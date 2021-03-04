Счетная палата заявила о резком сокращении плановой медпомощи в пандемию

Как выяснили аудиторы Счетной палаты, борьба с COVID-19 вызвала сокращение плановой медпомощи по неинфекционным заболеваниям, что привело к рискам роста заболеваемости. Сохранить объемы оказания помощи удалось только в онкологии

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В прошлом году борьба с коронавирусом COVID-19 привела к резкому сокращению объемов своевременной плановой медицинской помощи по неинфекционным заболеваниям, включая сердечно-сосудистые и эндокринные. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП), который посвящен анализу бюджетных расходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Аудиторы Счетной палаты выяснили, что сокращение медицинской помощи во время первой волны коронавируса наблюдалось как в круглосуточных, так и в дневных стационарах. В период с апреля по август среднее отклонение объемов оказания плановой помощи составило 52,4% (за аналогичный период 2019-го этот показатель составлял 26,2%).

Кроме того, как говорится в отчете, с апреля прошлого года произошло резкое снижение числа профилактических осмотров и диспансеризаций, а в ряде медицинских организаций они и вовсе прекратились. Сохранить объемы оказания плановой медицинской помощи удалось только в онкологии, утверждает СП.

«Выявлены риски роста заболеваемости в связи с отсутствием своевременно оказанной плановой медицинской помощи по группам неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности. В первую очередь, сердечно-сосудистые, эндокринные», — говорится в отчете.