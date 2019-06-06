«Еврохим» Андрея Мельниченко отказался инвестировать в порт Тамань

Компания «Еврохим» решила не участвовать в строительстве порта Тамань. Вместо этого она вернется к проекту создания терминала по перевалке минеральных удобрений в порту Усть-Луга, сообщили источники РБК

Порт Тамань (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

«Еврохим» Андрея Мельниченко в декабре прошлого года отказался участвовать в проекте строительства порта Тамань. Об этом РБК сообщили источники, близкие к потенциальным соинвесторам проекта.

По словам одного из собеседников РБК, компания решила вернуться к строительству терминала в порту Усть-Луга, которое было остановлено в 2017 году. Представитель «Еврохима» не ответил на запрос РБК.

«Еврохим» собирался стать одним из якорных инвесторов порта Тамань, построив терминал минеральных удобрений на 11 млн т. Но подтвердили свое участие в проекте только «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева, СУЭК, «Сибирский деловой Союз» (СДС) (угольные терминалы) и «Металлоинвест» Алишера Усманова (терминал металлогрузов). Кроме того, планом предусмотрено строительство бункеровочной базы «дочкой» «Роснефти» — «РН-Бункер», зернового терминала — аграрным холдингом «Эфко» и терминала специального назначения «Ростехом».

Концессионером проекта строительства порта Тамань, который оценивается в 231 млрд руб., является «РМП-Тамань» (входит в «Росморпорт»). Предполагается, что сначала стратегический инвестор выкупит 75% в этой проектной компании, а затем продаст доли остальным инвесторам — владельцам терминалов. На первом этапе грузооборот порта оценивается в 66,9 млн т.