Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,32 72,45 EUR Нал. 87,45 86,56 USD Бирж. 72,93 +0,13 EUR Бирж. 87,01 +0,13 USD ЦБ. 73,23 -0,28 EUR ЦБ. 87,35 -0,45 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 53854,74 -1985,26 IMOEX 3584,49 +1,27% RTSI 1543,99 +1,61% Brent 68,17 -1,62% DJIA 32953,46 +0,53% Nasdaq 13459,71 +1,05%
Андрей Мельниченко избавляется от дублеров
Лента новостей
Уик-энд с кубанским характером: куда стоит отправиться именно вам. Тест 08:59, РБК и Николаевские сыроварни Отказы по ипотеке, «экономическое Гуантанамо». Главное за ночь 08:50, Общество Власти выбрали проекты МТС и «Яндекса» для «регуляторной песочницы» 08:46, Технологии и медиа СМИ узнали о планах собирать данные о скорости машин и усталости водителя 08:44, Общество Токен вместо холста: как цифровое искусство стало многомиллионным рынком 08:34, PRO На какие импортные товары растет спрос у россиян 08:30, РБК и Банк «Открытие» Коренная американка впервые стала министром США 08:22, Политика Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист 08:01, РБК и Инвитро Бизнес в пандемию нарастил привлечение денег в обмен на долги клиентов 08:00, Бизнес Вагоны с углем сошли с рельсов в Челябинской области 07:32, Общество В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса 07:24, Общество Чего не хватает российским продуктовым магазинам 07:23, РБК и Русский продукт Премьеру Японии поставили первую дозу вакцины перед визитом в США 07:05, Политика В России появится фонд отечественного онлайн-контента 07:00, Технологии и медиа Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение 06:43, РБК и СберБизнес СМИ узнали о планах ужесточить наказание за повторное пьяное вождение 06:33, Общество Опрос показал долю откладывающих часть зарплаты россиян 06:30, Общество Самолету рейса Новосибирск — Иркутск пришлось вернуться из-за датчика 06:25, Общество Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров 05:55, РБК Стиль и Miele Депутат бундестага назвал условие для признания Западом Крыма российским 05:42, Политика Доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за четыре года 05:35, Финансы Bloomberg узнал о планах масштабного повышения налогов в США 05:31, Политика Патрушев привез во Вьетнам безвозмездно переданную партию вакцины 05:29, Общество За что вручают премии малому бизнесу 05:10, РБК и Альфа-Банк Овечкин вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 05:00, Спорт В Совфеде предложили Минтруду разрешить женщинам ремонтировать самолеты 04:50, Общество СМИ узнали о планах властей дать компаниям доступ к медкартам россиян 04:41, Общество Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке 04:18, РБК Cтиль и Dyson
Газета
Андрей Мельниченко избавляется от дублеров
Газета № 030 (3319) (1603) Бизнес,
0

Андрей Мельниченко избавляется от дублеров

СУЭК и «Еврохим» частично объединят системы управления
Бизнесмен Андрей Мельниченко объединит управленческие функции своих активов в добыче угля, производстве удобрений и электроэнергетике. Но эксперты предупреждают о рисках из-за разной специфики бизнесов
Андрей Мельниченко
Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Миллиардер Андрей Мельниченко, состояние которого Forbes оценивает в $12,5 млрд, решил изменить систему управления своими активами в добыче угля, производстве удобрений и электроэнергетике СУЭК и «Еврохима», чтобы убрать дублирующие функции. Об этом РБК рассказали три источника, знакомых с планами бизнесмена.

РБК направил запросы в СУЭК, «Еврохим», Сибирскую генерирующую компанию (СГК, входит в СУЭК) и представителю Мельниченко.

В чем суть реорганизации

Реорганизация необходима для того, чтобы исключить дублирование управленческих функций обеих компаний, пояснил РБК источник, близкий к СУЭК. Он привел в пример недавно начатую реорганизацию ЛУКОЙЛа: компания создаст центр поддержки бизнеса, в который переведет часть персонала центрального аппарата. Он же будет оказывать услуги «дочкам» нефтяной компании.

Как рассказали собеседники РБК, процесс реорганизации активов Мельниченко уже начат.

