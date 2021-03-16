Счетная палата выявила недостатки в работе российских технопарков

Оценить эффективность работы технопарков не позволяют недостатки системы мониторинга. Также не налажен механизм взаимодействия между федеральными и региональными властями по их финансированию, считают аудиторы

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Проблемы в регулировании и недостатки системы мониторинга и контроля не позволяют в полной мере оценить работу индустриальных парков и технопарков. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проведенной по поручению президента проверки, говорится на сайте палаты. В проверке приняли участие контрольно-счетные органы Московской, Новосибирской, Калужской, Кемеровской, Самарской и Пензенской областей.

«Проверка показала, что требования к паркам и технопаркам предусмотрены различными нормативными правовыми актами, а к резидентам — и вовсе не унифицированы. Также требует уточнения статус технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. В некоторых случаях не определен даже тип создаваемого парка», — заявила аудитор Светлана Орлова.

Также в Счетной палате указали на низкий уровень взаимодействия между федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также заинтересованными организациями. Это, а также отсутствие отвечающего за координацию мер поддержки органа привело к тому, что Минпромторг оказал повторную господдержку паркам, которые ранее уже получили ее от Минэкономразвития, обнаружили аудиторы. «В настоящее время Минпромторг уже вносит изменения в нормативные правовые документы, исключающие такую возможность. Однако дополнительные расходы федерального бюджета на повторную поддержку ОЭЗ «Алабуга» и парка КИП «Мастер» составили 3,2 млрд руб.», — сообщил аудитор Андрей Перчян.

Еще один неурегулированный вопрос — мониторинг деятельности парков и технопарков, заявили аудиторы. По их данным, созданная как инструмент мониторинга геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров (ГИСИП) содержит неполные и неактуальные данные, а на региональном уровне в большинстве субъектов мониторинг не проводится.