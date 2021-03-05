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Мосбиржа заработала рекордные комиссионные на фоне притока инвесторов

Волатильность на рынках в начале года и приток частных инвесторов привели к росту комиссионных доходов Мосбиржи. Физические лица заняли почти половину срочного рынка и рынка акций
Московская биржа MOEX ₽164,8 -2,81% Купить
Индекс МосБиржи IMOEX 3 378,83 -0,55%
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московская биржа показала рекордный рост комиссионных доходов в 2020 году, показатель вырос на 30,9%, до 34,26 млрд руб., согласно отчетности по МСФО. Об этом говорится в сообщении биржи, поступившем в РБК. Это максимальный размер таких доходов в истории площадки, их доля в операционных доходах составила рекордные 76% в четвертом квартале и 71% по итогам всего года

Вместе с тем чистый процентный доход площадки сократился на 13,1%, до 13,2 млрд руб. из-за снижения ставок. Операционные расходы выросли на 8,5%, до 16,75 млрд руб., в первую очередь за счет роста расходов на персонал на 18,9%.

Чистая прибыль площадки по итогам года составила 25,17 млрд руб. (рост на 24,6%). По этому показателю биржа вернулась к уровню 2016 года, но тогда основной результат площадки формировали процентные доходы.

4 марта наблюдательный совет биржи предварительно рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 85% чистой прибыли, или 21,5 млрд руб. (выплата составит 9,45 руб. на одну акцию).

Частные инвесторы наторговали на половину объема рынка акций
Финансы
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

«В первом квартале и в начале второго квартала можно было говорить о том, что пандемия и рекордная волатильность сильно нам помогли с точки зрения оборота», — отметил в разговоре с журналистами управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич. Во второй половине года, по его словам, основным драйвером роста для площадки был приток розничных клиентов. Количество активных клиентов, заключавших сделки с акциями, в конце года выросло до 1,4 млн человек. Лучше всего физические лица показали себя на рынке акций и срочном рынке, где они заняли долю в торгах выше 40%, на нетипичных для них облигационных и валютных рынках доля розничных инвесторов выросла до 13%, перечислил он.

Финансовые результаты оказались выше прогнозов, аналитики Альфа-банка ожидали большего падения процентных доходов (минус 16%) и более скромного роста чистой прибыли (23%). Акции биржи были в числе лидеров роста в 2020 году (рост на 49%), отмечается в записке аналитиков Альфа-банка: «Инвесторы воспринимают бизнес биржи как защитный в условиях пандемии. В то же время может оказаться сложным демонстрировать дальнейший рост прибыли на акцию в 2021 году, учитывая замедление роста комиссионного дохода с высокой базы 2020 года, тогда как процентный доход, вероятно, продолжит снижаться в квартальном сопоставлении», — прогнозируют аналитики.

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По данным самой площадки, в 2020 году почти 5 млн новых инвесторов физических лиц открыли брокерские счета, в результате чего общее число розничных инвесторов достигло 8,8 млн человек. В 2021 году рост продолжился, по итогам февраля число физлиц, имеющих брокерские счета, достигло 10,3 млн.

Автор
Павел Казарновский
Московская биржа отчетность инвесторы торги
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