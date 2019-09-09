Суд в Лондоне разрешил беглому банкиру оплатить аренду квартиры в Монако

Экс-владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов сможет заплатить €246 тыс. за аренду квартиры в Монако. Суд пошел ему навстречу, поскольку его семью грозили выселить за долги. По иску АСВ траты Беджамова ограничены €90 тыс. в месяц

Георгий Беджамов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу рухнувшего Внешпромбанка Георгию Беджамову, чьи активы с весны арестованы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заплатить €246 тыс. (около $275 тыс.) за аренду квартиры в Монако, следует из промежуточного решения суда (есть у РБК). В квартире проживает гражданская супруга Беджамова Алина Золотова вместе с детьми, им грозило выселение. Суд также решил, что АСВ должно компенсировать Беджамову судебные издержки в размере £40 тыс. ($49 тыс.).

Заявление экс-банкира рассматривалось в рамках инициированного АСВ процесса (истцом выступает Внешпромбанк, АСВ — его конкурсный управляющий в рамках банкротства) о взыскании с Беджамова $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. В марте и апреле истец добился ареста активов Беджамова в пределах суммы оспариваемого ущерба, писали «Ведомости». Экс-банкиру также запретили любые единовременные траты на сумму больше £50 тыс. ($61,5 тыс.) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах как на личные нужды, так и на аренду жилья.

Беджамов был совладельцем входившего в топ-50 российских банков Внешпромбанка. Клиентами кредитной организации были высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций. Среди них, как писали РБК и Forbes, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева, жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, выявленная в кредитной организации дыра составила 200 млрд руб. Сейчас банк находится в стадии конкурсного производства: его имущество распродают для погашения долгов перед кредиторами. В России Беджамова, сейчас проживающего в Лондоне, объявили в розыск, а его сестру Ларису Маркус, возглавлявшую банк, приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату 113 млрд руб. Поиск активов Беджамова осуществляет A1, инвестиционное подразделение «Альфа-групп», которое занимается процессами АСВ за рубежом. Недавно A1 объявило о вознаграждении за информацию о скрытом имуществе Беджамова. Компания разместила объявления о поиске имущества бывшего владельца ВПБ на экранах международного аэропорта Шереметьево и центра бизнес-авиации Внуково-3.

Сколько нужно беглому банкиру