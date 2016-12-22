Бывшего совладельца Внешпромбанка Беджамова признали банкротом

Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск в марте 2016 года. Его и других бывших собственников банка обвиняют в выводе активов из организации

Георгий Беджамов (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Об этом сообщает «РИА Новости».

В сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ 24 в отношении Беджамова была введена начальная стадия процедуры банкротства — реструктуризация долгов. В реестр требований кредиторов должника внесли долг Беджамова перед ВТБ 24 (около 320 млн руб.) и требования Внешпромбанка (около 3,4 млрд руб.).

По данным «РИА Новости», в понедельник суд также утвердил Любовь Кирееву финансовым управляющим Беджамова на очередную процедуру банкротства, она должна предоставить свой отчет в конце декабря. Ранее в суде другой финансовый управляющий, Дмитрий Гниденко, заявил, что план реструктуризации долгов не представили ему ни кредиторы, ни сам должник, который «на контакт не идет».

Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск в марте 2016 года. Банкир, как и другие бывшие собственники и руководители Внешпромбанка, обвинялся в выводе активов из этой кредитной организации.

В апреле того же года Беджамов был задержан в Монако, однако власти княжества отказались выдавать его России. В сентябре 2016 года Forbes сообщил, что Беджамов покинул Монако и перебрался в Лондон.

Беджамов — брат Ларисы Маркус, также бывшей совладелицы Внешпромбанка и его президента. Ранее она также была признана банкротом. В мае прошлого года Хамовнический суд Москвы признал Ларису Маркус и ее заместителя, Екатерину Глушакову, виновными по делу о хищении у Внешпромбанка 113,5 млрд руб. (их дело выделено в отдельное производство).

Сама Маркус признала свою вину, ее приговорили к девяти годам в колонии общего режима, а спустя несколько месяцев приговор был смягчен, и срок сократили на полгода.