ведома. Сейчас Беджамов живет в Лондоне, а Маркус находится в колонии, ее приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.

Большая часть имущества экс-банкира действительно находится за рубежом. В Лондоне Беджамову принадлежат два объекта недвижимости, расположенных на 17 Belgrave Square и 17 Belgrave Mews West в Лондоне (участок и здания выходят на площадь с одной стороны и улицу с другой), оцениваемые судом в £35 млн. Эти объекты были арестованы Тверским районным судом в рамках уголовного дела, расследуемого против Беджамова в России.

В России же финансовый управляющий обнаружила дом и два земельных участка в коттеджном поселке «Дипломат» на Рублево-Успенском шоссе (оцениваются в 100 млн руб.), а также доли в уставном капитале Рузаевского стекольного завода и ОПК, которые оцениваются в 12 тыс. руб. Эти суммы не сравнимы с претензиями кредиторов: Внешпромбанк заявил требования к Беджамову на 113 млрд руб., ВТБ — на 200 млн руб.

Если Беджамов будет признан банкротом в Великобритании, процесс станет вторым против него в этой стране. АСВ с помощью инвесткомпании А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) еще весной 2019 года подало иск к Беджамову в Высокий суд Лондона на $1,75 млрд. Агентство обвиняет экс-банкира в мошенничестве. Рассмотрение дела пока не началось, при этом Беджамов не получает дохода и тратит значительные суммы на юристов и поддержание уровня жизни.

Во время слушаний в Высоком суде выяснилось, что недвижимость Беджамова в Лондоне обременена: здания на Belgrave заложены по долгу на $35 млн в пользу офшорной компании Clement Glory, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. АСВ ранее просило суд признать сделку фиктивной. Возможности кредиторов добраться до этих объектов угрожает и то, что средства Беджамова, из которых финансируется процесс, ограничены. Так, в период с мая по сентябрь 2019 года Беджамов потратил на личные нужды и юристов около $3,5 млн, следовало из материалов суда. В сентябре 2019 года судья оценивал сумму средств, доступных экс-совладельцу ВПБ, в €17,4 млн (около $19 млн). Не исключено, что этот фонд истощится к моменту, как Высокий суд вынесет решение, говорил судья апелляционной инстанции Высокого суда в ноябре 2019 года.

В А1 отказались от комментариев, в АСВ не ответили на запрос РБК.