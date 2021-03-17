Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,46 72,71 EUR Нал. 87,37 86,61 USD Бирж. 73,07 +0,22 EUR Бирж. 87,00 +0,25 USD ЦБ. 72,96 -0,27 EUR ЦБ. 86,99 -0,37 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 56214,00 -647,00 IMOEX 3589,83 +0,15% RTSI 1552,81 +0,57% Brent 68,08 -0,13% DJIA 32825,95 -0,39% Nasdaq 13471,57 +0,09%
Аудит атаковал оборону и правопорядок
Лента новостей
Различия или дискриминация: существуют ли особые «женские» инвестиции 09:56, PRO Сенатор Косачев станет замом Матвиенко 09:47, Политика Бизнес-тренер Нилофер Мерчант: «Вы игнорируете 70% новых идей» 09:35, PRO Суд в Москве подтвердил арест президента ФСБ по делу о мошенничестве 09:34, Общество В Москве машина въехала в высаживающий людей на остановке автобус 09:29, Общество Бизнес-леди, нейросети и дресс-код: как увольнять и набирать сотрудников 09:28, РБК Стиль и Ermanno Scervino В Минэнерго рассказали о «срочных мерах» по сдерживанию цен на бензин 09:19, Экономика Машина сбила троих человек на пешеходном переходе на юге Москвы 09:13, Общество Россияне заявили о желании вернуть прежний пенсионный возраст и казнь 09:04, Общество Уик-энд с кубанским характером: куда стоит отправиться именно вам. Тест 08:59, РБК и Николаевские сыроварни В Общественной палате предложили ввести новую категорию льготников 08:56, Общество Новый топливный кризис, санкции за «очернение Байдена». Главное за ночь 08:50, Общество В преддверии бури: какая участь ждет медиаимперию Руперта Мердока 08:45, PRO Радулов забил первый гол в матче НХЛ спустя полтора месяца после травмы 08:43, Спорт Рособоронэкспорт заявил об учете членства Турции в НАТО при продаже С-400 08:40, Политика Сказки и учебники стали самыми популярными книгами на русском за рубежом 08:30, Общество На какие импортные товары растет спрос у россиян 08:30, РБК и Банк «Открытие» Citigroup назвала сроки полной пропажи сигарет в Европе 08:29, Общество РБК Pro: как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром 08:19, PRO Тиньков назвал тройку будущих лидеров списка российских миллиардеров 08:12, Бизнес Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист 08:01, РБК и Инвитро Большая часть Грузии осталась без света из-за аварии на ЛЭП 07:56, Общество Исландия разрешила въезд привившимся одобренными в ЕС вакцинами 07:41, Общество Тренер клуба НХЛ назвал Овечкина величайшим бомбардиром всех времен 07:36, Спорт Чего не хватает российским продуктовым магазинам 07:23, РБК и Русский продукт Капризов набрал очки в четвертой игре подряд в НХЛ 07:19, Спорт В посольстве России ответили на обвинения США во вмешательстве в выборы 07:13, Политика Экономисты оценили вероятность быстрого повышения ключевой ставки 07:00, Финансы
Газета
Аудит атаковал оборону и правопорядок
Газета № 031 (3320) (1703) Экономика,
0

Аудит атаковал оборону и правопорядок

Счетная палата отчиталась о финансовых нарушениях в сфере национальной безопасности
Финансовые нарушения в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2020 году составили ₽124,9 млрд — треть от всех нарушений, выявленных Счетной палатой. В 2019 году сумма была выше — ₽304,4 млрд
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Нарушения при осуществлении финансовой деятельности в сфере обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка составили 35% от общей суммы злоупотреблений, выявленных Счетной палатой в 2020 году. Это следует из годового отчета ведомства, с которым ознакомился РБК.

Всего за прошлый год аудиторы Счетной палаты выявили почти 3,7 тыс. нарушений в работе государственных органов на сумму 355,5 млрд руб. В 2019 году объем обнаруженных нарушений был в 2,5 раза выше — 4,4 тыс. на 884,6 млрд руб. «Однако проводить сопоставление цифр довольно сложно, так как каждый год проходят разные по смыслу проверки, в разной степени нацеленные на выявление конкретных нарушений», — пояснили РБК в Счетной палате.

Во втором квартале минувшего года вследствие пандемии Счетная палата приостанавливала проверочные и экспертно-аналитические мероприятия, напомнил во вступлении к отчету глава ведомства Алексей Кудрин. «Мы стремились не оказать чрезмерную контрольную нагрузку на ведомства, находившиеся на передовой борьбы с коронавирусом, а также не подвергнуть риску заражения ни наших инспекторов, ни сотрудников проверяемых организаций», — указал он. Вследствие этого часть проверок была перенесена на более поздний срок и должна завершиться уже в 2021 году.

