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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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«Еврохим» Андрея Мельниченко отказался инвестировать в порт Тамань
Компания «Еврохим» решила не участвовать в строительстве порта Тамань. Вместо этого она вернется к проекту создания терминала по перевалке минеральных удобрений в порту Усть-Луга, сообщили источники РБК
Порт Тамань (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

«Еврохим» Андрея Мельниченко в декабре прошлого года отказался участвовать в проекте строительства порта Тамань. Об этом РБК сообщили источники, близкие к потенциальным соинвесторам проекта.

По словам одного из собеседников РБК, компания решила вернуться к строительству терминала в порту Усть-Луга, которое было остановлено в 2017 году. Представитель «Еврохима» не ответил на запрос РБК.

«Еврохим» собирался стать одним из якорных инвесторов порта Тамань, построив терминал минеральных удобрений на 11 млн т. Но подтвердили свое участие в проекте только «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева, СУЭК, «Сибирский деловой Союз» (СДС) (угольные терминалы) и «Металлоинвест» Алишера Усманова (терминал металлогрузов). Кроме того, планом предусмотрено строительство бункеровочной базы «дочкой» «Роснефти» — «РН-Бункер», зернового терминала — аграрным холдингом «Эфко» и терминала специального назначения «Ростехом».

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Концессионером проекта строительства порта Тамань, который оценивается в 231 млрд руб., является «РМП-Тамань» (входит в «Росморпорт»). Предполагается, что сначала стратегический инвестор выкупит 75% в этой проектной компании, а затем продаст доли остальным инвесторам — владельцам терминалов. На первом этапе грузооборот порта оценивается в 66,9 млн т.

Согласно последнему варианту проекта, стратегическим инвестором станет подведомственная Минтрансу Государственная транспортная логистическая компания (ГТЛК). Ранее на этот статус претендовали РЖД и «Ростех». Причем, по словам источника РБК, участие «Ростеха» решили ограничить из-за риска санкций. Поэтому госкорпорация сможет стать лишь инвестором терминала спецгрузов либо получить миноритарную долю в проектной компании.

«Ростех» в числе других промышленных компаний заинтересован в развитии современной портовой инфраструктуры в России. Однако говорить о масштабах участия компании в проекте строительства порта «Тамань» сейчас преждевременно», — заявил представитель госкорпорации.

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Создание сухогрузного порта Тамань обсуждалось несколько лет. В сентябре 2013 года стало известно о том, что территория существующего порта Тамань будет расширена для реализации проекта. В связи со сложной структурой проекта его проработка затягивается. По данным «Коммерсанта», на совещании у вице-премьера Максима Акимова 31 мая Минэкономики и ФАС не поддержали финансовую модель проекта, предложенную Минтрансом: их беспокоит заключение концессии без конкурса и участие в проекте ГТЛК. Но Акимов поручил к 15 июня завершить все согласования. Кроме того, в модели Минтранса предусмотрен взнос на сумму 23 млрд руб. в уставный капитал концессионера, а бюджета на это у ГТЛК нет. Поэтому госкомпания запросила отсрочку до октября.

Представитель Акимова перенаправил запрос РБК в Минтранс. В пресс-службе Минтранса также отказались от комментариев по существу.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Андрей Мельниченко, порт Тамань, «Еврохим»
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