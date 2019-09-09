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Финансы ,  
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Суд в Лондоне разрешил беглому банкиру оплатить аренду квартиры в Монако
Экс-владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов сможет заплатить €246 тыс. за аренду квартиры в Монако. Суд пошел ему навстречу, поскольку его семью грозили выселить за долги. По иску АСВ траты Беджамова ограничены €90 тыс. в месяц
Георгий Беджамов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу рухнувшего Внешпромбанка Георгию Беджамову, чьи активы с весны арестованы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заплатить €246 тыс. (около $275 тыс.) за аренду квартиры в Монако, следует из промежуточного решения суда (есть у РБК). В квартире проживает гражданская супруга Беджамова Алина Золотова вместе с детьми, им грозило выселение. Суд также решил, что АСВ должно компенсировать Беджамову судебные издержки в размере £40 тыс. ($49 тыс.).

Заявление экс-банкира рассматривалось в рамках инициированного АСВ процесса (истцом выступает Внешпромбанк, АСВ — его конкурсный управляющий в рамках банкротства) о взыскании с Беджамова $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. В марте и апреле истец добился ареста активов Беджамова в пределах суммы оспариваемого ущерба, писали «Ведомости». Экс-банкиру также запретили любые единовременные траты на сумму больше £50 тыс. ($61,5 тыс.) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах как на личные нужды, так и на аренду жилья.

Беджамов был совладельцем входившего в топ-50 российских банков Внешпромбанка. Клиентами кредитной организации были высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций. Среди них, как писали РБК и Forbes, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева, жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, выявленная в кредитной организации дыра составила 200 млрд руб. Сейчас банк находится в стадии конкурсного производства: его имущество распродают для погашения долгов перед кредиторами.

В России Беджамова, сейчас проживающего в Лондоне, объявили в розыск, а его сестру Ларису Маркус, возглавлявшую банк, приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату 113 млрд руб.

Поиск активов Беджамова осуществляет A1, инвестиционное подразделение «Альфа-групп», которое занимается процессами АСВ за рубежом. Недавно A1 объявило о вознаграждении за информацию о скрытом имуществе Беджамова. Компания разместила объявления о поиске имущества бывшего владельца ВПБ на экранах международного аэропорта Шереметьево и центра бизнес-авиации Внуково-3.

Сколько нужно беглому банкиру

  • Первоначально суд ограничил еженедельные траты Беджамова 10 тыс. фунтов стерлингов ($12,3 тыс.) на личные нужды и 35 тыс. фунтов за аренду жилья ($43 тыс.), в мае эта сумма была снижена до 100 тыс. фунтов в месяц за счет уменьшения арендного платежа до 14,75 тыс. фунтов ($18 тыс.) в неделю.
  • В июле экс-банкир просил у суда разрешение тратить более 320 тыс. фунтов ($393,8 тыс.) в месяц на себя и семью, включив в эту сумму не только уже учтенную ренту за пентхаус на Парк-Лейн в Лондоне, но и аренду апартаментов в Монако для жены с детьми — 75 тыс. фунтов ($92,3 тыс.) в месяц. Среди других трат бывший банкир указывал представительские расходы (20 тыс. фунтов, или $24,6 тыс.) на встречи с деловыми партнерами и посещение гольф-клуба (2,5 тыс. фунтов, или $3 тыс.). Но суд тогда не пошел ему навстречу, еще больше сократив траты — со 100 тыс. до 80 тыс. фунтов в месяц. Судья обратил внимание на отсутствие свидетельств того, что с момента отъезда из России в 2015 году Беджамов или его супруга сгенерировали какой-либо доход. Кроме того, Беджамов не представил никаких сведений о своих деловых инициативах, указал судья.
  • Однако 5 сентября суд разрешил Беджамову заплатить просроченную ренту — 250 тыс. фунтов — за квартиру на авеню Принцессы Грейс  в Монако. Его гражданская супруга Алина Золотова поселилась там вместе с детьми в 2016 году, то есть еще до наложения ареста на активы экс-банкира. Как объяснял защитник Беджамова в суде, от Золотовой требовали выплатить задолженность до 6 сентября, угрожая выселением и расторжением договора. Выплата за аренду квартиры в Монако является единовременной. Защитник бывшего банкира сообщил суду, что Золотова ищет жилье подешевле.

Суд согласился с позицией банка, что платеж за аренду квартиры в Монако выходит за рамки лимита по расходам, отмечает представитель A1. «Тем не менее, учитывая, что супругу Беджамова вместе с детьми могли выселить за неуплату аренды, суд принял гуманное решение и разрешил сделать единоразовый платеж, пока она не найдет более бюджетное жилье», — говорит он. Суд «руководствовался принципами гуманности, учитывая высокую вероятность выселения супруги Беджамова вместе с детьми», указывает и представитель АСВ. «Процесс развивается эффективно для банка: получены различные приказы в пользу банка, подано заявление о рассмотрении отдельных эпизодов хищения средств банка в упрощенном судебном порядке, судебное слушание по которому ожидается в декабре 2019 года», — добавляет он.

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РБК направил запрос в юрфирму Mishcon de Reya LLP, представляющую интересы Беджамова в суде.

Доходы банкира

Не факт, что у Беджамова наберется активов на арестованные 1,34 млрд фунтов. Сам экс-банкир сообщал суду, что его состояние составляло около $500 млн, а ежегодный доход — $2 млн в год, следует из материалов суда (есть у РБК, ранее об этом писала Русская служба Би-би-си). Несмотря на заявленное им состояние и сумму арестованных активов, банкира не было в списке Forbes. Журнал объяснил, что не учитывает суммы, которые были похищены, и это доказано судом.

Доход Беджамова пока складывается только из продажи имущества. Так, он продал свою долю (33%) в отеле Badrutt’s Palace Hotel AG на берегу озера Санкт-Мориц в Швейцарии, и в одном из июльских решений суда отмечалось, что после этого на личном счете Беджамова образовалось всего $18 млн. Деньги уходят не только на гонорары адвокатам, но и на выплаты по долгам. Как следует из материалов суда, 15 июля суд разрешил экс-банкиру выплатить $700 тыс. за долг по кредитной карте и еще 60 тыс. фунтов, которые Беджамов задолжал бару и отелю за еду на вынос, деловые обеды и развлечения. К началу сентября сумма на счете Беджамова сократилась до $12,6 млн.

У Беджамова есть два дома в Лондоне в районе Белгравия, писали ранее «Открытые медиа». Но оба здания, как говорится в материалах дела, заложены офшору Clement Glory Ltd., зарегистрированному на Британских Виргинских Островах. Этому офшору, чьи бенефициары не раскрываются, Беджамов задолжал $35 млн.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Внешпромбанк, Георгий Беджамов
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