Наибольшая доля нарушений, выявленных Счетной палатой в 2020 году, приходится на нарушения при госзакупках и закупках отдельными видами юридических лиц (госкорпорациями, госкомпаниями и так далее) — 108,7 млрд руб. На втором месте — нарушения при формировании и исполнении бюджета — 70,6 млрд руб.

Экономика
Счетная палата выявила недостатки в работе российских технопарков Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

В результате работы аудиторов в бюджеты всех уровней российской бюджетной системы и бюджет Союзного государства было возвращено 16,4 млрд руб., отчиталась палата. В том числе в бюджет вернулось 5,4 млрд руб. по направленным в прокуратуру материалам Счетной палаты за 2020-й и предыдущие годы, содержащим сведения, составляющие государственную тайну.

Для сравнения: в 2018 году аудиторы обеспечили возврат в бюджетную систему 7,5 млрд руб., в 2019-м — 4,5 млрд руб.

По итогам проверок в 2020 году Счетная палата направила в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру 52 материала, по ним было возбуждено 15 уголовных дел, еще 17 — по материалам, направленным в предыдущие годы, отчитались аудиторы.

Нарушения в сфере обороны и безопасности

В ходе проверок по направлению «Аудит обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности» были выявлены нарушения на общую сумму 124,9 млрд руб. Сюда входят результаты проверок как по открытым сведениям, так и по информации ограниченного доступа и сведениям, составляющим гостайну, указывает Счетная палата. В годовом отчете СП за прошлый год объем нарушений по линии обороны и безопасности не раскрывался (для него была выбрана другая концепция с акцентом на наиболее значимые мероприятия). Сумма выявленных нарушений за 2019 год составила 304,4 млрд руб., уточнили РБК в Счетной палате. Их доля в общем объеме была сопоставима с долей в 2020 году — 34%.

В основном злоупотребления в прошлом году были связаны:

  • с закупочной деятельностью (102,7 млрд руб.). В эту сумму входят все финансовые нарушения, имеющие денежное выражение, пояснили РБК в Счетной палате, в том числе «потери государства, размер завышения цен госконтрактов и суммы других нарушений»;
  • с ведением бухучета и представлением бухгалтерской отчетности (8,2 млрд руб.);
  • с необеспечением эффективности использования средств (5,8 млрд руб.);
  • с реализацией Федеральной адресной инвестиционной программы (5,5 млрд руб.).

В рамках аудита направления Счетная палата проверяла работу 11 ведомств, которые преимущественно относятся к силовому блоку. Также осуществлялся контроль над другими министерствами и ведомствами, включая Минфин и Минпромторг. Объем финансирования подконтрольных министерств и ведомств составил около трети всех расходов федерального бюджета, отмечает Счетная палата. Как показывает практика, причины возникновения нарушений не всегда относятся к зоне ответственности одного проверяемого ведомства, подчеркивают аудиторы.

Общество
Счетная палата заявила о резком сокращении плановой медпомощи в пандемию Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В результате работы Счетной палаты по направлению «Аудит обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в бюджет было возвращено почти 5,8 млрд руб., основная часть из них — после направления материалов проверок в Генпрокуратуру.

«Большая часть уголовных дел по материалам проверок Счетной палаты 2020 года была возбуждена по результатам проверок в сфере национальной обороны и безопасности», — указывается в отчете. В пример аудиторы приводят 12 уголовных дел, возбужденных по результатам аудита исполнения бюджета 2019 года в Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардии) и ее подведомственном образовательном учреждении. Речь идет о завышении стоимости госконтрактов, заключенных с ООО «СпецШвейСнаб» на поставку вещевого имущества, а также хищений выделенных на эти цели бюджетных средств в размере 676,05 млн руб. 11 уголовных дел возбуждены в отношении гендиректора «СпецШвейСнаба», со стороны Росгвардии к уголовной ответственности привлечен Сергей Милейко, бывший замдиректора службы, ответственный за заключение контрактов. РБК направил запрос в пресс-службу Росгвардии.

Ранее Счетная палата отчитывалась о неисполненных бюджетных назначениях в 2020 году. Их наибольший объем был установлен по разделам федерального бюджета «Общегосударственные вопросы» (443,4 млрд руб., или 22,7% показателя сводной росписи), «Национальная оборона» (139,3 млрд руб., или 4,2%), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (117,2 млрд руб., или 5%) (.pdf). Годом ранее больше всего бюджетных средств остались непотраченными в разделах «Национальная экономика» (254 млрд руб.) и «Национальная оборона» (236 млрд руб.). В 2020 году в четверку распорядителей бюджетных средств, у которых аудиторы выявили наибольший объем неисполненных расходов, вошла госкорпорация «Роскосмос». РБК направил запросы в Минобороны и «Роскосмос».

Авторы: Анна Гальчева, Иван Ткачёв, Инна Сидоркова.
Теги: Счетная палата , национальная оборона
Материалы по теме
Счетная палата выявила недостатки в работе российских технопарков Экономика
Счетная палата сообщила о плане проверок в 2021 году Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter