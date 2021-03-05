Мосбиржа заработала рекордные комиссионные на фоне притока инвесторов

Волатильность на рынках в начале года и приток частных инвесторов привели к росту комиссионных доходов Мосбиржи. Физические лица заняли почти половину срочного рынка и рынка акций

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московская биржа показала рекордный рост комиссионных доходов в 2020 году, показатель вырос на 30,9%, до 34,26 млрд руб., согласно отчетности по МСФО. Об этом говорится в сообщении биржи, поступившем в РБК. Это максимальный размер таких доходов в истории площадки, их доля в операционных доходах составила рекордные 76% в четвертом квартале и 71% по итогам всего года

Вместе с тем чистый процентный доход площадки сократился на 13,1%, до 13,2 млрд руб. из-за снижения ставок. Операционные расходы выросли на 8,5%, до 16,75 млрд руб., в первую очередь за счет роста расходов на персонал на 18,9%.

Чистая прибыль площадки по итогам года составила 25,17 млрд руб. (рост на 24,6%). По этому показателю биржа вернулась к уровню 2016 года, но тогда основной результат площадки формировали процентные доходы.

4 марта наблюдательный совет биржи предварительно рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 85% чистой прибыли, или 21,5 млрд руб. (выплата составит 9,45 руб. на одну акцию).