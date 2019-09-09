Суд в Лондоне разрешил беглому банкиру оплатить аренду квартиры в Монако

Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу рухнувшего Внешпромбанка Георгию Беджамову, чьи активы с весны арестованы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заплатить €246 тыс. (около $275 тыс.) за аренду квартиры в Монако, следует из промежуточного решения суда (есть у РБК). В квартире проживает гражданская супруга Беджамова Алина Золотова вместе с детьми, им грозило выселение. Суд также решил, что АСВ должно компенсировать Беджамову судебные издержки в размере £40 тыс. ($49 тыс.).
Заявление экс-банкира рассматривалось в рамках инициированного АСВ процесса (истцом выступает Внешпромбанк, АСВ — его конкурсный управляющий в рамках банкротства) о взыскании с Беджамова $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. В марте и апреле истец добился ареста активов Беджамова в пределах суммы оспариваемого ущерба, писали «Ведомости». Экс-банкиру также запретили любые единовременные траты на сумму больше £50 тыс. ($61,5 тыс.) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах как на личные нужды, так и на аренду жилья.
Беджамов был совладельцем входившего в топ-50 российских банков Внешпромбанка. Клиентами кредитной организации были высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций. Среди них, как писали РБК и Forbes, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева, жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, выявленная в кредитной организации дыра составила 200 млрд руб. Сейчас банк находится в стадии конкурсного производства: его имущество распродают для погашения долгов перед кредиторами.
В России Беджамова, сейчас проживающего в Лондоне, объявили в розыск, а его сестру Ларису Маркус, возглавлявшую банк, приговорили к девяти годам лишения свободы за растрату 113 млрд руб.
Поиск активов Беджамова осуществляет A1, инвестиционное подразделение «Альфа-групп», которое занимается процессами АСВ за рубежом. Недавно A1 объявило о вознаграждении за информацию о скрытом имуществе Беджамова. Компания разместила объявления о поиске имущества бывшего владельца ВПБ на экранах международного аэропорта Шереметьево и центра бизнес-авиации Внуково-3.
Сколько нужно беглому банкиру
- Первоначально суд ограничил еженедельные траты Беджамова 10 тыс. фунтов стерлингов ($12,3 тыс.) на личные нужды и 35 тыс. фунтов за аренду жилья ($43 тыс.), в мае эта сумма была снижена до 100 тыс. фунтов в месяц за счет уменьшения арендного платежа до 14,75 тыс. фунтов ($18 тыс.) в неделю.
- В июле экс-банкир просил у суда разрешение тратить более 320 тыс. фунтов ($393,8 тыс.) в месяц на себя и семью, включив в эту сумму не только уже учтенную ренту за пентхаус на Парк-Лейн в Лондоне, но и аренду апартаментов в Монако для жены с детьми — 75 тыс. фунтов ($92,3 тыс.) в месяц. Среди других трат бывший банкир указывал представительские расходы (20 тыс. фунтов, или $24,6 тыс.) на встречи с деловыми партнерами и посещение гольф-клуба (2,5 тыс. фунтов, или $3 тыс.). Но суд тогда не пошел ему навстречу, еще больше сократив траты — со 100 тыс. до 80 тыс. фунтов в месяц. Судья обратил внимание на отсутствие свидетельств того, что с момента отъезда из России в 2015 году Беджамов или его супруга сгенерировали какой-либо доход. Кроме того, Беджамов не представил никаких сведений о своих деловых инициативах, указал судья.
- Однако 5 сентября суд разрешил Беджамову заплатить просроченную ренту — 250 тыс. фунтов — за квартиру на авеню Принцессы Грейс в Монако. Его гражданская супруга Алина Золотова поселилась там вместе с детьми в 2016 году, то есть еще до наложения ареста на активы экс-банкира. Как объяснял защитник Беджамова в суде, от Золотовой требовали выплатить задолженность до 6 сентября, угрожая выселением и расторжением договора. Выплата за аренду квартиры в Монако является единовременной. Защитник бывшего банкира сообщил суду, что Золотова ищет жилье подешевле.