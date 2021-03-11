Бумаги «Россети Юг» взлетели на сговоре

ЦБ зафиксировал первую попытку повлиять на фондовый рынок через Telegram-каналы

В России набирают силу свои «инвесторы с Reddit»: ЦБ впервые выявил попытку разогнать цену акций с помощью Telegram-каналов. Организаторы планировали закрыть позиции, когда «новички» на рынке начнут покупать бумаги, считают в ЦБ

Фото: Олег Яковлев / РБК

Центральный банк впервые выявил попытку повлиять на цену акций на организованных торгах с помощью Telegram-каналов, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, регулятор выявил нерыночное ценообразование у акций компании «Россети Юг».

В пятницу, 5 марта, на торгах на Московской бирже в течение часа объемы торгов акциями «Россети Юг» выросли с нескольких сотен тысяч рублей до 10 млн руб., а стоимость акций поднималась почти на 5%, с 0,0476 до 0,0499 руб. «Это нерыночное ценообразование продолжалось порядка получаса», — рассказал Лях. Затем автоматические системы начали искать, с чем оно могло быть связано. «Были выявлены Telegram-каналы, в которых распространялась информация о вовлечении в действия, направленные на создание искусственной волатильности на рынке данных акций», — отметил директор департамента ЦБ. В Telegram-каналах с числом участников от пятисот до нескольких тысяч человек была названа ценная бумага и опубликован призыв к тому, чтобы покупать эту ценную бумагу, «дождаться роста и закрывать позиции на новичках, которые зашли на хайпе».

«Для предотвращения дальнейшего нарушения ценообразования и устранения угрозы правам частных инвесторов на рынке» было принято решение о блокировке торговых счетов ряда физических лиц, которые непосредственно совершали данные операции, являлись организаторами и принимали участие в координации действий на конкретном рынке, сказал Лях.

В дальнейшем ЦБ намерен дать окончательную квалификацию этим действиям и выявить, имело ли место манипулирование. Всего были заблокированы счета более чем 60 физических лиц. 9 марта ЦБ сообщил, что выдал соответствующее предписание Сбербанку, ВТБ, Тинькофф Банку, Альфа-банку, а также брокерам «Открытие брокер», БКС и «Атон» о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам. Вынесение такого предписания ЦБ объяснял целями предупреждения нарушения запрета на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. «Счета будут заблокированы как минимум до того момента, пока комплаенс-службы профучастников не проведут разбирательство и не предоставят информацию в Банк России», — сказал Лях, уточнив, что сейчас «профучастники проводят постанализ того, что произошло».

В пресс-службе «Тинькофф Инвестиций» РБК сообщили, что получили предписание Центрального банка: «Приостановим исполнение торговых поручений — ограничения коснутся 39 клиентов. Мы проведем детальный анализ ситуации». Заместитель гендиректора «Открытие Брокер» по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Андрей Салащенко отметил, что банк намерен «изучить ситуацию и выполнить все требования Банка России, предоставив ему всю необходимую информацию в отношении операций клиентов». «В дальнейшем, после дополнительного взаимодействия с Банком России, мы определимся с возможными дополнительными мерами по противодействию манипулированию рынком», — добавил он.

«Подобные запросы от ЦБ — стандартная практика для выяснения обстоятельств по операциям, вызывающим подозрения у регулятора. По предписаниям, полученным 9 марта от ЦБ, временно заблокированы брокерские счета восьми клиентов. Информация о том, в чем подозревают клиентов, в предписаниях отсутствует», — сообщил глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

В Сбербанке, БКС и «Атоне» отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службу Альфа-банка.

Чем российские игроки отличаются от инвесторов с Reddit

Это первый случай координации действий на торгах с помощью социальных сетей и мессенджеров, признал Лях, но сравнить координацию действий в Telegram-каналах с активностью инвесторов платформы Reddit на западных рынках вряд ли можно.

В начале года инвесторы на сабреддите (разделе) WallStreetBets, посвященном торговле на американском рынке акций, начали координировать свои действия, чтобы разогнать стоимость ценных бумаг, по которым у хедж-фондов были открыты короткие позиции (в расчете на понижение цены). Инвесторы выбрали целый ряд ценных бумаг для покупки, но наиболее популярными стали акции сети магазинов видеоигр GameStop. Когда бумаги начали расти в цене, фонды попытались сократить свои потери, спровоцировав тем самым «шорт-сквиз» — рост котировок акций, поддерживаемый вынужденным закрытием торговых позиций. В итоге стоимость акций GameStop за последнюю неделю января взлетела на 400%.

В ситуации с Reddit основная цель была в том, чтобы заработать на хедж-фондах, такая стратегия была на грани законности, считает директор департамента ЦБ. «В российском случае это не попытка заработать на хедж-фондах или на профучастниках. Это попытка манипулирования рынком непосредственно для того, чтобы повысить стоимость ценных бумаг, а потом уже по высокой стоимости их реализовывать», — заметил Лях. Потенциально речь может идти о двойном манипулировании, так как люди, которые организовали подобные схемы, могли закупиться акциями до того, как дали сигнал к покупке ценных бумаг. «То есть они еще и на тех, кого они вовлекали в схему, пытались заработать», — предположил директор департамента.

Сейчас в Telegram «существуют каналы, в которых тысячами собираются инвесторы-новички, которых потенциально можно координировать с учетом невысокой финансовой грамотности», опасается Лях.

В 2020 году количество клиентов на брокерском обслуживании достигло 9,9 млн человек, сообщал ЦБ. За последний год произошел значительный приток розничных инвесторов на российский рынок, отмечает аналитик Газпромбанка Илья Фролов. «Некоторые из них в отличие от институциональных инвесторов и трейдеров старой закалки довольно часто ориентируются на информацию из Telegram-каналов и соцсетей, — обращает внимание он. — Такие инвесторы глубоко не разбираются в компаниях и пытаются найти акции, которые выстрелят здесь и сейчас. Это не совсем инвестиции и больше похоже на азартную игру».

Ограничения для ресурсов вряд ли дадут результат, так как появятся другие источники подобной информации, полагает эксперт. Но, возможно, со временем инвесторы получат опыт на рынке и перейдут к более осмысленным инвестициям, надеется он.

По словам директора по стратегии «Финама» Ярослава Кабакова, «регулятору будет сложно квалифицировать манипулирование ценой неликвидных ценных бумаг с помощью Telegram-каналов», но «блокировки счетов во многом охладят пыл таких инвесторов». «Брокеры и банки также не заинтересованы в том, чтобы часть клиентов искажала цены на неликвидные активы и обогащалась за счет других участников торгов, используя манипулирование по типу Pump&dump (искусственный разгон ценных бумаг для продажи по лучшей стоимости. — РБК)», — считает Кабаков. Если практика заморозки счетов со стороны регулятора продолжится, можно ожидать и изменений в законодательстве по введению более четких и прозрачных определений для подобных манипуляций, не исключает эксперт.

Физические лица по специальному сговору раскачивали, раскачивают и будут раскачивать цены на отдельные инструменты, считает ведущий методолог «Эксперт РА» Антон Прокудин. Он напомнил мнение главы Berkshrire Hathaway Уоррена Баффетта о том, что долгосрочному инвестору в принципе должно быть все равно, сколько сейчас стоят его акции на рынке и есть ли вообще этот рынок. С любыми противодействиями колебаниям цен на акции стоит быть осторожными, считает Прокудин, так как «эффективный рынок — это рынок, где цены могут меняться на десятки процентов моментально в силу переоценки перспектив компании».