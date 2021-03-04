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Пандемия коронавируса ,  
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Счетная палата заявила о резком сокращении плановой медпомощи в пандемию

Как выяснили аудиторы Счетной палаты, борьба с COVID-19 вызвала сокращение плановой медпомощи по неинфекционным заболеваниям, что привело к рискам роста заболеваемости. Сохранить объемы оказания помощи удалось только в онкологии
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В прошлом году борьба с коронавирусом COVID-19 привела к резкому сокращению объемов своевременной плановой медицинской помощи по неинфекционным заболеваниям, включая сердечно-сосудистые и эндокринные. Об этом говорится в отчете Счетной палаты (СП), который посвящен анализу бюджетных расходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Аудиторы Счетной палаты выяснили, что сокращение медицинской помощи во время первой волны коронавируса наблюдалось как в круглосуточных, так и в дневных стационарах. В период с апреля по август среднее отклонение объемов оказания плановой помощи составило 52,4% (за аналогичный период 2019-го этот показатель составлял 26,2%).

Кроме того, как говорится в отчете, с апреля прошлого года произошло резкое снижение числа профилактических осмотров и диспансеризаций, а в ряде медицинских организаций они и вовсе прекратились. Сохранить объемы оказания плановой медицинской помощи удалось только в онкологии, утверждает СП.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Выявлены риски роста заболеваемости в связи с отсутствием своевременно оказанной плановой медицинской помощи по группам неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности. В первую очередь, сердечно-сосудистые, эндокринные», — говорится в отчете.

По данным Счетной палаты, пандемия коронавируса привела к существенным изменениям в структуре оказываемой помощи и сопровождалась ростом задолженности медицинских организаций. «В медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, период сокращения числа профосмотров и диспансеризаций с апреля 2020 года совпал с периодом существенного роста задолженности по выданным авансам — от 36,2% в мае до 125,6% в июне по сравнению с уровнями 2019 года», — говорится в отчете. При этом в стационарных условиях разница также оказалась ощутимой (задолженность выросла с 54,7% в апреле до 219,7% в мае).

Как выяснили аудиторы, российским регионам не хватает средств для эффективного исполнения полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). В ходе анализа, как сообщила замглавы Счетной палаты Галина Изотова, были выявлены признаки, которые могут указывать как на наличие скрытого дефицита финансирования территориальных программ ОМС, так и на недостатки планирования и исполнения объемов медпомощи в рамках территориальной программы ОМС. «Кроме того, установлено, что у медицинских организаций недостаточно средств ОМС для финансирования текущих расходов», — добавила она.

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По данным СП, в структуре затрат системы ОМС доминируют траты на оплату труда, которые в среднем по стране составляют 68,9%. При этом в отдельных случаях этот показатель достигает 91%, что свидетельствует о недофинансировании других статей расходов, отметила Изотова.

Помимо этого, Счетная палата установила, что в некоторых регионах неоплаченные объемы медицинской помощи, которая была оказана сверх плана, достигают 13–18% от утвержденных значений, в то время как в других субъектах сверхплановые объемы отсутствуют, что указывает на наличие скрытого дефицита финансирования.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В СП подчеркнули, что оценить потребность в финансировании базовой программы ОМС сейчас не представляется возможным, поскольку стандарты оказания медицинской помощи утверждены не по всем заболеваниям и охватывают преимущественно стационарную помощь. Счетная палата также отмечает, что нормативно-правовое регулирование переданных полномочий в сфере ОМС не является достаточным.

«Конечно же, полномочия должны быть нормированы. И мы об этом говорили в ходе принятия нового закона о внесении изменений в систему обязательного медицинского страхования. Также уже приняты изменения в законодательство об усилении контроля за реализацией переданных полномочий, в том числе в сфере ОМС», — приводит слова председателя ФОМС Елены Черняковой пресс-служба Счетной палаты.

По ее словам, в настоящее время совместно с Минздравом прорабатываются критерии оценки и ответственность, которая должна наступать в случае недостижения тех параметров, которые были определены в рамках переданных полномочий регионам в сфере ОМС.

Автор
Михаил Юшков
пандемия коронавирус COVID-19 ФОМС Счетная палата
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