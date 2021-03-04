Счетная палата заявила о резком сокращении плановой медпомощи в пандемию

По данным Счетной палаты, пандемия коронавируса привела к существенным изменениям в структуре оказываемой помощи и сопровождалась ростом задолженности медицинских организаций. «В медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, период сокращения числа профосмотров и диспансеризаций с апреля 2020 года совпал с периодом существенного роста задолженности по выданным авансам — от 36,2% в мае до 125,6% в июне по сравнению с уровнями 2019 года», — говорится в отчете. При этом в стационарных условиях разница также оказалась ощутимой (задолженность выросла с 54,7% в апреле до 219,7% в мае).
Как выяснили аудиторы, российским регионам не хватает средств для эффективного исполнения полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). В ходе анализа, как сообщила замглавы Счетной палаты Галина Изотова, были выявлены признаки, которые могут указывать как на наличие скрытого дефицита финансирования территориальных программ ОМС, так и на недостатки планирования и исполнения объемов медпомощи в рамках территориальной программы ОМС. «Кроме того, установлено, что у медицинских организаций недостаточно средств ОМС для финансирования текущих расходов», — добавила она.
По данным СП, в структуре затрат системы ОМС доминируют траты на оплату труда, которые в среднем по стране составляют 68,9%. При этом в отдельных случаях этот показатель достигает 91%, что свидетельствует о недофинансировании других статей расходов, отметила Изотова.
Помимо этого, Счетная палата установила, что в некоторых регионах неоплаченные объемы медицинской помощи, которая была оказана сверх плана, достигают 13–18% от утвержденных значений, в то время как в других субъектах сверхплановые объемы отсутствуют, что указывает на наличие скрытого дефицита финансирования.
В СП подчеркнули, что оценить потребность в финансировании базовой программы ОМС сейчас не представляется возможным, поскольку стандарты оказания медицинской помощи утверждены не по всем заболеваниям и охватывают преимущественно стационарную помощь. Счетная палата также отмечает, что нормативно-правовое регулирование переданных полномочий в сфере ОМС не является достаточным.
«Конечно же, полномочия должны быть нормированы. И мы об этом говорили в ходе принятия нового закона о внесении изменений в систему обязательного медицинского страхования. Также уже приняты изменения в законодательство об усилении контроля за реализацией переданных полномочий, в том числе в сфере ОМС», — приводит слова председателя ФОМС Елены Черняковой пресс-служба Счетной палаты.
По ее словам, в настоящее время совместно с Минздравом прорабатываются критерии оценки и ответственность, которая должна наступать в случае недостижения тех параметров, которые были определены в рамках переданных полномочий регионам в сфере ОМС.