  • Первым этапом стали выделение и консолидация транспортных активов производителя угля СУЭК и производителя удобрений «Еврохим» на базе нового логистического холдинга «Национальная транспортная компания» (НТК).
  • Следующим шагом может стать объединение управленческих функций СУЭК и «Еврохима» на базе единой сервисной платформы — в нее войдет блок капитальных проектов, стратегических финансов, стратегического развития, слияния и поглощения, закупок, промышленной безопасности, бизнес-систем, управления персоналом, юридической поддержки, информационных технологий и пр.
  • Ответственность за выполнение этих задач разделят между собой главы обеих компаний — Степан Солженицын (СУЭК) и Владимир Рашевский («Еврохим»). За Рашевским закрепят финансы, стратегию и капитальные проекты, за Солженицыным — все остальное. Кроме того, в подчинении главы СУЭК останутся СГК и НТК.

По информации собеседников РБК, сейчас также обсуждается создание единой управляющей компании, задачей которой будет создание и развитие направлений угля (на базе СУЭК), генерации (СГК) и логистики (НТК). Компания в случае принятия решения о ее создании будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Русский в Приморье. Мельниченко уже начал переводить туда свои активы.

Какие последствия у реорганизации

Источник, близкий к СУЭК, отметил, что обе компании после реорганизации сохранят свою стратегическую, финансовую и коммерческую независимость. По его словам, предполагается, что численность сотрудников обеих компаний в ходе управленческой реформы не изменится, но будет «переток» некоторого количества из одной компании в другую.

$3,8 млрд прибыли и 95 тыс. сотрудников

Мельниченко владеет СУЭК и «Еврохимом» через кипрскую AIM Capital. Обе компании завершили прошлый год с прибылью: доналоговая прибыль СУЭК составила $2 млрд, маржа по EBITDA — 30% (показатели включают финансовые результаты СГК и НТК). «Еврохим» заработал $1,8 млрд доналоговой прибыли, рентабельность составила 29%. В СУЭК работают 70 тыс. сотрудников, а в «Еврохиме» — около 25 тыс. (сообщил представитель компании).

Однако при подобных реорганизациях неизбежна оптимизация сотрудников, поскольку новая структура призвана убрать дублирующие функции, замечает партнер практики промышленности и энергетики Odgers Berndtson Рустам Бостанов. По его мнению, высвобождение значительной части сотрудников необязательно ведет к достижению целей роста капитализации и маржинальности бизнеса, поскольку, по его словам, в новой конструкции будут объединены функции очень разных компаний — производителя удобрений с клиентами в агросекторе, производителя угля с клиентами в энергетике и генерирующей компании с клиентами в муниципалитетах. По словам Бостанова, в мировой практике таких примеров совсем немного.

Бизнес
«Еврохим» Андрея Мельниченко отказался инвестировать в порт Тамань Порт Тамань

Видимо, таким образом пытаются оптимизировать расходы на управленческий аппарат и улучшить управляемость разных бизнесов, подчинив их единому руководству, полагает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Но он опасается, что в результате произойдет размывание ответственности. По его мнению, единая структура управления у компаний может привести к неэффективным решениям в силу большого объема задач и игнорирования отдельных локальных проблем на местах. «Погоня за сверхэффективностью менеджмента — это очень популярная история, которая обычно заканчивается ростом неэффективных управленческих решений», — резюмировал Худалов.

Но аналитик сомневается, что реорганизация управленческой системы даст старт к объединению бизнесов. «В свете растущего давления на угольную отрасль объединять какие-либо активы с угольной добычей — это ставить их под удар», — пояснил он. Последние годы в мире набирает силу тренд на так называемое ответственное инвестирование — ESG (от англ. environmental, social, governance). Международные банки и инвестфонды вводят запреты на финансирование угольных проектов, инвестирование средств в проекты, связанные с добычей и использованием твердых углеводородов. Как итог, для угольщиков растет стоимость привлечения средств.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: СУЭК , Андрей Мельниченко , «ЕвроХим»
Материалы по теме
Вагонный бизнес Несиса обошелся СУЭК в $425 млн Бизнес
Мельниченко создаст новый крупный транспортный холдинг Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter